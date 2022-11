Rotenburger Mieterverein erlebt Mitgliederzulauf

Von: Guido Menker

Teilen

Wer knapp bei Kasse ist und zur Miete wohnt, macht sich in diesen Zeiten große Sorgen. © Menker

Der Wohnungsmarkt ist mehr denn je angespannt. Das bekommt auch der Mieterverein Rotenburg ganz deutlich zu spüren.

Rotenburg – Aufgrund der extrem zugenommenen Problematik auf dem Wohnungsmarkt benötigen Mieter immer mehr fachkundige und rechtssichere Beratung und auch Unterstützung. Aus diesem Grund verzeichnet der Mieterverein Rotenburg zusätzlich einen sehr hohen Beratungsaufwand und auch einen hohen Mitgliederzulauf. Das teilt Frank Stork als Vorsitzender des Vereins auf Anfrage mit.

Stork spricht in diesem Zusammenhang von der immer schwierigeren Suche nach bezahlbarem Wohnraum und der Unsicherheit, die sich aus den extrem gestiegenen Energiekosten ergibt. Besonders auffallend sei, dass ein erhöhter Beratungsbedarf bei den Rentnern und auch bei der arbeitenden Bevölkerung bestehe. Der Mieterverein Rotenburg zähle zurzeit 986 Mitglieder – und die Zahl der Neumitgliedschaften steige.

Existenzängste mindern

Wie aber kann der Verein helfen, worauf liegt das Hauptaugenmerk. Für Frank Stork ergibt sich allen voran eine Aufgabe für den Verein: „Wir verwenden sehr viel Energie darauf, unseren Mitgliedern in dieser Zeit die Existenzängste durch ausführliche Beratung zu mindern. Weiterhin versuchen wir, die Mitglieder davon abzuhalten, ohne vorherige Rücksprache mit uns unüberlegte Handlungen aus besagter Unsicherheit gegenüber dem Vermieter zu tätigen.“

Ein weiterer, erhöhter Beratungsbedarf besteht außerdem in Sachen Eigenbedarfskündigen von Vermieterseite, bei Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen oder auch bei schleppender Rückzahlung der Mietkaution nach Auszug.

Wer glaubt, das Verhältnis von Mietern und Vermietern verschlechtere sich zurzeit angesichts der schwierigen Lage, sieht sich getäuscht: „Unserer Erfahrung nach können wir diese Annahme nicht pauschal so bestätigen, weil die momentane wirtschaftliche Situation für beide Seiten sehr unsicher ist“, erklärt Stork. Beim Mieterverein meldeten sich demnach auch schon mal Vermieter, um Rat einzuholen. Zum Beispiel dann, wenn es um die Frage geht, wie man mit dem Mieter gemeinsam die schwierige Situation der Energiekostenbegleichung regeln kann. Stork: „Wir versuchen dann, mit Erfolg zu vermitteln.“

Vermittlerfunktion

Mietern, die Angst haben, die steigenden Kosten nicht mehr stemmen zu können, rate man, die erhaltene Betriebs- und Nebenkostenabrechnung vom Verein überprüfen zu lassen. „Statistisch gesehen, ist jede zweite Abrechnung, unabhängig von der Höhe der Forderung oder der Höhe der Erstattung, fehlerhaft.“ Der Mieterverein Rotenburg wurde übrigens 1949 gegründet. Die Rechtsberatung werde ausschließlich von einem erfahrenen Volljuristen durchgeführt. Der Mitgliedsbeitrag liegt aktuell bei 56 Euro. Bei Neumitgliedern komme eine Aufnahmegebühr in Höhe von 20 Euro hinzu, teilt der Vorsitzende mit. Dabei betont Stork, dass sich der Verein durchaus auch als Vermittler zwischen Mietern und Vermietern sehe. „Ja, wenn die gegenseitigen Fronten der Parteien nicht zu verhärtet sind, haben wir auch sinnvolle und konstruktive Mediationen herbeiführen können. Das funktioniert leider nicht immer, weil auf beiden Seiten auch unterschiedliche Rechtsvorstellungen existieren.“ Ganz unabhängig davon: Auch der Verein werde immer wieder von den Mitgliedern angesprochen beziehungsweise gefragt, ob „wir aus unserer Tätigkeit heraus von einer bezahlbaren Wohnung mit möglichst netten Vermietern wüssten“. Aber: In vielen Fällen müsse der Verein genau das leider verneinen, so Stork.

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist – auch hier im Landkreis Rotenburg – stark angespannt. Vor diesem Hintergrund bringt der Chef des Mietervereins seine Hoffnung auf einen wirklich konstruktiven Beschluss über eine Mietpreisbremse und eine zügige realistische Energie-preisentlastung durch die Bundesregierung zum Ausdruck.