Mulmshorn – Ehrenamtliche leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft – und die ist sich einig: „Das Ehrenamt ist unbezahlbar.“ Im Heidejäger Mulmshorn hat sich die Stadt Rotenburg bei 140 selbstlosen Bürgern aus rund 70 Vereinen mit einem besonderen Empfang bedankt. Das war weit mehr als nur ein Schulterklopfen als Anerkennung für die Arbeit und hatte Niveau. Eine ganz besondere Ehrung gab es dabei für Christel Gerken, Manfred Göx und Herbert Neumann, die den Ehrenteller der Stadt Rotenburg von Bürgermeister Andreas Weber (SPD) überreicht bekamen.

Über die Vergabe des weißen Porzellantellers mit dem Stadtwappen als äußeres Zeichen für ein außergewöhnliches Engagement, entscheidet der Rat. Christel Gerken (78) hatte sich den Teller redlich verdient. Sie ist Sozialpädagogin und arbeitete viele Jahre als Leiterin der Kindertagesstätte am Lönsweg. Beim Simbav leitet sie Elternkurse „Starke Eltern – Starke Kinder“, zudem ist sie in der Kinderhospizarbeit tätig. Sie ist Supervisorin sowie Projektleiterin beim Verein „i-punkt-hilfe“ und betreut als erfahrene Trauerbegleiterin im Café Kubus Treffen der „Sterneneltern“. Darüber hinaus ist die 78-Jährige als Schriftwartin im Vorstand des Fördervereins Cohn-Scheune. Diese imponierende Bilanz zog der Bürgermeister bei der Übergabe. Aus vielen Gesprächen mit Ehrenamtlichen habe Weber erfahren, dass alle während ihrer Tätigkeit viele positive Dinge erlebt haben, die sie in ihrem Leben nicht missen möchten.

So auch der zweite Geehrte, Manfred Göx (82). Er ist im Vorstand des Fördervereins Cohn-Scheune und engagiert sich dort als Schatzmeister. „Dort setzt er sich zum Erhalt des Andenkens der jüdischen Familie in der Museumsarbeit, in Ausstellungen, Veranstaltungen wie Vorträgen, Filmen, Lesungen und im Bereich der Kultur-Werkstatt besonders ein“, betonte Weber. Außerdem habe sich Göx bei der Erstellung des Inventars von Objekten aus der Sammlung historischer Güter im Magazin des Rotenburger Heimatmuseums hervorgetan. Darüber hinaus sei Göx seit der Gründung 2003 Kassenwart im Verein Rotenburger Konzerte.

Der Dritte im Bunde, der einen der raren Teller erhielt, war Herbert Neumann (65), der bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand als Sozialarbeiter des Kirchenkreises im Diakonischen Werk für den Jugendmigrationsdienst zuständig war. Unter seiner Leitung entstand der Arbeitskreis Integration und daraus 2003 der Präventionsrat. Gemeinsam mit der Polizei, der Stadt und den Schulen entwickelte er das Gewaltpräventionsmodell „Tu was“. Auch die Straßensozialarbeit der Stadt und das offene Sportprojekt in dieser Zeit fallen unter sein Mitwirken. „Neumann engagierte sich in besonderem Maß nicht nur für die Förderung von jungen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, sondern für alle, die es schwer haben, in die Gesellschaft hineinzukommen, oder die Gefahr laufen, sozial aus der Gesellschaft herauszufallen“, hob der Bürgermeister in der Laudatio hervor. Seit mehr als acht Jahren berät Neumann auch Jugendliche über die Plattform „jmd4you.de“ im Internet. Weiterhin nimmt er sich Zeit für Kreativ-Workshops mit jungen Leuten und ist Mitglied in der niedersächsischen Härtefall-Kommission.

„Ich habe die Tätigkeiten nie als Arbeit empfunden. Es war immer viel Freude dabei. Und ich habe mein Ehrenamt gerne für die Stadt gemacht“, sagte Neumann, als er den Ehrenteller in Empfang nahm.

„Sie alle haben großartige Arbeit geleistet und viel Freizeit geopfert“, hatte Bürgermeister Weber die Gäste zuvor begrüßt und spendierte aus dem Stadtbudget das Essen und die Getränke für die Gäste. Er zog noch ein besonderes Ass aus dem Ärmel: Es war seinen Mitarbeitern des Organisationsteams gelungen, den aus diversen Fernsehshows bekannten Komiker Konrad Stöckel für den Unterhaltungspart des Abends zu engagieren – und der Künstler legte einen gekonnten Mix aus Entertainment und Zauberei unter dem Thema „Wenn’s stinkt und kracht, ist’s die Wissenschaft“, hin. Als durchgeknallter Professor mit einer Einsteinfrisur, als ob er mit zwei Fingern in eine 220-Volt-Steckdose gefasst hätte, bewies er, dass man mit dem Vorführen von chemischen und physikalischen Phänomenen viel Spaß haben und gleichzeitig etwas lernen kann. So machte er im positiven Sinne die beklopptesten Experimente auf der Bühne, schaffte dort Chaos und brachte das Publikum dabei zum Lachen und Staunen.