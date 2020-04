Mittags alles auf den Tisch

Rotenburg – Er ist als Soldat in Garlstedt stationiert, er lebt seit acht Jahren in Zeven und engagiert sich schon seit 18 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz (DRK): Chris Knoblauch. Der 32-Jährige ist vor drei Wochen abkommandiert worden, um im Corona-Krisenstab des Landkreises Rotenburg die Koordination zu übernehmen. Allein dieser Umstand macht deutlich, worum es bei der Bewältigung der Corona-Krise geht: um Kooperation. Knoblauch bringt als Bereitschaftsleiter des DRK in Zeven sowie als Zugführer des Einsatzzuges im Landkreis jede Menge Erfahrung mit. Heike von Ostrowski als zuständige Dezernentin im Kreishaus lässt daher auch nicht unerwähnt, dass Knoblauch prädestiniert sei für diesen Job.

Die Luft im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Rotenburg ist dick. Gerade erst ist die tägliche Sitzung des Krisenstabes unter der Leitung von Landrat Hermann Luttmann zu Ende gegangen. Da kommt immer alles auf den Tisch, was wichtig ist. „Wir haben recht schnell eine strukturierte Arbeitsweise geschaffen“, lobt Knoblauch alle Beteiligten. Es seien viele kleine Entscheidungen zu treffen in dieser großen Lage. „Zu Anfang haben diese Sitzungen recht lange gedauert, jetzt geht alles deutlich schneller“, berichtet der 32-Jährige. Die Abläufe seien „inzwischen harmonisiert, die Strukturen stehen.“

Zu Beginn der Krisenstab-Sitzungen geht es stets um die aktuelle Lage. Wie haben sich die Zahlen entwickelt? Wie viele Menschen sind inzwischen infiziert? Welche Fragen erreichen den Landkreis über das Bürgertelefon? Inhaltlicher Hotspot seit Beginn der Krise ist allerdings die Materialbeschaffung. Es geht um Schutzmasken, Kittel, Handschuhe und Desinfektionsmittel.

„Dieses Thema haben wir jeden Tag auf dem Schirm“, sagt Knoblauch. „Die Lage ist seit drei Wochen bedenklich.“ Und es ließe sich momentan auch nicht abschätzen, wie sie sich weiterentwickelt. Der Soldat: „Wir bemühen uns an allen Ecken und Kanten, um das erforderliche Material zu bekommen. Wir tun unser Möglichstes.“ Ein Problem, das bundesweit alle beschäftigt, die auf den Schutz vor einer Ansteckung in besonderem Maße angewiesen sind, um als Helfer – an welcher Stelle auch immer – nicht auszufallen.

In der Verwaltung läuft in Sachen Materialbeschaffung alles bei Antje Brünjes zusammen. Sie gehört dem Krisenstab ebenso an wie Carmen Menzel als Leiterin des Gesundheitsamtes, Ordnungsamtsleiterin Martina Karstens, Dezernent Sven Höhl und der Erste Kreisrat Torsten Lühring. Auch die Fachberater der Polizei, des Rettungsdienstes, der Bundeswehr sowie der Einsatzleitstelle gehören zu dieser Runde. „Mit den beiden Krankenhäusern stehen wir täglich in Kontakt“, fügt Heike von Ostrowski hinzu.

Chris Knoblauch ist sich der großen Verantwortung bewusst, die er mit der Koordination dieser Arbeit übernommen hat. „Aber wir sehen alle die Notwendigkeit und den Sinn dieser Arbeit“, erklärt er. Immerhin geht es in erster Linie darum, sich jeden Tag aufs Neue einen Überblick zu schaffen, die Lage zu bewerten und daraus die erforderlichen Entscheidungen abzuleiten.

Knoblauch verleiht diesem Vorgehen einen klaren Charakter, er setzt ein deutliches Vorzeichen: „Wir müssen vor der Lage sein.“ Im Zusammenspiel der vielen Fachbereiche setzt er auf eine eng verzahnte Kooperation, bei der alles nach vorne ausgerichtet sein muss. „Die Lage kann sich täglich ändern“, sagt er. Zurzeit habe man es im Landkreis zwar noch mit eher „moderaten“ Steigerungsraten bei der Infektion zu tun, doch ganz schnell könnte die Herausforderung von ganz anderem Ausmaß sein. Und dann stelle sich die Frage, wie die Abläufe an Schnittstellen wie dem Rettungsdienst und den Krankenhäusern zu gestalten sind. „Es kann ganz schnell um eine große räumliche und zeitliche Ausdehnung gehen, die es zu betrachten gilt.“ Und so befasse sich der Krisenstab auch immer wieder mit einem Personalpuzzle. Nur dann, wenn alle Teile zusammenpassen, ergibt sich ein stimmiges Bild.

Bei Chris Knoblauch dreht es sich den ganzen Tag um stets neue Fragen, die nach einer Antwort schreien. Das Telefon steht fast nicht still, Nachrichten, Anfragen und Probleme erreichen ihn auf allen denkbaren Kanälen. Aber: „Das Zusammenspiel funktioniert gut.“ Die Lage insgesamt sei zurzeit relativ ruhig – wenn man mal die Materialbeschaffung ausklammert. „Die Bevölkerung hat sich eingefunden und hält sich weitgehend an die neuen Spielregeln.“ Das ist auch der Eindruck von Heike von Ostrowski. „Der Anstieg der Zahlen ist überschaubar, und das Gesundheitsamt ist immer noch in der Lage, jeweils den Kontakten der infizierten Personen nachzugehen.“ Wie überall in Deutschland liegt ein besonderes Augenmerk auch im Landkreis Rotenburg auf den Einrichtungen für Senioren und Pflegebedürftige. Vor diesem Hintergrund bittet die Dezernentin die Bevölkerung, auch weiterhin an den Regeln festzuhalten, also möglichst zu Hause zu bleiben und die Zahl der Kontakte zu minimieren. „Das ist im Kampf gegen das Coronavirus ein ganz entscheidender Beitrag und sollte auch über die bevorstehenden Osterfeiertage beherzigt werden.“

An diese Regeln versucht sich auch Chris Knoblauch zu halten. „Einiges kann ich aus dem Homeoffice machen, aber so ganz ohne persönliche Kontakte geht es nicht.“ Bis Karfreitag ist er erst einmal als Koordinator eingeplant. Aber er rechnet schon mit einer Verlängerung.