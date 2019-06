Die Merkel mit ihrem Makrönchen

Warum nur einen Star auf die Bühne holen, wenn man an diesem Abend der Rotenburger Kulturflut im Wachtelhof gleich 70 oder mehr bekommt. Jörg Knör ist da und parodiert sich durch die Szene. Sehr unterhaltsam.

Rotenburg – Wenn einer, der kaum die 60 Lenze erreicht hat, sein Bühnenprogramm „100 Jahr-Show“ nennt, dann klingt das nicht gerade nach Selbstunterschätzung. Rein rechnerisch ist Jörg Knör schon mal auf der sicheren Seite: 40 Jahre „live“ auf der Bühne und bald 60 Jahre „Life“, rechnete der Komiker am Freitagabend im Wachtelhof vor: passt doch.

Und wenn der Wuppertaler dann noch in seinem Rückblick erzählt, was er in seinem Bühnenleben so alles erlebt hat, seit er von Alfred Biolek gecastet wurde, um bei Rudi Carrells „Am laufenden Band“ zum ersten Mal mit der Mutter vor der Fernsehkamera zu stehen – Hut ab: mit 17 Fernsehansager, dann als täuschend echter Doppelgänger von „Hanni“ Hape Kerkeling in dessen Show verblüfft, später „7 Tage, 7 Köpfe“ mit Jürgen Busse, 1998 einen Bambi – der Parodist braucht sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, und er tut es auch nicht.

Und: Sieben Jahre sprach die Frohnatur die Stimmen von Loriots „Wum & Wendelin“. Stimmen – das war immer schon sein Ding. Ob Dialekte, Promis oder Politiker, von Willy Brandt und Genscher, dem „Dumbo der Politik“, Gerhard Schröder, Roberto Blanco oder Mario Barth – er hat sie alle im Repertoire, gestisch, in Wortwahl und Duktus, aber vor allem stimmlich. Ein Highlight, wenn er Loki und Helmut Schmidt im Himmel streiten lässt – natürlich geht es um seinen Zigarettenkonsum über den Wolken. Knör parodiert alles, von der Werbung seiner Jugend bis zum gesamten Team vom RTL-Supertalent, wo seine Flötennummer von Darnell, Bohlen & Co. 2013 verrissen wurde.

Neben der Flöte brilliert Knör auch an Saxofon und Stift als wahres Multitalent: Die Karikatur von Altmeister Rudi Carrell fließt ihm mühelos aus dem Edding auf den Flipchart. Und wenn er dessen Lied „Showmaster war mein Beruf“ live synchronisiert, singt er den Text wohl auch aus eigener Seele.

Die ganz große Show, das sind vor allem seine Persiflagen: Merkel, die vom Date mit ihrem „Makrönchen im Elise-Palast“ schwärmt, bis ihr Mann Sauer ist, Inge Meysel nackt am Elbstrand, Karl Lagerfeld oder „uns Udo“ Lindenberg – nicht nur für Rosie Rathjen aus Scheeßel ein Höhepunkt: „Ich könnte ihn gleich noch mal sehen“, meint die Scheeßelerin begeistert nach der gut zweistündigen Show im ausverkauften Wachtelhof.

Den lobt der Komiker immer wieder in den höchsten Tönen – nur bei der üppigen Plastikverpackung des Flaschengeschenks bekommt Gastgeber Heiko Kehrstephan eine pointierte Belehrung in puncto Nachhaltigkeit. Denn auch das kann der Bühnenprofi: spontan, schlagfertig, ironisch im Dialog mit dem Publikum mal eben einen raushauen. Wie bei den Gästen in der ersten Reihe, die extra aus Münster angereist sind: „Ach, habt Ihr ein Tagesvisum für Rotenburg bekommen?“

Nach zwei Stunden Parforceritt durch Kindheit, Jugend und die deutsche Polit- und Fernsehgeschichte möchte man Freddy Quinn bemühen (den Knör wie 70 weitere Parodierte aus dem Ärmel schütteln könnte): „Junge, komm bald wieder!“