„Meinungsfreiheit“ im Fokus: Fotowettbewerb der Kreiszeitung

Wer macht das beste Bild vom Kunstwerk?

+ © Guido Menker Los geht’s: Halten Sie das Kunstwerk „Meinungsfreiheit“ vor dem Pressehaus in einem Foto fest. Die spannendsten, interessantesten oder witzigsten Bilder werden prämiert. © Guido Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Wer macht das schönste, interessanteste, witzigste oder ungewöhnlichste Foto vom Kunstwerk „Meinungsfreiheit“ vor dem Pressehaus der Mediengruppe Kreiszeitung an der Großen Straße in Rotenburg?

Mit dieser Frage starten wir ab sofort einen Foto-Wettbewerb im Rahmen unseres Jubiläumsjahres – die Rotenburger Kreiszeitung wird bekanntlich 150 Jahre alt. Und ja, es gibt auch etwas zu gewinnen: Für die fünf besten Fotos spendieren wir jeweils ein E-Paper-Jahresabo der Rotenburger Kreiszeitung. Für die Plätze sechs bis zehn halten wir Buchpreise aus dem Shop bereit.

Na klar, für einen solchen Wettbewerb müssen auch ein paar Regeln gelten: Akzeptiert werden nur digitale Fotos mit einer Mindestgröße von einem Megabyte, die die Redaktion bis zum 28. Februar per E-Mail mit dem Betreff „Meinungsfreiheit“ unter der Adresse 150@kreiszeitung.de erreichen.

Neben dem Foto als Anhang sollte der Absender auch seinen vollständigen Namen, die Adresse und Telefonnummer angeben. Mit dem Einsenden des Fotos stimmt der Einsender einer Veröffentlichung des Fotos im Internet sowie in der Printausgabe der Rotenburger Kreiszeitung zu. Geplant ist, alle Fotos vom Kunstwerk „Meinungsfreiheit“ in einer Galerie auf der Homepage der Kreiszeitung zu präsentieren. Über die Platzierung entscheidet eine Jury.

Skulptur im Mai 2016 eingeweiht

Die Skulptur „Meinungsfreiheit“ ist im Mai vergangenen Jahres pünktlich zum Einzug der Mediengruppe Kreiszeitung in den Neubau an der Großen Straße eingeweiht worden. Geschaffen hat sie Amir Omerovic, der mit seinem Entwurf in einem Wettbewerb die Nase vorn hatte.

Der Läufer – immer wieder ist er Thema in Omerovics Werken. Mal befindet er sich auf dem „Honigweg“, mal rennt er um „Das goldene Kalb“. „Das hat mit meiner Biografie zu tun“, erklärt der Künstler, der zwar in Bremen geboren ist, einen großen Teil seines Lebens aber in Bosnien und Herzegowina verbrachte.

„Meine halbe Kindheit war ich auf der Autobahn unterwegs, pendelte zwischen beiden Ländern. Der Läufer spiegelt auch ein bisschen die Geschwindigkeit unserer Zeit wider.“ Omerovic selbst möchte seine Skulptur nicht erklären, sondern die Interpretation jedem Betrachter selbst überlassen. Nur so viel: Er habe den Läufer, die Geschwindigkeit gewählt, weil ihn die Dynamik in der Rotenburger Innenstadt beeindruckt habe.

Eine Frage der Perspektive

Jetzt sind wir gespannt, wie die Rotenburger, aber auch Gäste in der Stadt dieses Kunstwerk wahrnehmen – und in einem Foto festhalten. Welche Perspektive wählen unsere Leser?

Zu welcher Tageszeit und in welchem Format machen sie ihr Wettbewerbsfoto? Alles ist möglich, aber eine weitere Spielregel sollte ebenfalls unbedingt eingehalten werden: Das Kunstwerk selbst sollte in keiner Form verändert werden – aus Respekt gegenüber dem Künstler. Wir sind also gespannt, was Sie daraus machen und freuen uns auf viele Einsendungen – pro Teilnehmer können übrigens drei Fotos eingereicht werden. Wir wünschen viel Spaß!