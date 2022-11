Mit dem Rotenburger Bürgermeister durch das Luhner Holz

Von: Michael Schwekendiek

Teilen

Alles im grünen Bereich: Henning Küper (v.l.), Torsten Oestmann, Hermann Aukamp und Martin Reuter. © -

„Unterwegs“ – unter dieser Überschrift starten wir eine neue Serie. Zusammen mit einem Promi lernen wir ein Stück der näheren Umgebung kennen. Den Anfang macht Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann.

Rotenburg – Punkt 8.30 Uhr hatten wir uns verabredet. Vom Rathaus aus sollte es durch die Nödenwiesen, am jüdischen Friedhof vorbei, über das Forsthaus Luhne zum Golfplatz in Borchel gehen. Da nämlich verläuft offiziell die Grenze der Stadt Rotenburg und damit das Ende des „Regierungsbezirks“ des Rotenburger Bürgermeisters. Torsten Oestmann hat die Wanderschuhe an, und los geht’s.

Ein herrlicher Morgen! Leichter Nebel über der Wümmeniederung mit aufgehender Herbstsonne über bunten Blättern. Fast kitschig. Dem Berichterstatter fällt auf, wie viele Leute unterwegs ausgesprochen freundlich grüßen, kaum dass sie erblicken, wer da mit wem unterwegs ist. Der Bürgermeister ist alter Rotenburger und bekannt. Ein Jahr seiner Amtszeit liegt hinter ihm. Die journalistisch etwas platte Frage, ob ihm sein neuer Job gefällt (was soll er da auch antworten?) bejaht er natürlich umfassend. Die „Kesselhofskamp-Affäre“ allerdings ärgert ihn. Radio Bremen hatte einen seiner Meinung nach tendenziösen Bericht über die dortige Obdachlosenunterkunft im TV gesendet. Darauf gab es einen Shitstorm im Netz – und zwar auch bei Mitarbeitern, die nun absolut keine Verantwortung dafür trügen; bis hin zur Stadtbibliothek. Aber sonst, so Oestmann, gäbe es so gut wie keine Beleidigungen über die „Sozialen Dienste“.

Der Mann, das merkt man, ist als ehemaliger Leiter der hiesigen Polizei auch durchaus hart genug im Nehmen und dabei locker und offensichtlich sehr ausgeglichen. Den Rückhalt, den ihm seine Familie dabei gibt, betont er mehrfach auf der Wanderung. Und weil wir gerade unterwegs zum Wald sind: Die Friedwald-Diskussion in der Stadt (Wo? Wann? Wie?) beschäftigt ihn auch gerade sehr. Ansonsten aber liebt er die Vielfalt seiner Bürgermeistertätigkeit. Von Ausschusssitzungen bis zum Stadtrat, von öffentlichen Terminen bis hin zur von ihm sehr geschätzten Runde der „Hauptverwaltungsbeamten“ im Landkreis.

Sein erstes Ziel sei gewesen, „wieder Ruhe in die Politik“ der Kreisstadt zu bekommen. Er sei jetzt damit recht zufrieden. Und nun auch noch eine Morgenwanderung mit einem Lokalschreiber! Es könnte Schlimmeres geben. Die eigentliche Stadt haben wir zügig hinter uns gelassen und das Luhner Holz erreicht. Herrliche Luft, herrlicher Wald, herrliche Stille – bis auf einmal, recht nahe, ein intensives Grunzen und Röhren zu hören ist. Ein Hirsch macht offensichtlich gerade klar, dass er hier das Sagen hat und alle Hirschkühe sich zu ihm gesellen sollten. Eindrucksvoll!

Der Rotenburger Bürgermeister am Teich im Luhner Holz. © -

Im Wald haben wir uns verabredet mit dem Revierförster Henning Küper. Ein Urgestein unter den Forstleuten und im Luhner Forsthaus seit mehr als 36 Jahren zu Hause. Er hat einen Kollegen mitgebracht, den Forstdezernenten Martin Reuter aus dem Rotenburger Forstamt. Außerdem dabei: Fee, Küpers achtjährige Jagdhündin, die uns fortan ebenfalls begleitet. Der Luhner Förster ist ein wandelndes Naturkunde-Lexikon. Extra mitgebracht hat er Forstberichte aus dem 19. Jahrhundert, als der örtliche Förster Rautenberg den Grundstein legte für den herrlichen Wald, durch den wir jetzt gehen. Ein „LÖWE-Wald“ sei das, wird uns erklärt: „Langfristige ökologische Wald-Entwicklung“. Keinerlei Monokultur, sondern solider Mischwald. Küper begeistert sich alle fünfzig Meter aufs Neue. Und wir lassen uns anstecken.

Linkerhand eine Stiege schön abgelagertes Brennholz. Ob hier auch der gemeine Holzklau zuschlägt? In der Tat! Die Stapel sind mit GPS-Plaketten gekennzeichnet. Wer hier was mitnimmt, kann zügig geortet werden. „Schweigemarsch“, verordnet uns alsdann der Forstmensch. Genau um diese Zeit höre man nämlich oftmals das Röhren der Damhirsche. Da hatten wir ja schon unser Erlebnis. Jetzt bleibt alles still. Tatsächlich aber tritt plötzlich, gut fünfzig Meter entfernt von uns, ein schöner Damhirsch aus dem Dickicht. „Dreijährig“, stellt Küper gleich fest, „ein Zukunftshirsch.“

Wir haben den Waldrand inzwischen erreicht. Hier endet das „Hoheitsgebiet“ des Rotenburger Bürgermeisters. Stadtgrenze. Auch Grenze des Luhner Forstes. Küper hat noch was mitgebracht und liest aus einem alten Forstregister von 1716. Danach diente der Wald unter anderem dazu, um hier sage und schreibe 240 Hausschweine zu ernähren. Die wurden in das Luhner Holz getrieben und taten sich an den Eicheln gütlich. Schweine, Wildschweine, gäbe es auch heute noch reichlich. Ihre Zahl allerdings sei in den letzten Jahren gewaltig zurückgegangen: Der Wolf! Küper und Reuter schätzen den Bestand hier auf etwa 20 Tiere, und Frischlinge gehörten zu ihren Lieblingsspeisen.

Neue Serie „Unterwegs“ – unter dieser Überschrift starten wir eine neue Serie. Zusammen mit einem prominenten Vertreter unserer Region werden wir ein Stück der näheren Umgebung erwandern oder erradeln – das wird immer mal unterschiedlich sein. Dabei gibt es genügend Zeit, um über „Gott und die Welt“ zu schnacken. Zum Auftakt geht es mit dem Rotenburger Bürgermeister Torsten Oestmann auf eine Wanderung vom Rotenburger Rathaus an die Stadtgrenze der Kreisstadt, nach Borchel.

Wir wandern weiter. Unser Ziel ist Hof Emmen, Heimat des Golfklubs. Torsten Oestmann stellt fest, dass er hier vor mehr als 20 Jahren zuletzt gewesen sei. Die Forstleute gar noch nie. Sie staunen, als wir direkt über eine Golfbahn laufen, über die Schönheit und Vielfalt des Platzes. Küper ist geradezu begeistert von den herrlichen alten Eichen, den dichten Randgehölzen und wunderbaren Teichen: „Ein echtes Vogelparadies!“ Der Präsident des Golfklubs, Herrmann Aukamp, erwartet uns und lässt es sich nicht nehmen, seine Gäste per E-Car über das gesamte Areal zu fahren. Über 110 Hektar groß. Eindrucksvoll.

Greenkeeper Jochen Meyer, zuständig für die Pflege der Anlage, hat schon ein paar Grillwürste vorbereitet. Die Forstleute staunen über den Maschinenpark und stellen gleich diverse Fachfragen zum Rasen, den Anpflanzungen und etwaigen Problemen. Da treffen Landschaftsprofis aufeinander.

Mitnehmen lohnt nicht! GPS-gemarkertes Brennholz bei Luhne. © -

Gewandert bin ich mit dem Bürgermeister exakt 11,6 Kilometer. Locker. Der Mann ist im Training. Aber natürlich muss er jetzt, so der Golfpräsident, wie auch die beiden Forstleute, noch mal den Golfschläger schwingen. Nicht ganz einfach, wie die Gäste dann unisono befinden – aber egal, es war ein Vormittag, der einfach „Spaß gemacht“ habe. Dem hat der Berichterstatter kaum etwas hinzuzufügen. Das Beeindruckendste war, eine Handvoll Gäste auf meiner Wanderung zu erleben, die allesamt für das, was sie tun, ob haupt- oder ehrenamtlich, brennen. Geradezu ansteckend!