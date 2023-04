Die Zirkusdirektorinnen wechseln die Position: MGH Wafensen stellt sich neu auf

Von: Ulla Heyne

Die alte und neue Leitung: Manuela Thies (v.l.), Ilka Holsten-Poppe und ihre Nachfolgerin Anne Garbe mit Kindern des Mittagstischs und der Hausaufgabenbetreuung. © Ulla Heyne

Ilka Holsten-Poppe gibt die Leitung des MGH Waffensen ab. Ihr folgt mit Anne Garbe auch ein „Urgestein“ des Dorfes. Die Aufgaben, die anstehen, sind vielfältig.

Waffensen – Wenn Ilka Holsten-Poppe am kommenden Sonntag beim traditionellen Frühlings-Hoffest mit Flohmarkt und reichlich Bühnenprogramm zum Mikro greift, um den Saisonstart auf „Worthmanns Hoff“ zu moderieren, wird ein Augenpaar jeden ihrer Schritte genau beobachten. Sie gehören zu Anne Garbe, die ab Juli ihre Nachfolge bei der Leitung des Mehrgenerationenhauses in Waffensen übernimmt.

Dass Garbe die in große Fußstapfen tritt, hat ihre Vorgängerin doch mehr als 15 Jahre die Geschicke des generationsübergreifenden Vorzeigeprojekts geprägt, ist der 37-Jährigen bewusst: „Ich habe hier zwar mein halbes Leben verbracht, aber ein wenig Respekt habe ich schon!“ Als sie vor einigen Wochen die Teilzeitstelle angeboten bekam, habe sie nicht lange gezögert: „In Fortführung meiner vielen ehrenamtlichen Posten hier ist es genau das, was zu mir passt.“ Warum Holsten-Poppe ausgerechnet sie vorgeschlagen hat? „Vielleicht, weil wir beide ähnlich ticken“, meint die 45-Jährige.

Netzwerke zu allen Generationen

Beide sind tief im Ort verwurzelt, kennen „Gott und die Welt“, haben durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen (die Betriebswirtin Holsten-Poppe im Sport und in Chören, Garbe als Aktive in der Landjugend und Ausbilderin von Musikern des Spielmannszuges) Netzwerke zu allen Generationen, sind kommunikativ und sprühen vor Ideen. Kompetenzen, die es braucht bei der Leitung eines Hauses, das ob seiner Quirligkeit mal an einen Zirkus, mal an ein großes Unternehmen erinnert. Auf die Frage nach ihrer Jobbeschreibung antwortet Holsten-Poppe schmunzelnd: „Zirkusdirektorin.“ Im Gespräch auch mit ihrer Stellvertreterin Manuela Thies, Mitarbeiterin der ersten Stunde im Team aus mittlerweile sieben festangestellten und circa 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern, drängt sich eher die Bezeichnung „Managerin“ auf.

Frühlingsfest am Sonntag Im Mehrgenerationenhaus in Waffensen ist es bereits gute Tradition, den Winter mit einem Frühlingsfest zu verabschieden und so die Saison einzuläuten. Auch in diesem Jahr stellen die Organisatorinnen für kommenden Sonntag, 23. April, ein Programm für die gesamte Familie mit Flohmarkt und Bühnenprogramm zusammen. Von 11 bis 18 Uhr zeigen beim Hoffest viele im MGH beheimatete Gruppen ihr Können, von den Einradkids über die unlängst wiederbelebte Kindervolkstanzgruppe bis zu den diversen Chören und Instrumentalgruppen der örtlichen Musikschule. Auch die beliebte Fahrradbörse in Verbindung mit einer Codieraktion der Verkehrswacht wird wieder abgehalten. Neben Kunsthandwerk und einer Strohburg dürfen sich Kinder auf Mitmachaktionen freuen. Vorstellen wird sich auch der neue Förderverein der Grundschule mit einer Tombola.

80 bis 100 Menschen sind täglich im MGH zu Gast, bis zu sechs Gruppen gleichzeitig. Dass oben eine Erzieherinnenprüfung und unten der Mittagstisch laufen, während die Cellogruppe übt und die Pilates-Damen auf den Co-Working-Space ausweichen müssen, ist keine Ausnahme. Da ist außer organisatorischem Talent auch viel Fingerspitzengefühl und Kommunikationsstärke gefragt, wenn es gilt, die Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. „Auch die Nutzer müssen flexibel sein – einen Anspruch auf einen festen Raum hat niemand“, betont Thies, bevor sie die Grundschulkinder zu Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung vom Bus abholt.

Die Einrichtung von Küche und eines großzügigen Essbereichs statt der vorhandenen Essecke mit Pantryküche war für Holsten-Poppe auch einer der ersten Schwerpunkte, als sie das Amt 2008 von Birgit Krüger übernahm. „Meine erste Amtshandlung war die Ausrichtung der Trauerfeier – das war schon bitter“, erinnert sich Holsten-Poppe.

MGH Glücksfall fürs Dorf

Dass das in Niedersachsen aus der Taufe gehobene „MGH“-Konzept als einziges im Landkreis ausgerechnet in dem 900-Seelen-Ort umgesetzt werden konnte: ein Glücksfall. Nachdem die Gemeinde die Hofstelle „Worthmanns Hoff“ erworben und über diverse Nutzungsmöglichkeiten nachgedacht hatte, vom Seniorentreffpunkt bis zur PC-Gruppe, passte das von der damaligen Sozialministerin Ursula von der Leyen ersonnene Projekt von Kultur- und Begegnungsstätten mit vielen unterschiedlichen Angeboten ideal. Seitdem geben sich Yogagruppen, Chöre und Teilnehmer des Kinderferienprogramms, Schulungsteilnehmer des Landkreises oder ein mobiler Friseur die Klinke in die Hand. Die mit rund 66 000 Euro und damit zu zwei Dritteln aus öffentlichen Geldern geförderte Institution mit Leben zu füllen, habe sich allmählich entwickelt. „Man muss genau schauen, welche Bedürfnisse die Menschen haben und entsprechende Angebote schaffen“, so Holsten-Poppe. „Natürlich bringt da jeder seine eigene Handschrift mit rein.“

Holsten-Poppe arbeitet in neuer Funktion weiter vor Ort

Im Leben vieler Einwohner sei das MGH eine fester Dreh- und Angelpunkt. Die Pandemie habe wie eine Lupe gewirkt: „Hier wurde besonders offensichtlich, was an Gemeinschaft in dieser Zeit fehlte“, erklärt Garbe. Auch sie schätzt das MGH nach der „Berufsfindungs-, Hausbau- und Kinderpause“ als Ort, sich wie früher wieder für die Gesellschaft zu engagieren. Und bisschen weckt er Heimatgefühle: „Als auf dem Eichenhof aufgewachsenes ‚Kneipenkind‘ bin ich gewohnt, dass immer etwas los ist.“ Für konkrete Pläne, die sie ab Sommer umsetzen will, ist es noch zu früh, „aber es steckt eine Menge in der Pipeline, das weiterverfolgt werden will.“ Dazu zähle auch „Wohnen im Alter“, die Kooperation zwischen Diakonie-Sozialstation und MGH soll vertieft werden. Dabei schätzt sie sich glücklich, mit Thies eine Mitstreiterin mit geballter Erfahrung an der Seite zu haben, wenn Holsten-Poppe ihre neue Aufgabe als Leiterin der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft im Landkreis übernimmt. Neben einem Vollzeitjob verbinden sich damit auch ihre Schwerpunkte als Betriebswirtin und Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbands. Auf ihr gewohntes Umfeld muss sie dennoch nicht verzichten: Einen Großteil ihres Jobs wird sie vom Co-Working-Space des MGH aus erledigen, „den ich damals genau für Leute wie mich mit eingerichtet habe“.