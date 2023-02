Militärseelsorger Bernd Kuchmetzki geht zurück zur Landeskirche

Von: Guido Menker

Teilen

Militärpfarrer Bernd Kuchmetzki geht zurück zur Landeskirche. © Menker

Der seit fast zehn Jahren in der Rotenburger Von-Dühring-Kaserne beschäftigte Militärpfarrer Bernd Kuchmetzki steigt aus und geht Ende März zurück in eine Gemeinde der Landeskirche.

Rotenburg – Seit fast zehn Jahren arbeitet Bernd Kuchmetzki nun schon als Militärseelsorger in der Rotenburger Von-Düring-Kaserne. Ende März nimmt er seinen Hut, geht zurück zur Landeskirche und wird wieder normaler Pfarrer in der Propstei Seesen. Der 62-Jährige blickt zurück auf die Zeit beim „Bund“ und kommt zu einem klaren Ergebnis: „Für einen Pfarrer ist das hier ein Traumjob.“

Als Militärseelsorger ist Kuchmetzki eine Art Leiharbeiter. Die Kirchen stellen das Personal für diese Posten in den Kasernen, die Bundeswehr füllt die Lohntüte. Und so bewegt sich Kuchmetzki schon seit fast zehn Jahren inmitten von Soldaten, und er erlebt so die Welt von Befehl und Gehorsam, einen von klaren Dienstwegen geprägten Alltag, Männer und Frauen, die fernab von Freunden und Familien ihren Job machen, sich auf Einsätze im Ausland vorbereiten – und natürlich auch ihre kleinen und großen Sorgen und Nöte haben. Kuchmetzki: „Es menschelt hier überall.“ Mal geht es um die Enge in den Wohnstuben, dann wieder um Probleme mit dem Vorgesetzten – oder eben um Schwierigkeiten, die mit dem Leben in der Kaserne erst einmal gar nichts zu tun haben. Doch auch das Kasernenleben hat Wirkung: „Die Soldaten sind hier vielfach auf engstem Raum zusammen – da kocht schon mal was hoch.“

Es ist das gelebte Evangelium – ohne mit der Bibel zu winken.

Ursprünglich hatte Kuchmetzki für die Zeit nach seinem Abschied aus Rotenburg andere Pläne. „Ich wollte jetzt eigentlich in den Vorruhestand gehen.“ Doch irgendwie, sagt er, fühle er sich noch viel zu fit, „um mich aufs Sterben vorzubereiten“. Und so zieht es ihn wieder dahin, wo er vor seiner Zeit bei der Bundeswehr schon beruflich unterwegs war: in eine Gemeinde der Landeskirche.

Der 62-Jährige weiß daher um die Unterschiede. Und die seien, so Kuchmetzki, schon sehr deutlich. „Hier in der Kaserne lebt unsere Aufgabe davon, es mit Leuten zu tun zu haben, die der Kirche in den Gemeinden draußen mehr und mehr verlorengehen.“ Es sind die, die sich nach der Konfirmation gerne von der Kirche und dem Leben in der Gemeinde abwenden, um dann im Alter wieder Gefallen daran zu finden. Der Grund: Die Kirche gebe ihnen nichts mehr. Kuchmetzki weiß: „Mehr als 50 Prozent der Deutschen gehören keiner Kirche mehr an“ – viele wenden sich von ihr ab.

Mit Blick auf die Soldaten spricht der Seelsorger von „naturbelassenen Frauen und Männern“. Sie suchen ihn auf, sie suchen das Gespräch und darin nach Lösungen, nach Wegen und nach Klarheit. „Egal, was sie sind, woran sie glauben oder was sie verdienen: Für mich zählt der Mensch.“ In diesem Fall der Mensch in Uniform – „das ist mein Auftrag“. Er arbeite mit und für diese Menschen und ihre Familien. Menschen in Uniform hätten einen „außergewöhnlichen Job“. Es sei ein Job mit Problemen, Wünschen und Freude sowie mit Freunden und Familie.

Ein großes Thema, das viele Menschen nur im Hinblick auf Frauen auf dem Zettel haben: Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Spätestens in der Kaserne wird erkennbar, dass das auch für Männer von Bedeutung ist. „In Mengen“, sagt Kuchmetzki. Er berichtet von einem Soldaten, der einen Versetzungsantrag gestellt habe, um heimatnah eingesetzt zu werden. Oft klappt das nicht auf Anhieb. „Manchmal laufen sie gegen eine Wand.“ Der Militärseelsorger kann eventuell helfen.

Kuchmetzki ist mit eingebunden in ein psycho-soziales Netzwerk mit Ärzten. Psychologen und Sozialarbeitern. Dieses Netzwerk helfe in allen möglichen Situationen und Lebenslagen.

Ein Beispiel dafür: Ein Soldat geht zum Arzt. Er leidet unter Schlafstörungen, muss sich oft erbrechen. Der Arzt hält ihn körperlich für fit, verweist ihn aber an den Seelsorger. Dort dann kommt das Dilemma auf den Tisch. Die Frau habe sich mit dem Kind aus dem Staub gemacht, die Familie hat Schulden, kann die Miete nicht mehr zahlen. Der Mann spielt und verzockt das Geld. „Da greift das Netzwerk“, betont Kuchmetzki. Schuldnerberatung, Suchttherapie und das Angebot für ein Gespräch mit der Frau des Mannes. „Als Seelsorger unterliege ich der Schweigepflicht.“

Drei Mal in den vergangenen zehn Jahren war der Pfarrer mit im Einsatzgebiet: in Mali, im Irak sowie im Kosovo. Und doch tauche das Thema Angst in den Gesprächen so gut wie gar nicht auf. Kuchmetzki: „Klar, der Gedanke an den Tod kann vorkommen, aber der Auftrag der Soldaten ist die Verteidigung. Sie wissen das, und sie sind gut darauf vorbereitet.“ Er selbst verstehe sich dann eher als Berater – „und zwar bis ganz oben im Rang“. Schließlich gehe es um sehr schwere Entscheidungen. Mit dem Krieg in der Ukraine würden die Soldaten deutlich mehr beansprucht. Bei der Sicherung der Nato-Ostflanke zum Beispiel. Gerade erst ist ein Kontingent aus der Slowakei zurückgekommen und befinde sich noch in der Nachbereitung.

Sind Soldaten im Ausland, steht die Familienbetreuungsstelle im Fokus. In die ist der Militärpfarrer eingebunden, um den Familien zur Seite zu stehen. Kuchmetzki ist nicht nur in Rotenburg, sondern auch Hesedorf sowie in Visselhövede und als Vertreter in Seedorf unterwegs.

Vor Ort kümmert er sich um Rüstzeiten für Soldaten und ihre Familien – das ist vergleichbar mit Freizeiten. Er bietet einmal im Monat einen Gottesdienst in der Kaserne an und ist zuständig für den „lebenskundlichen Unterricht“. „Das alles macht der Militärpfarrer. Es ist das gelebte Evangelium – ohne mit der Bibel zu winken.“