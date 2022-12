Mobile Retter: „Sie überbrücken die Zeit“

Von: Ann-Christin Beims

Seit Mitte des Jahres sind die Mobilen Retter auch im Landkreis Rotenburg im Einsatz. Sie unterstützen die Rettungskette. Doch wie funktioniert das eigentlich? Notfallsanitäterin Wiebke Scheidl aus Tarmstedt kennt sich aus.

Tarmstedt – Neun Minuten: So lange dauert es durchschnittlich, bis ein Rettungswagen eintrifft. Doch wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, zählt jede Sekunde. Durch das Projekt Mobile Retter können medizinisch versierte Ersthelfer per GPS-Ortung parallel alarmiert werden. Sie können die lebensrettenden Maßnahmen einleiten, bis die Rettungskräfte eintreffen. Auch im Landkreis Rotenburg sind die Mobilen Retter gestartet. Wiebke Scheidl ist eine von ihnen. Die Tarmstedterin ist Notfallsanitäterin und spricht im Interview über die zusätzliche Hilfe im Notfall.

Sie sind Mobile Retterin. Was ist das eigentlich?

Das ist zunächst einmal eine Smartphone-basierte Ersthelferalarmierung. Qualifizierte Ersthelfer erhalten eine kurze Einführung und können durch ihren beruflichen Hintergrund eine Laien-Reanimation durchführen. Die App hilft der Leitstelle bei einer Wiederbelebungsmaßnahme, diese Mobilen Retter zu alarmieren. Diese überbrücken dann die Zeit, bis die Rettungsmittel da sind.

Wer kann also alles Mobiler Retter werden, nur medizinisches Fachpersonal?

Ärzte, Pflegepersonal, Gesundheitspfleger, der gesamte Rettungsdienstbereich oder Mitglieder der Feuerwehren. Denn es ist eine Ausnahmesituation. Man kommt in eine fremde Umgebung, wird ins kalte Wasser geschmissen und muss – vielleicht auch alleine – Erste Hilfe leisten. Man geht davon aus, dass jemand ohne diesen medizinischen Hintergrund vielleicht in eine psychische Ausnahmesituation gerät. Wir haben durch unseren beruflichen Hintergrund Erfahrung damit. Aber auch wir werden nicht alleine gelassen: Wir können in schwierige Situationen geraten, die nicht einfach zu verarbeiten sind. Dann können wir mit jemandem von einem Kriseninterventionsteam sprechen.

Gerade das medizinische Personal ist ohnehin stark gefordert, oft am Rande der Kräfte. Ist so ein Ehrenamt dann nicht eine zusätzliche Belastung?

Das sehe ich genau andersrum. Es ist eine Belastung, wenn ich weiß, dass mein Nachbar vielleicht gerade versucht, laienhaft seine Frau zu reanimieren, und ich sitze Zuhause und trinke Tee. Die Mobilen Retter werden alarmiert, wenn sie sich innerhalb eines bestimmten Radius’ aufhalten. Mit dem Ziel, dass sie schnell am Einsatzort sind. Die Retter, die ich bei meiner Ersteinweisung kennengelernt habe, sind hoch motiviert. Und die Einsätze sind nicht jeden Tag, nicht jede Woche – zum Glück!

Wurden Sie selber schon alarmiert?

Nein. Ich wurde mehrmals geortet, aber noch nicht alarmiert. Man gibt in der App frei, dass man geortet werden kann. Wenn ich in Bremen bei der Arbeit bin, werde ich nicht alarmiert. Wenn in Heeslingen etwas passiert, werde ich nicht alarmiert – es sei denn, ich bin in diesem Moment gerade dort. Ich werde durch die Ortung genau dort gerufen, wo die Hilfe benötigt wird.

Wie wird man alarmiert?

Zuerst wird der Rettungsdienst alarmiert, denn wir können den Einsatz nie komplett übernehmen. Parallel dazu werden Mobile Retter innerhalb eines bestimmten Kreises um den Patienten alamiert. Das läuft sehr niederschwellig und ist nicht aufwendig für die Leitstelle. Ich kann den Einsatz annehmen oder ablehnen. Wenn ich unter der Dusche stehe, kann ich die vier bis fünf Minuten nicht schaffen, von der die App ausgeht. Dann muss man ehrlich sein, weil sonst die Rettungskette davon ausgeht, dass ein mobiler Retter unterwegs ist. Anschließend wird unterschieden, ob man zum Einsatzort fährt oder den AED (Anm. d. Red.: Das ist die Abkürzung für „Automatisierter externer Defibrillator“, den es mittlerweile an vielen öffentlich zugänglichen Stellen im Landkreis gibt.) holt. Wenn zwei mobile Retter sich bereit erklären, wird aufgeteilt. Man kann sich auch komplett abmelden, wenn man zum Beispiel krank ist.

Oder im Urlaub?

Wenn man außerhalb des Landkreises ist. Aber wir haben nun mal das Helfersyndrom. (lacht) Wenn ich im Urlaub hier wäre, würde ich genauso zu meinem Nachbarn gehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit.

Sie sagen, bei mehreren wird aufgeteilt. Das heißt, es werden immer mehrere Helfer alarmiert?

Genau, wenn es denn welche gibt. Da liegt der Hase im Pfeffer. Es sind schon einige dabei. Aber es reicht einfach noch nicht. Der Kreis der potenziellen Helfer wäre groß, viele wissen aber noch nichts von dem Projekt.

Der Rettungsdienst soll maximal 15 Minuten benötigen. Auf wieviel Zeit reduziert sich das Eintreffen der Hilfe durch die Mobilen Retter?

Es kommt auf den Einsatzort an, wo der Mobile Retter und wo das Rettungsmittel ist. Die App geht von viereinhalb Minuten aus, die man aufholen könnte. Im normalen Leben empfinde ich viereinhalb Minuten als wahnsinnig wenig. In der Medizin, gerade beim Herz-Kreislauf-Stillstand, zählt jede Sekunde. Das Ziel einer Reanimation ist es, dass jemand wieder aktiv am Leben teilnehmen kann. Dafür ist es wichtig, dass der Kreislauf im Fluss bleibt. Ist der Rettungswagen um die Ecke, prima. Das ist er aber nicht immer. Da kommt der Mobile Retter ins Spiel. Und wenn der am Ende sogar über wäre, ist das nicht schlimm. Da kämpft ein Mensch um sein Leben – da sollten wir alle Register ziehen.

Das Projekt stärkt die Rettungskette. Ist es ein Versuch, in Zeiten des Fachkräftemangels die Notfallversorgung vernünftig aufrecht zu halten?

Als Notfallsanitäterin kenne ich das Gesundheitssystem. Es ist eine sinnvolle Ergänzung zum Rettungsdienst. Ich kann eine Wiederbelebung durchführen, aber nicht stundenlang. Und ich kann niemals qualifizierte Einsatzkräfte mit professionellem Equipment ersetzen.

Für alle Laien: Jeder kann in die Situation kommen, plötzlich Erste Hilfe leisten zu müssen. Bei den meisten ist der Kurs lange her. Was sind typische Dinge, die jeder im Auto haben sollte, um im Notfall helfen zu können?

Als erstes das Smartphone. Wenn wir nicht die 110 oder 112 wählen, kommen die qualifizierten Einsatzkräfte nicht. Die Notrufabgabe ist das A und O. Zusätzlich natürlich der Erste Hilfe-Kasten, der Pflicht ist. Da sollte man zumindest ungefähr wissen, was drin ist. Was man nicht unterschätzen darf: Gerade, wenn jemand einen Verkehrsunfall hatte und er nicht alleine ist, ist das viel wert. Das hat große Wirkung auf den Gesundheitszustand.

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, mitzumachen?

Für meinen Mann, der ebenfalls Mobiler Retter ist, und mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich möchte wissen, wenn meine Nachbarn Hilfe brauchen. Wenn es dort um Leben und Tod geht, kann ich hier nicht in Ruhe sitzen.

Ziel: Mindestens 330 Mobile Retter für den Landkreis Rotenburg

In 50 Einsätzen seit dem Start des Projekts im Landkreis Rotenburg wurden bereits Mobile Retter zusätzlich zu den Einsatzkräften alarmiert. In 14 Fällen war ein Helfer sogar im näheren Umkreis des Patienten erreichbar, so der Landkreis auf Nachfrage. In einem Fall schon mit großem Erfolg: Ein Leben konnte durch einen Mobilen Helfer bereits gerettet werden. Aktuell sind 213 Menschen im Kreis vollständig angemeldet. Weitere gut 20 werden in diesem Jahr noch an ihrem Qualifizierungstraining teilnehmen. Mindestens 330 sollen es nach Wunsch des Kreises werden – dass die Zahl im kommenden Jahr überschritten werden könnte, hofft dieser. „Der Landkreis ist sehr erfreut über den stetigen Zuwachs an ehrenamtlichen Ersthelfern und dankt jedem Mobilen Retter für seinen Einsatz. Solch ein Einsatz im Kontext von Wiederbelebung ist nicht selbstverständlich. Insbesondere die Multiplikatoren aus den Partnerorganisationen zeigen überdurchschnittlich hohes Engagement“, heißt es aus der Kreisverwaltung.



Der Kreistag hatte Ende 2018 den Beschluss gefasst, das System zu installieren. Eigentlich hätte das Projekt längst beginnen sollen, dann ist die Pandemie dazwischengegrätscht, und es kam zu einer Pause. Der Neustart folgte dann im Juli mit zunächst 57 Mobilen Rettern.



Wer dabei sein möchte, sollte entweder Angehöriger einer Hilfsorganisation wie ASB, DRK, DLRG, THW und so weiter sein oder dem Sanitätsdienst der Bundeswehr angehören. Ebenso können Ärzte, Rettungsdienstler, Feuerwehrleute, Gesundheits- und Krankenpfleger, Einsatzhelfer (Alpha/Bravo) und weitere sich registrieren. Unter https://portal.mobile-retter.org/regionen/landkreis-rotenburg-wuemme/ Website können sich Interessierte über das Projekt informieren sowie für ein Qualifizierungstraining anmelden. Informationen gibt es auch per E-Mail an mobile.retter@lk-row.de oder unter der Nummer 04281/9836072.