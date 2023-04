Milliarden bei „Laut & Draußen“

Von: Michael Krüger, Andreas Schultz

Teilen

Sehenswert: Ben Hartmann (l.) und Johannes Aue sind die (musikalischen) Köpfe von Milliarden. © imago/martin müller

Die erste Band für das kleine Festival in Rotenburg steht fest. Zum zweiten Mal wird es auf dem Pferdemarkt stattfinden. Vier Bands spielen insgesamt am 12. August.

Rotenburg – Die Berliner Band Milliarden kommt zum Open-Air-Festival „Laut & Draußen“ in Rotenburg. Das teilen die Organisatoren der Veranstaltung mit, die am Samstag, 12. August, Musikbegeisterte zum Pferdemarkt am Rotenburger Rathaus locken soll. Milliarden liefere „pointierte Popmusik mit Punk-Attitüde und Texte voll tiefer Ernsthaftigkeit“, heißt es in der entsprechenden Pressemeldung. Songs voller Wut, Tiefgang, Wucht, Melancholie und Poesie erwarteten die Zuhörer.

„In diesem Jahr ist wieder für jede und jeden etwas dabei“, versprechen die Organisatoren in einer Ankündigung. Tango-Punk, Ruhrpott-Balkan-Ska, Indie-Gitarren-Pop und deutschsprachiger Hippie-Folk-Rock stehen demzufolge auf der Agenda. Vier Bands sollen dieses Programm liefern. Wer über Milliarden hinaus dazugehört, wollen die Veranstalter allerdings nicht verraten.

Insgesamt vier Bands treten auf

Klar sei: Milliarden erreiche insbesondere die jüngere Zielgruppe. „Dazu haben wir noch einen Gegensatz im Koffer“, so Mitorganisator Stephan Slomma von den Rotenburger Werken. Im Klartext, Rockmusik der klassischen Art vor allem auch für diejenigen, die schon ein paar Jahre länger Musikfans sind.

Bei der zehnten Auflage des „Laut & Draußen“, das 2019 vor der Pandemie zum ersten Mal auf dem Pferdemarkt und nicht auf dem Kalandshof stattgefunden hatte, waren laut Orga-Team mehr als 2 000 Besucher vor Ort. Die Ehrenamtlichen von den Werken und die Mitarbeiter der Stadt hoffen mit der 2023er-Auflage auf eine Steigerung dieses Erfolgs. „Es soll ja ein richtiges Stadtfest werden“, sagt Slomma.

Für Verpflegung in Form von Getränke- und Imbissständen werde gesorgt sein. Für das Publikum ebenfalls interessant: Der Eintritt ist frei.