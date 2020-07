3,5 Millionen Euro zum Abschied

+ © Krüger Mit einer Ehrung durch Bürgermeister Weber verabschiedet sich Stadtwerke-Chef Reinhard David (l.) von der Politik. © Krüger

Rotenburg – „Es war ein Traumjob.“ Reinhard David hat sich nach zwölf Jahren als Geschäftsführer der Rotenburger Stadtwerke von der Rotenburger Ratspolitik mit viel Lob verabschiedet. Und er hat wie in den Jahren zuvor noch einmal gute Zahlen mitgebracht, die die Haushaltskasse der Kreisstadt klingeln lassen: Für 2019 spricht David als Chef des städtischen Unternehmens von einem Vorteil durch Steuern, Konzessionsabgaben und den Verlustausgleich für das Erlebnisbad Ronolulu von einem Vorteil in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Vom Gewinn in Höhe von 3,77 Millionen Euro gehen 1,2 Millionen Euro direkt an die Stadt, 2,57 Millionen Euro bleiben zur Stärkung des Eigenkapitals als Rücklagen auf dem Konto der Stadtwerke. David spricht zum Abschluss seiner Tätigkeit für das zurückliegende Jahr von einem „zufriedenstellenden Ergebnis“, und das „bei, im Vergleich mit anderen Unternehmen, günstigen Preisen“.