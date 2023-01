Mehrwegpflicht ist da: Rotenburger Schnitzel in der Pfandbox

+ © Nina Baucke Katrin Lüdemann vom Café Hollmann bietet das Essen zum Mitnehmen künftig auch in Mehrwegboxen an. © Nina Baucke

Seit dem 1. Januar müssen Gastronomiebetriebe in Deutschland, die Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, dafür eine Mehrwegoption bereit halten. Es gibt viele Regeln und Sonderwege - auch die Gastronomen in der Region suchen nach Lösungen.

Rotenburg – Die Suppe abgedeckelt im Einwegplastikschälchen, die Gemüsepfanne mit Nudeln in einer Styroporbox oder der Kaffee im Pappbecher mit Plastikhaube: Wer sich in der Mittagspause einen Snack aus seinem Lieblingsrestaurant holt, kann nach dem Essen mit der Verpackung nichts weiter tun, als sie im Mülleimer zu entsorgen. Das soll sich nun ändern, denn mit dem Start des neuen Jahres müssen Restaurants mit Abholservice ihr Essen optional auch in einer Mehrwegverpackung anbieten. Auch Restaurants und Lieferdienste im Altkreis Rotenburg müssen sich nun mit diesem Thema auseinandersetzen.

Dabei ist nicht jedes Lokal, jeder Anbieter betroffen. Laut Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz sind Betriebe mit einer geringeren Fläche als 80 Quadratmeter ebenso ausgeschlossen wie die, deren Zahl der Beschäftigten weniger als fünf beträgt. Allerdings: Für Lieferdienste, Restaurants und Cafés, die einer Kette angehören, zählt diese Ausnahme nicht – selbst, wenn ihre Ladenfläche unter 80 Quadratmeter liegt, denn da zählt die gesamte Mitarbeiterzahl des Unternehmens.

Wir sehen bei dem Mehrweggeschirr deutlich den Nachhaltigkeitsaspekt.

Die Regelung zur Mehrwegpflicht betrifft auch Katrin Lüdemann vom Café Hollmann in Rotenburg. Dort gab es das Mittagessen zum Mitnehmen bislang nur in Einwegverpackungen. „Wir haben aber beim Mittagstisch Stammkunden, die mittlerweile mit ihren Tupperdosen und Mehrwegkaffeebechern hierher kommen“, sagt die Inhaberin des Restaurants in der Großen Straße in Rotenburg. Bei mitgebrachten Bechern und Boxen ist vor allem eines wichtig: „Sie müssen gründlich sauber sein, am besten maschinengereinigt“, sagt Lüdemann.

Dazu hat auch sie für das Café Mehrwegbehälter aus Hartplastik angeschafft. „Es muss ja auf jeden Fall mikrowellen- und spülmaschinengeeignet sein“, so Lüdemann. Der finanzielle Aufwand zur Anschaffung ist ihrer Ansicht nach überschaubar, „und beim Catering arbeiten wir ja ohnehin schon länger mit Mehrwegbehältern.“ Gegen Pfand können ihre Gäste ihr Essen darin mitnehmen, bringen sie sie zurück, erhalten sie das Geld natürlich zurück. „Ich finde das gut“, sagt Lüdemann. „Und was dazu kommt: Es bindet den Kunden, denn er muss ja für die Rückgabe erneut ins Restaurant kommen.“ Die Gesellschaft verändert sich, weiß sie. „Meine Kinder sind auch schon sehr oft mit Mehrwegbehältern unterwegs, die jungen Leute achten da schon sehr gut darauf.“

Arbeitsaufwand höher

Für Erik Kruse bedeutet die Gesetzesänderung zum neuen Jahr keine große Umstellung: „Wir machen das schon seit ein, zwei Jahren so, bedingt durch die Corona-Zeiten, dass wir mit Mehrwegverpackungen arbeiten“, sagt der Betreiber von Fischers Bauerndiele in Sottrum. Einen Euro Pfand müssen die Nutzer des Geschirrs bei ihm zurücklassen. „Wir wollten keinen hohen Pfandbetrag ansetzen“, sagt Gastwirt Kruse. „Von daher haben wir uns für relativ preiswertes und zugleich qualitativ gutes Geschirr aus Hartplastik entschieden. Und das wird gut und gerne angenommen.“ Allerdings ist der Arbeitsaufwand angesichts der Reinigung des Geschirrs höher, „aber wir sehen bei dem Mehrweggeschirr deutlich den Nachhaltigkeitsaspekt“, sagt er. Mittlerweile sei die Einschweißmaschine so gut wie gar nicht mehr in Betrieb. „Es gibt natürlich noch die Kunden, die nicht aus dem selben Plastikgeschirr wie andere essen mögen“, sagt Kruse.

Ein anderes Problem hat Uwe Breitkopf, Geschäftsführer der McDonalds-Restaurants in Rotenburg, Verden, Posthausen und Bockel. Denn auch für die Restaurants des US-Konzerns gilt in Deutschland die Pflicht, Mehrwegverpackungen anzubieten. „In unserem Fall betrifft das die Getränke und Desserts“, erklärt Breitkopf. Also alles, was ansonsten in Plastik verpackt ist – selbst, wenn es sich lediglich um den Deckel auf dem Pappbecher handelt. „Wir haben mittlerweile gebrandete Pfandbecher, von denen wir aber nur wenige zurückbekommen. Da haben wir aktuell ein Nachschubproblem.“ Zwei Euro Pfand pro Behältnis kassiert McDonalds, „und die Nachfrage ist größer als gedacht“, weiß der Unternehmer. „Wir wissen nur nicht, ob da auch Sammler dabei sind oder Camper, für die die Becher praktisch sind. Sie sehen ja auch gut aus.“ Wer sie zurückgibt, könne das in jeder Filiale in ganz Deutschland machen.

Gastwirte hoffen auf weitere Systeme

Welches System das beste und geeignetste ist – darüber diskutieren die Gastronomen im Landkreis Rotenburg noch, sagt Hans-Wilhelm Röhrs, Dehoga-Kreisvorsitzender und Inhaber von Röhrs Gasthof in Sottrum. Nicht immer sei das allerdings einfach: „Wir brauchen bei uns auch größere Behälter, zum Beispiel, damit wir das Schnitzel nicht zerschneiden müssen.“ Demnächst steht der Ausflug des Dehoga-Kreisverbandes an, der in diesem Jahr zur „Gastro-Ivent-Messe“ nach Bremen führt. Auch Röhrs wird dabei sein: „Wir gehen davon aus, dass auch dort weitere Systeme vorgestellt werden.“