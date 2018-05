Mehrheit stimmt für B-Plan

Stadtrat beschließt Satzung für Appelhorn und Wittorfer Straße

+ Eigentümer an der Wittorfer Straße und Appelhorn dürfen nun den hinteren Bereich ihrer Grundstücke bebauen. J Foto: Menker

Rotenburg - Von Joris Ujen. Eine monatelange Debatte in den politischen Gremien und in der Öffentlichkeit sowie eine Infoveranstaltung, aus der eine Bürgerinitiative (BI) entstanden ist: Der Bebauungsplan an der Wittorfer Straße und Appelhorn teilte die Gemüter. Das wurde am Donnerstag auch bei der letzten Instanz, dem Rotenburger Stadtrat, deutlich. Mit 18 Ja- und elf Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung fand der Bebauungsplan dennoch eine knappe Mehrheit. Betroffene Anwohner in den Zuschauerreihen schienen davon nicht begeistert gewesen zu sein.