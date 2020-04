Rotenburg - Dass Heiko Kehrstephan einer von denen ist, die durchaus auch vor Publikum nicht nur informativ, sondern dazu auch unterhaltsam reden können, beweist er nicht zuletzt dann, wenn er beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Stadt und Rotenburger Wirtschaftsforum „in die Bütt“ steigt. Und weil er als Hoteldirektor ein umtriebiger und zugleich auch ideenreicher Mann ist, weiß er sich auch vor der Kamera gut zu bewegen. Schon mehrere Male hat er im Hotel Landhaus Wachtelhof Fernsehteams begrüßt und den Filmemachern Rede und Antwort gestanden. Jetzt aber führt er selbst Regie: Inmitten der Corona-Krise hat Kehrstephan zusammen mit dem Wachtelhof-Eventmanager Eike Schulz das wöchentliche Format Wachtelhof TV aus dem Boden gestampft - immer donnerstags ab 19 Uhr strahlt er seine Sendung via Facebook aus. Vier Folgen hat es bereits gegeben. Am Donnerstagabend wird die nächste Folge zu sehen sein.

„Die Rückmeldungen sind phänomenal“, sagt Kehrstephan in einem Gespräch mit der Kreiszeitung. Vor allem viele der Stammgäste schalten ein und verfolgen die Sendung interessiert, weiß der moderierende Hoteldirektor. Es gehe ihm darum, den Kontakt zu halten. Und das funktioniert. Zahlreiche Zuschauer während der Live-Sendung und im Nachhinein weitere 2 000 bis 3 000 Videoaufrufe unterstreichen das eindrucksvoll. „Es fühlt sich ganz gut an vor der Kamera“, berichtet Kehrstephan von seinen ersten Erfahrungen, „allerdings haben wir gerade am Anfang noch viel improvisiert.“ Eigentlich hatte der Wachtelhof schon weit vor der Corona-Krise etwas anderes geplant, was der Chef mit dem Titel „Bar Talk“ umschreibt. Ein Format, für das er die Online-Plattform YouTube im Auge hatte. Das war nun angesichts der aktuellen Situation nicht möglich, aber sehr schnell ist ihm zusammen mit Schulz die Idee gekommen, das ursprünglich vorgesehene Format der neuen Lage anzupassen.

Es gehe ums „Story Telling“, sagt Kehrstephan, der in der Sendung aber nicht als Alleinunterhalter auftritt, sondern immer Gäste dazuschaltet. Musiker, Mitarbeiter oder befreundete Kollegen. „Auch einer aus Österreich war schon dabei.“ Gut angekommen sei auch die Rubrik „Rundholz gärtnert“. Daniel Rundholz ist Chefkoch im Wachtelhof und nutzt die Zeit ebenfalls, um Neues auszuprobieren. Der Ferdinands-Feld-Festival-Macher Roland Nielebock ist bereits mit von der Partie gewesen, und auch Julian Böhme hat sich schon bei Wachtelhof TV sehen lassen. „Liebe Grüße an alle da draußen. Heute bin ich mit einem kleinen Beitrag beim Wachtelhof TV gleich live auf Facebook, ich bin sehr gespannt!“, schrieb er kurz vor Beginn der Sendung am vergangenen Donnerstag. Der Entertainer, Zauberer und Wettkönig hat bereits reichlich Fernseherfahrung – nicht zuletzt durch seinen Auftritt bei „Wetten, dass ...?“ vor einigen Jahren. Kehrstephan geht es um eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Zeit, in der das Abstandsgebot eine tragende Säule im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus darstellt. Er will seinen Gästen und Freunden zeigen, was das Wachtelhof-Team so macht. „Gerade wir in der Hotelerie sind doch die vielen Kontakte gewöhnt“, erklärt der Chef. Dass dieser Weg bei den Menschen da draußen ankommt, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Mails und Anrufe an der Rezeption landen und auf Kehrstephans Handy zahlreiche WhatsApp-Nachrichten eintrudeln, während er selbst noch vor den Kamera eines MacBooks alles gibt. Er hält den Weg für ein probates Mittel, um Brücken zu schlagen.

Aus diesem Projekt ergeben sich außerdem weitere Ideen, die am Ende für zusätzliche Abwechslung sorgen. So wird es am Samstag einen Online-Grill-Kurs mit Daniel Rundholz geben. Dafür konnten sich Interessenten speziell anmelden. Für sie liegt im Vorfeld ein entsprechend vorbereitetes Paket zur Abholung bereit, gemeinsam machen sich dann alle unter der Regie des Chefkochs an die Arbeit. „Die ersten Anmeldungen dafür sind telefonisch eingegegangen, als sich die Idee noch gar nicht bis zu den Kollegen an der Rezeption herumgesprochen hatte“, sagt Kehrstephan schmunzelnd.

Dennoch: Die Begeisterung über die Projekte des Hotels ist in der mehr als 60-köpfigen Mannschaft groß. Die Unterstützung sei da, „denn eigentlich wollen sie alle endlich wieder arbeiten“. Das geht bislang noch nicht. Umso schöner ist es für sie, dass der Hoteldirektor auf einer anderen Ebene ebenfalls aktiv geworden ist. Er hat inzwischen eine Smartphone-App freischalten lassen, die sich ausschließlich an die Mitarbeiter richtet. Die beinhaltet nicht nur für das Haus ganz wichtige Handbücher mit Blick auf das Qualitätsmanagement, sondern auch einen Newsfeed, damit alle auf dem Laufenden sind, sowie einen Chatbereich. Letzterer werde seitdem stark genutzt, denn so sei es allen möglich, miteinander in Kontakt zu bleiben in einer Zeit, die immer noch von der Kurzarbeit geprägt ist. „Bei einer solchen App geht es auch um die Identifikation mit unserem Haus“, sagt er. Und eben die habe er natürlich ebenfalls im Fokus, wenn er donnerstags um 19 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Wachtelhof TV begrüßt.