Seit 25 Jahren sind VHS und Stadtbibliothek unter einem Dach

Rotenburg - Von Guido Menker. Die Volkshoschule und die Stadtbibliothek unter einem Dach. Heute ist das nicht nur für die Rotenburger eine Selbstverständlichkeit, sondern bundesweit ein gängiges Modell. Doch das war nicht immer so.

Vor 25 Jahren hat die Stadt aus der ehemaligen Kantor-Helmke-Schule das Kantor-Helmke-Haus gemacht – und damit ganz bewusst einen neuen Weg beschritten. „Das war schon visionär“, sagt der heutige Leiter der Volkshochschule (VHS), Michael Burgwald.

Beide, VHS und Stadtbücherei, waren bis 1993 im Rathaus untergebracht. Ein gemeinsames, räumliches Konzept gab es nicht. Die VHS hatte keine eigenen Kursräume, und in der Bücherei standen rund 30.000 Bücher zur Auswahl – der Platz war aber eigentlich nur für die Hälfte ausreichend. „Entsprechend sah es dort aus“, erinnert sich Christine Braun.

Sie hatte wenige Monate vor dem Umzug als Leiterin der Stadtbibliothek begonnen – diesen Namen bekam die Einrichtung mit dem Wechsel in das Kantor-Helmke-Haus. „Es war für beide alles sehr beengt“, unterstreicht Michael Burgwald.

+ Das Kantor-Helmke-Haus in der ehemaligen Kantor-Helmke-Schule trägt seinen Namen seit 25 Jahren. So lange befinden sich darin die VHS und die Stadtbibliothek – eine für damalige Verhältnisse mutige Entscheidung, findet VHS-Chef Michael Burgwald. © Menker Das sollte sich ändern: Der Architekt Gerhard Müller-Menckens erhielt von der Stadt den Auftrag, die ehemalige Kantor-Helmke-Schule so umzubauen und zu erweitern, dass ausreichend Platz für beide Bildungseinrichtungen entsteht. „Das hat damals fünf bis sechs Millionen Mark gekostet, die Stadt selbst musste zwei Millionen davon beisteuern“, erinnert sich Christine Braun.

Müller-Menckens hatte nach dem Zweiten Weltkrieg viel in Bremen gebaut und sich später darauf spezialisiert, vorhandene Gebäude für kulturelle Zwecke umzugestalten. Im Stadtrat brauchte er nur knapp zehn Minuten, um die Politiker von seinem sehr besonderen Konzept zu überzeugen. „Nach wenigen Minuten hat er alle gepackt“, so Burgwald.

Das Konzept war umfangreich. Es sah vor, das Haus zu entkernen, ein Foyer zu schaffen und einen Anbau hinzuzufügen, in dem die Stadtbibliothek ihre neue Bleibe finden sollte. „Das war ein großer Wurf“, findet Burgwald. Den habe man diesem Architekten zu verdanken. Unter dem Dach entstand das Auditorium, in dem Platz für kleine Konzerte entstanden ist.

Doch Müller-Menckens habe auch etwas vergessen, sagt Christine Braun schmunzelnd. Es gab keinen Sonnenschutz, und das Haus war auch nicht barrierefrei. Der eigentlich erforderliche Fahrstuhl sei ein Opfer der Optik geworden. Überhaupt habe der Architekt sehr viel Wert auf die Wirkung der Räume gelegt. Christine Braun: „Zur Eröffnung durften in der Bibliothek nur Bücher vom Eingangsbereich aus zu sehen sein, die schön waren.“

+ Zum Festakt anlässlich der Einweihung trugen sich viele Teilnehmer in das Gästebuch ein. © Menker Einen Fahrstuhl gibt es inzwischen, und beide Einrichtungen freuen sich über die „weisen Entscheidungen“ der Politik zu Anfang der 1990er-Jahre. „Und wir tragen nach wie vor die Verantwortung dafür, das Haus mit Leben zu füllen.“ Das gelingt Michael Burgwald seit zehn Jahren. Er hatte den Job von Uwe Otto übernommen, der zuvor als langjähriger Leiter der VHS auch die Leitung der Bücherei in der Hand hatte. „Nach dem Umzug sah er sich dazu aber nicht mehr in der Lage“, so Braun, die diese Aufgabe nun seit 25 Jahren ausübt.

Am Kirchplatz gelegen, fast so wie eine Verbindung von der Stadt in den angrenzenden grünen Bereich, ist das Haus geprägt vom neugotischen Baustil. 1876 hatte es Conrad Wilhelm Hase entworfen. „Der hat mehr als 200 Bauten gemacht, seine Schüler waren später diejenigen, die die Hamburger Speicherstadt entworfen haben“, weiß Burgwald zu berichten.

Das Haus bot Platz für eine Volksschule. Dort, wo heute das Foyer zu finden ist, waren Klassenräume. Toiletten befanden sich in einem Nebengebäude. Sportunterricht wurde in der alten Turnhalle an der Lindenstraße erteilt, in dem heute die Bildnerische Werkstatt der Rotenburger Werke beherbergt ist. Zum Jubiläum übrigens beginnt am 3. September um 18.30 Uhr eine Ausstellung.