Mittelalterliches Pfingstspektakel in Rotenburg: Wir verlosen Familienkarten

Von: Matthias Röhrs

Die Herolde rufen die Besucher zum Markt zusammen. © hey

Über Pfingsten macht der mittelalterliche Tross der Fogelvreien wieder Station in Rotenburg. Drei Dutzend Marktstände, Gaukler und mehr zeigen Handwerk und Handel vergangener Zeiten. Wir verlosen Freikarten für das Spektakel.

Rotenburg – Die Fogelvreien sind wieder in der Stadt: Erneut erobert der Tross aus Händlern, Handwerkern, Gauklern, Musikern und fantasievollen Gestalten für drei Tage bis einschließlich Pfingstmontag mit seinem mittelalterlich-mystischen Pfingstspektakel das Gelände rund um das Rotenburger Heimathaus. Mit großem mittelalterlichen Markt, Kulturspektakel und Heerlagerleben wird das Rad der Zeit von Samstag, 27. Mai, und Montag, 29. Mai, um 500 Jahre zurückgedreht.

Los geht’s am Samstag um 15 Uhr mit Fanfarensignalen vom Heroldturm. Den Anfang zur zeremoniellen Markteröffnung um 16 Uhr macht der Rotenburger Bürgermeister Torsten Oestmann höchstpersönlich. „Wir freuen uns auf den hohen Besuch“, sagt Projektleiter Johannes Faget in einer Mitteilung, „und wir haben schon ein passendes mittelalterliches Gewand für Herrn Oestmann herausgesucht. In der langen Tradition, in der wir nun einmal im Jahr in Rotenburg lagern, ist Rotenburg für uns ,unstete Reisende‘ fast eine Heimat geworden. So ehrt es uns sehr, dass der Bürgermeister seine Amtsstube verlässt, und den Markt und Spektakel in Augenschein nimmt.“ Ab 20 Uhr beginnt mit einem Konzert der Band Scherbelhaufen eine „Hitparade des 16. Jahrhunderts“.

Öffnungszeiten Samstag, 27. Mai: „Kleiner Markttag“ und Konzert von 5 bis 22 Uhr.

Sonntag, 28. Mai: „Ein Ausflug in die Anderswelt“ von 11 bis 22 Uhr.

Montag, 29. Mai: „Sommertagtraum“ von 11 bis 19 Uhr.

Drei Dutzend Marktstände zeigen Handwerk und Handel des Mittelalters und bieten erlesene Waren. Auf der Bühne und auf dem Platz sind die Gaukler und Musikanten unterwegs. Weitläufig auf dem Gelände stehen die Zelte der Heerlager. Wie in einem lebendigen Museum präsentieren sich hohe Ritter mit Gefolge und zeigen mit vielerlei Aktionen reisende Lager aus der Zeit der großen Heerzüge. Von verwegenen Sachsen aus dem 9. Jahrhundert bis zu Landsknechten aus der Reformationszeit reicht die Bandbreite der Darstellungen, dabei gibt es viel Wissenswertes es zu erfahren bei Waffenschau und Darbietungen, so die Organisatoren.

Verlosung Gemeinsam mit den Organisatoren von den Fogelvrei Produktionen verlost die Rotenburger Kreiszeitung insgesamt fünf Familienkarten für das Pfingstspektakel als Gästelistenplätze. Wer teilnehmen möchte, schickt bis Freitag, 26. Mai, um 13 Uhr einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse und dem Betreff „Fogelvrei“ an redaktion.rotenburg@kreiszeitung.de. Die Gewinner werden am Nachmittag schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Am Pfingstsonntag werden die Pforten der Anderswelt geöffnet. Der Markt verwandelt sich in eine Märchenwelt und aus dem Schmied wird ein Satyr, eine Dryade verkauft Olivenholz. Naturgeister bevölkern das Gelände, voll wunderlicher Geschichten und zauberischer Musik. Zudem gibt es ein Rätselspiel, bei dem die Besucher und vor allem die Kinder einbezogen werden.

Am Pfingstmontag ist die mittelalterliche Welt dann wieder in Ordnung. Waghalsige Kunststücke vollführen die Gaukler, und die Musikanten spielen fröhlich zum Tanz. Es ist der Familientag mit vergünstigtem Eintritt für die Familien und der Aktion Elfensuche auf dem Markt. So sind alle Facetten des mittelalterlichen Lebens rund um das Heimathaus zu erleben, so die Organisatoren. Mehr Informationen zum Programm und Ticketvorverkauf online unter www.fogelvrei.de.