Mitten im Schutzgebiet

Rotenburg – 25 Jahre nach dem letzten großen Umbau der Innenstadt mit dem Kerngebiet der Fußgängerzonen zwischen Pferdemarkt und Neuem Markt soll in Rotenburg wieder kräftig investiert werden. Die Stadt will sich wandeln, hofft auf Millionensummen aus dem Städtebauförderprogramm von Bund und Land. Problembereiche gibt es genug, die Innenstadt mit den angrenzenden Niederungen von Wümme und Rodau/Wiedau sowie die Wohngebiete „Auf dem Loh/Berliner Ring“ sollen insbesondere in den Fokus rücken. Am Donnerstagabend wird der Stadtrat dazu aller Voraussicht nach die vorbereitenden Untersuchungen auf den Weg bringen. Ein zweiter Tagesordnungspunkt könnte dem allerdings gegenüber stehen, wird befürchtet: Welche Auswirkungen haben die Regelungen im geplanten Naturschutzgebiet „Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau und Trochelbach“? Auch darüber wird diskutiert. Die Stadt hofft auf einige Ausnahmeregelungen.

Die großen Wünsche sind ja bekannt: Eine Westumgehung von der Bundesstraße 75 bitteschön an Ytong vorbei nach Süden Richtung B 215 in Unterstedt zum Beispiel, oder der von Bürgermeister Andreas Weber (SPD) mehrfach ins Spiel gebrachte Radweg von den Schulzentren an der Gerberstraße durch die Wiedauniederung in Richtung Lindenstraße. Doch ist das in einer Kleinstadt, durch die schützenswerte Flüsse fließen, grundsätzlich machbar? Der Landkreis muss hier wie überall auf dem Kontinent die zwischen 2004 und 2007 von der EU als FFH-Gebiete gekennzeichneten Bereiche hoheitlich durch Schutzgebietsausweisungen sichern. Die Wümme gehört wie die Oste dazu, die beiden größten Brocken in den Naturschutzplänen des Kreises, mehr als 5 000 Hektar. In Lauenbrück gibt es Diskussionen wie in Scheeßel und Sottrum, und durch die Kreisstadt führt das Schutzgebiet mitten hindurch. „Diese schöne Landschaft muss unbedingt erhalten blieben“, sagt der Bürgermeister, aber auch: „Es wäre verkehrt, Möglichkeiten zu verbauen.“ Bis morgen noch liegen die Planungsunterlagen des Landkreises auch im Rotenburger Rathaus aus, am Abend steht die Stellungnahme der Stadt auf der Tagesordnung im Rat. Reicht nicht auch ein Landschaftsschutzgebiet mit weniger Ver- und Geboten? Stadtplaner Clemens Bumann ist jedenfalls nicht begeistert, auch mit Blick auf die angestrebte stärkere Vernetzung von Innenstadt und Grünflächen im Zuge des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek): „Rotenburg ist schön, aber wenn die Naturschutzgebiete ausgewiesen werden, hat man wenig Möglichkeiten.“ In der Stellungnahme an den Landkreis fordert die Stadt schon jetzt Ausnahmen von Betretungs- und Nutzungsverboten für Wümme- und Wiedau-Badestellen, für die Verbindungswege zwischen den Schulen, für die Einstiegsstelle für Paddler am Ronolulu, für mögliche Gewerbeflächen am Jeersdorfer Weg, für einen größeren Korridor an der Bahn-Ausbaustrecke nach Verden im Hinblick auf eine mögliche Trassierung für die Westumgehung und allgemein die Flächen der angestrebten Städtesanierung. „In Anbetracht der Tatsache, dass ein Großteil des Stadtgebietes von Rotenburg von den geplanten Naturschutzgebieten umschlossen wird, können diese Flächen nicht von einer Nutzung durch die Bevölkerung ausgeschlossen werden“, heißt es. Die Stadt beantragt, sämtliche Isek-Gebiete von „Verbotstatbeständen auszunehmen“. Der Landkreis wiederum hat bereits signalisiert, dass es kaum Hoffnung gibt auf großflächige Ausnahmen. Unterschiedliche Positionen, die möglicherweise irgendwann nicht Gespräche lösen werden, sondern Gerichte. Aber das wird noch dauern.

Aus drei werden zwei Sanierungsgebiete

Bei der ersten öffentlichen Vorstellung des innerstädtischen Sanierungsprozesses im Oktober war von drei Gebieten die Rede. Die sind nach Gespräche mit dem Amt für regionale Entwicklung noch einmal angepasst worden. Die Innenstadt wird nun mit den angrenzenden Niederungen von Wümme und Rodau/Wiedau gemeinsam betrachtet, da „Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung sowie zum Erhalt und zur Entwicklung von Stadtkernen stärker miteinander verknüpft werden sollen“. Dazu soll das Wohngebiet „Auf dem Loh / Berliner Ring“ mit den Werken in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen werden, mit dem dem eine Zweidrittel-Förderung von Bund und Land für verschiedene Maßnahmen angestoßen werden könnte. Vorbereitende Maßnahmen dafür will der Rat morgen auf den Weg bringen. Im Juni 2021 soll auf dieser Basis der Antrag zur Aufnahme ins Städtebauförderungsprogramm 2022 gestellt werden. Im Herbst 2022 könnten erste Maßnahmen beginnen.