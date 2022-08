Was die Trockenheit für die Fließgewässer bedeutet

Der Stadtstreek zeigte sich in diesen Tagen wieder einmal ausgetrocknet. © KROSS

Die Wümme ist ungewöhnlich trocken. Tiere und Pflanzen sind gefährdet. Der Kanuverleih erwägt einen Umzug.

Rotenburg – Die Wümme führt in den heißen Sommermonaten jährlich Niedrigwasser. Und manchmal trocknet der Stadtstreek sogar ganz aus – so, wie vor wenigen Tagen. Die Hitzeperioden werden augenscheinlich in jedem Jahr verheerender und sind nicht nur für Tier- und Pflanzenwelt rund um die Wümme schwerwiegend, sondern auch für die Menschen.

Die Trockenheit in den Sommermonaten bekommt vor allem der Kanuverleih Hellwege zu spüren. Um den Fluss befahren zu können, muss ein Mindestpegelstand von 40 Zentimetern vorhanden sein. Je nach Route wird jedoch auch ein Pegelstand von mindestens 50 Zentimetern vorgeschrieben, so Sören Prüser, Geschäftsführer des Kanuverleihs.

Der benötigte Wasserstand könne bei einer derartigen Hitzewelle allerdings nur etappenweise nach Regen erreicht werden. Kanufahrten seien daher nur schwer planbar. Für den Kanuverleih bleibt es deshalb zunächst dabei, auf Regen zu hoffen. Im Hinblick auf künftige Hitzewellen muss sich Prüser jedoch mit der Frage auseinandersetzen, ob es sinnvoll ist, mit den Kanufahrten auf die Aller auszuweichen. „Dies stellt jedoch einen weitaus größeren Aufwand sowie ein unterschiedliches Fahrerlebnis dar.“

Fische müssen ausweichen

Trotz des jährlichen Niedrigwassers trockne die Wümme allerdings nicht generell aus, meldet Christine Huchzermeier, Pressesprecherin des Landkreises. Dennoch seien viele Tiere und Pflanzen durch das Niedrigwasser gefährdet. Dazu zählen verschiedene Fisch- und Amphibienarten, aber auch Wasserpflanzen und Insektenarten, die das Gewässer zum Überleben brauchen.

„Durch die Hitzewellen verändert sich das Binnenklima, an das umliegende Tiere und Pflanzen gewöhnt sind. Diese können sich aber nur bis zu einem gewissen Grad anpassen“, erzählt Kreisnaturschutzbeauftragte Christiane Looks. Das Niedrigwasser der Wümme führe zu einem geringeren Sauerstoffgehalt, erklärt sie, Fische müssten deshalb nach tieferen Stellen des Gewässers mit ausreichend Sauerstoff suchen. Und auch an Land lebende Tiere müssten sich anpassen und teilweise entlang des Wassers hin zu feuchteren Stellen abwandern.

Stadt Rotenburg ist ratlos

Doch die Stadt Rotenburg könne nicht viel gegen die Trockenheit unternehmen, berichten Roman Lauchart und Lars Strehl, Ansprechpartner für Siedlungswasserwirtschaft. Die Unterhaltungsverbände Mittlere und Oberer Wümme seien für die Instandhaltung des Stadtsreeks und der Wümme verantwortlich. Sie hielten das Gewässer in einem guten ökologischen Zustand. Dazu würden mindestens ein Mal pro Jahr die Böschungs- und Uferbereiche gesäubert. Dies schützt die Wümme jedoch nicht vor der Trockenheit.

Dennoch kann keiner unserer Ansprechpartner eine Erklärung dafür abgeben, wie mit der großen Trockenheit umzugehen ist. Da bleibt am Ende dann wohl nur das zu tun, was auch Sören Prüser macht: Er hofft schlicht und ergreifend auf Regen.