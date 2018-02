Mehr Raum zum Wohnen

Stadtrat billigt Projekte an der Wiesenstraße und der Brockeler Straße

+ Hier, zwischen Kiefernweg und Verdener Straße, soll das Mehrparteienhaus entstehen. - Foto: Menker

Rotenburg - Von Michael Krüger. Nach flotten 24 Minuten war die Ratssitzung im Rotenburger Rathaus am Donnerstagabend beendet. Angesetzt war der Termin im Grunde auch nur für zwei Tagesordnungspunkte, die die Entwicklung Rotenburgs voranbringen und deren Umsetzung in Kürze beginnen soll: der Ausbau des Neubaugebietes an der Brockeler Straße und der Bau eines Mehrfamilienhauses in einer Baulücke an der Verdener Straße. In Kürze war damit das beschlossen, was in der Kreisstadt teilweise zu langen Diskussionen geführt hatte.