Schnuller an Mund geklebt: Ein Jahr Haft für junge Mutter

In mindestens drei Fällen hat die junge Mutter ihren Zwillingssöhnen die Schnuller an den Mund geklebt.

Rotenburg - Von Michael Krüger. „Mir tut es einfach leid, dass ich das mit dem Tesafilm gemacht habe.“ Am Ende des zweiten zähen Verhandlungstages in diesem Prozess vor dem Amtsgericht Rotenburg ergreift die 28-Jährige noch einmal das Wort.

Dann spricht Strafrichterin Dayana Stanciuela das Urteil, und sie folgt mit diesem dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Die Mutter erhält eine einjährige Haftstrafe, weil sie in mindestens drei Fällen bei ihren wenigen Monate alten Zwillingen die Schnuller mit Klebeband am Mund fixiert hat. Für die Richterin ist das eine „rohe Misshandlung Schutzbefohlener“, die zwar gut ausgegangen sei, aber schlimme Folgen hätte haben können. Die Säuglinge, „besonders hilflose Opfer“, hätten sich in Lebensgefahr befunden. Der Weg ins Gefängnis bleibt der gebürtigen Wiesbadenerin und Mutter vierer Kinder indes erspart – die Strafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die Geschichte der Mutter ist eine, wie sie leider allzu oft vor Gerichten landet. Nach einer schweren Kindheit, in der sie nach eigenen Angaben vom Stiefvater über Jahre missbraucht und von der Mutter geschlagen wird, wird sie mit 19 selbst zum ersten Mal Mutter, eine Tochter. Ein Jahr später kommt die zweite Tochter, doch die Ehe geht in die Brüche, Scheidung nach fünf Jahren. 2015 zieht die damals 25-Jährige zu ihrem neuen Freund nach Söhlingen, es wird geheiratet, Zwillinge kündigen sich an, Umzug nach Rotenburg – und schon wieder kriselt es.

Junge Mutter berichtet von häuslicher Gewalt

Die junge Frau berichtet von häuslicher Gewalt, einem Ehemann und Vater, der als Lkw-Fahrer selten daheim ist und wenn, dann herrscht dicke Luft. Mit den Töchtern aus erster Ehe sei es schwierig, und die Zwillinge seien in seiner Anwesenheit unruhig. Das Paar entfernt sich voneinander.

„Es ist sehr nachvollziehbar, dass sie überfordert waren“, sagt Richterin Stanciuela. Nur habe sie dann zu den falschen Mitteln gegriffen. Ihre Schwiegermutter habe ihr den Tipp mit dem Klebeband gegeben, sagt die Mutter aus. Ob das tatsächlich so war, bleibt einer der vielen ungelösten Fragen im Prozess. Ein Dutzend Zeugen sagt aus, und mit jeder Schilderung wird deutlicher, dass die beiden Seiten der Familie heillos zerstritten sind. Auf der einen Seite die Angeklagte, auf der anderen ihr Ex-Mann mit seinen Geschwistern und Eltern, der Vater der Zwillinge, die durch das Jugendamt als Nebenkläger vertreten sind. Im Fokus des Prozesses stehen Ereignisse vom 20. Oktober 2016.

An diesem Donnerstagabend eskalierte die Situation, die Mutter wollte die Beziehung beenden, beim Zusammentreffen im gemeinsamen Haus in Rotenburg entdeckt der Vater mit seinen Eltern die Zwillinge im Obergeschoss. Sie lagen dort nach dessen Aussage „stramm eingewickelt in Wolldecken“, über dem „Nucki mehrere Schichten“ Krepp-Band. Der Großvater macht zunächst Fotos, „mir war klar, das glaubt mir sonst niemand“, sagt er. Die Fotos sind das Hauptbeweismittel in dem Prozess, in dem ein wegen unterlassener Hilfeleistung mitangeklagter Freund der Frau freigesprochen wird.

Verteidigung vermutet „Verschwörung“

Die Mutter räumt zwar ein, manches Mal die Schnuller leicht mit Tesafilm befestigt zu haben, weil die Jungs sie sonst ausgespuckt haben. Aber nie habe sie das feste Kreppband benutzt, das man auf den Fotos sieht. Die Verteidigung baut darauf auf, es wird eine „Verschwörung“ und „Inszenierung“ der Kindsvater-Familie ins Spiel gebracht. Doch dafür, heißt es in der Urteilsbegründung, gebe es keine Anhaltspunkte.

„Nach 34 Jahren im Dienst habe ich gedacht, dass ich im Gerichtssaal alles gehört habe“, sagt Oberstaatsanwalt Jann Scheerer. „Eine Mutter klebt Münder zu, weil sie genervt ist. Diese Ausführungen haben mich fassungslos gemacht.“ Die Zwillinge leben heute beim Vater, die Töchter sind nach weiteren Missbrauchsvorwürfen zurück bei der Mutter. Es gibt für die Jungs, die bald drei Jahre alt werden, ein streng geregeltes Besuchsrecht. Möglicherweise muss die Mutter bald auf die Fragen ihrer Zwillinge antworten. Die könnten unangenehmer werden als das, was im Gerichtssaal unausgesprochen blieb.