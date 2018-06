Islamischer Verein lädt zum ersten Mal die Öffentlichkeit zum Fastenbrechen ein

Mitten im Ramadan

+ © Ujen Richtung Mekka: In der Kleinen Ayasofya Moschee in Rotenburg dürfen auch die Gäste am Gebet teilnehmen. © Ujen

Rotenburg - Von Joris Ujen. Es ist gerade Halbzeit im islamischen Fastenmonat Ramadan. Sobald die Sonne untergegangen ist, wird der Verzicht auf Essen und Trinken mit dem Iftar gebrochen. An diesem gemeinschaftlichen Abendessen durfte am Donnerstag in der Kleinen Ayasofya Moschee in Rotenburg zum ersten Mal auch die Öffentlichkeit teilnehmen.