Judas Priest im Pieselregen: Mit Landrat Marco Prietz geht es einmal um den Vörder See

Von: Nina Baucke

Der Vörder See ist für Marco Prietz ein Ort zum Abschalten. © Baucke

Seit der Kommunalwahl 2021 sitzt der Bremervörder Marco Prietz im Landratszimmer des Rotenburger Kreishauses. Für unsere Serie „Unterwegs“ hat er sich mit uns auf die Socken gemacht: einmal um den Vörder See.

Bremervörde – Mit Terminen an der frischen Luft ist das so eine Sache, vor allem im Winter. Da macht einem das Wetter schnell mal einen Strich durch die Rechnung. Immerhin, Landrat als auch Redakteurin haben Wanderschuhe an den Füßen, und als wir loslaufen, ist es zwar dicht bewölkt, aber trocken. Es geht mit Marco Prietz eine Runde um den Vörder See in Bremervörde, die Strecke ist gut vier Kilometer lang. Dabei zeigt sich: Bei solchem nassen und stürmischen Wetter zieht es nicht viele Menschen hinaus, also mehr Ruhe fürs Gespräch.

Sonst ist es für Prietz nicht mehr so leicht, sich unbemerkt in der Stadt zu bewegen: „Beim Einkaufen, beim Bäcker, beim Eisessen – mittlerweile werde ich überall angesprochen. Natürlich vor allem in Bremervörde, aber auch in Rotenburg stand ich irgendwann an einer Tankstelle und wurde gefragt, ob ich der von den Wahlplakaten sei“, sagt Prietz und lacht. „Das ist schon anders, im Vergleich zu meiner Zeit beim Landkreis Osterholz.“

Dass die Wahl für unseren Termin auf diesen Ort fiel, kommt nicht von ungefähr, denn Wandern gehörte vor eineinhalb Jahren zum Wahlkampf, als Prietz sich um das Amt des Landrats beworben hatte. „Es war eine coronakonforme Möglichkeit, dazu ließ sich das im ganzen Landkreis auf den Nordpfaden machen – und ich habe gemerkt, dass ich dabei richtig gut abschalten kann.“

Abschalten – das ist jetzt nicht mehr so einfach für den 34-Jährigen, denn sein Antritt als Landrat hat einiges an Veränderungen mit sich gebracht. „Mich hat positiv überrascht, wie offen die Mitarbeiter im Kreishaus dafür sind.“ Schritt für Schritt will er sich dort weiter vorarbeiten, vieles soll digitaler werden. „Jeder ist ja ein Kind seiner Zeit, und als mein Vorgänger Hermann Luttmann in der Kreisverwaltung angefangen hat, war ich gerade einmal geboren. Und ich will noch einiges verändern, bevor irgendwann die Routine kommt. Jetzt ist der beste Moment dafür.“ Aber es gibt auch die ein oder andere Herausforderung, die er vorher so nicht auf dem Zettel hatte: „Ich wusste immer, dass der Landkreis finanziell gut dasteht. Aber mich hat erschrocken, in welchem Zustand manche Gebäude sind. Am Ende lernt man immer wieder etwas dazu – und man bezahlt auch mal Lehrgeld.“

Mit Fahrer zu Konferenzen

Noch etwas ist anders im Gegensatz zu seiner Arbeit beim Landkreis Osterholz: In der Regel einmal die Woche ist der Bremervörder mit Chauffeur unterwegs. „Das ist aber immer noch ein komisches Gefühl, an das man sich vermutlich auch nie ganz gewöhnt.“ Es sind vor allem Termine wie beispielsweise bei Landratskonferenzen oder in Hannover, zu denen er mit Fahrer unterwegs ist. „Das ist sozusagen mein rollendes Büro, zumindest auf längeren Strecken.“

Ein geschlossenes Fahrzeug, oder wenigstens ein Dach über dem Kopf, wäre jetzt auch nicht schlecht, denn an der Längsseite des Sees, die parallel zur Oste verläuft, erwischt uns der Regen, oder zumindest etwas windgepeitschtes Gepiesel, doch noch. Auch wenn an diesem Tag nur wenige Menschen unterwegs sind – irgendwann wird der Landrat dann doch erkannt: Zwei Mitarbeiter der Stadt schneiden am Bootsanleger das Gestrüpp zurück, einer von ihnen ist ein Bekannter von Prietz, wir bleiben für einen kurzen Schnack stehen, bevor es weiter geht.

Fotos aus der Kreiskantine

Für die Leute ansprechbar zu sein – das ist ihm wichtig, und dazu gehören auch die Sozialen Medien, obwohl der Bremervörder erst vor Kurzem seinen Twitter-Account aufgrund des dort vorherrschenden Umgangstons öffentlichkeitswirksam wieder ad acta gelegt hat. „Die Schwelle zur Kontaktaufnahme ist sehr niedrig, dazu sind Instagram und Facebook eine tolle Möglichkeit, vielen Leuten Informationen zukommen und sie an meinem Alltag teilhaben zu lassen.“ Auf seinem Instagram-Account gibt es gerne mal einen Einblick in die Speisekarte der Landkreis-Kantine, ab und zu mal Currywurst, „obwohl mein Favorit der Feta-Salat ist“, schwärmt Prietz. „Ich habe vor Rotenburg noch nie so viel vegetarisch gegessen.“

Auch das Foto einer Wacken-Tour findet sich auf seinem Instagram-Account. Zumindest in Niedersachsen, so vermutet er, ist er unter seinen Amtskollegen der Einzige, der zum Heavy-Metal-Festival in das Dorf in Schleswig-Holstein fährt. „Natürlich besucht auch der Landrat des Kreises Steinburg das Festival, aber Wacken liegt in dem Landkreis, und von daher ist das für ihn genauso, als wenn ich als Landrat das Hurricane in Scheeßel besuche.“ Anders ist das bei Prietz: Sein Besuch weckt das Interesse seiner Amtskollegen: „Es gibt immer wieder andere Landräte, die mich darauf ansprechen. Und da zeigt sich: Viele Menschen hören Metal, aber nicht viele reden darüber.“

„Diamonds and Rust“ als Soundtrack

Für ihn ist es eine der ausdrucksstärksten Musikrichtungen, vor allem im Zusammenspiel von Schlagzeug, Bass und Gitarre. „Der Text ist dabei oft nicht entscheidend, viele Metalbands singen einfach nur Blödsinn, wie zum Beispiel Manowar. Aber die haben sehr gute Grooves und Riffs.“ Welcher Metalsong passt denn nun zu diesem nassen Wintergrau am See? „,Diamonds and Rust‘ von Judas Priest“, sagt Prietz prompt. „Zusammen mit dem Wind hat das was Episches.“ Und wie auf Bestellung ertönen in diesem Augenblick in der Stadt die Kirchenglocken.

Wir erreichen unseren Ausgangspunkt, wo Prietz die Wanderschuhe wieder gegen bürotaugliches Schuhwerk eintauscht. Keine Minute zu früh: Denn jetzt setzt richtiger Pladderregen ein.