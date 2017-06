Junge Deutsche Philharmonie und Jörg Widmann machen Station in Rotenburg

Eine Kammermusikformation der Jungen Deutschen Philharmonie kommt in der Kloster-Mühle in Groß Meckelsen unter, um dort in Ruhe für das Konzert in Rotenburg zu proben, aber auch, um Schüler dorthin einzuladen.

Rotenburg - Von Inken Quebe. Die Niedersächsischen Musiktage wollen Raum geben – Raum für Konzerte, zum Beispiel. Das ist aber noch nicht alles, denn man will auch Musikern selbst Raum bieten, in diesem Fall eine Residenz. Eine Kammermusikformation der Jungen Deutschen Philharmonie taucht unter der Leitung des Komponisten und Dirigenten Jörg Widmann eine Woche lang kreativ im Landkreis Rotenburg ab. In der Kloster-Mühle in Groß Meckelsen stehen unter anderem Proben auf dem Programm, bevor das Ensemble am Montag, 4. September, 19 Uhr, dann in der Stadtkirche in Rotenburg gastiert.

„Raum“ ist in diesem Jahr also das übergeordnete Thema, zu dem die unterschiedlichsten Künstler vom 2. September bis 1. Oktober in ganz Niedersachsen auftreten. „Die Musiker haben sich tolle Dinge einfallen lassen“, sagt Intendantin Katrin Zagrosek. Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Niedersächsischen Musiktage bereits, von Beginn an war die Niedersächsische Sparkassenstiftung an Bord. Dass es eine strenge thematische Bindung gibt, sei ein Vorteil: „Man kommt auf bessere Ideen. Es ist ein roter Faden für das riesige Flächenland Niedersachsen“, erklärt Zagrosek. Es geht zudem darum, eine Einheit zwischen Programm und Thema zu schaffen, sagt auch Martina Fragge, die Leiterin Kommunikation der Niedersächsischen Sparkassenstiftung.

„Raum bedeutet auch, dass wir erstmals Residenzen anbieten können“, berichtet Zagrosek. Genau das ist in Rotenburg der Fall. In der Kloster-Mühle in Groß Meckelsen sollen eine 15-köpfige Kammermusikformation der Jungen Deutschen Philharmonie und Jörg Widmann vom 28. August bis 1. September unterkommen und in Ruhe proben – und mehr. „Wir wollen Workshops mit und für Jugendliche durchführen, zum Beispiel in Schulen“, erklärt Zagrosek das Konzept. Zum einen sollen die Musiker eine Schulstunde gestalten, zum anderen erhalten einige Schüler Einblick in die „Werkstatt“ in der Klostermühle. Geplant sei auch eine Begegnung mit der Kreismusikschule Rotenburg. „Von solchen Projekten bekommen wir viel zurück“, so die Intendantin, „das ist keine Einbahnstraße.“ Sie bescheinigt dem Klarinettisten Widmann, dass er sehr gut vermitteln könne und sich sehr für die Förderung des Nachwuchses einsetze. Auf dem Programm des Konzertes in der Rotenburger Stadtkirche, an dem während der Arbeitswoche in Groß Meckelsen gefeilt werde, stehen Werke von Robert Schumann, Carl Maria von Weber und Jörg Widmann selbst.

Bereits im vergangenen Jahr habe sie das Thema „Raum“ der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde vorgestellt und in die Idee eingebunden, schildert Abteilungsdirektor Mathias Schröder. Insbesondere die Kooperationen mit Schülern und der Kreismusikschule war ihm wichtig. „Die Teilhabe junger Menschen war das entscheidende Kriterium für uns“, erklärt er.

Man darf also gespannt sein, was die Jungen Deutschen Philharmoniker gemeinsam mit Jörg Widmann auf die Beine stellen. Den Prozess der Entwicklung will der Komponist während einer Einführung am 4. September den Gästen in der Stadtkirche vorstellen. Dafür lohne es sich, eine Stunde vor Konzertbeginn in die Rotenburger Stadtkirche zu kommen.

Tickets kosten regulär zwischen 10 und 22 Euro sowie ermäßigt 12 oder 17 Euro. Diese sind im Internet und unter der Hotline 0800 / 4566540 erhältlich.

Das Konzert von Jörg Widmann und den Musikern der Jungen Deutschen Philharmonie in der Rotenburger Stadtkirche ist nicht das einzige anlässlich der Niedersächsischen Musiktage. Weitere Verstaltungen in der Umgebung: Evangelisch-lutherische Kirche in Harsefeld: Bachs Re-Formation mit dem La Folia Barockorchester und Ensemble Polyharmonique am 21. September, Beginn ist um 19 Uhr; Tickets kosten 22 Euro, ermäßigt 17 Euro.

St.-Wilhadi-Kirche in Stade: Himmlische Gewölbe mit dem Kammerchor Stade, „hamburgVOKAL“, Stockholm Chamber Brass sowie Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover am 23. September, Beginn ist um 20 Uhr, Tickets kosten 25 Euro, 20 Euro ermäßigt.

Kasch in Achim: Es tönen die Lieder – Kinderkonzert von Quadro Nuevo am 19. September. Los geht es um 16.30 Uhr. Das gleiche Konzert ist für den 20. September ab 16 Uhr im Filmhof in Hoya geplant. Kostenpunkt: Jeweils 12 Euro, 7 Euro ermäßigt.

Dom zu Verden: „Raum und Klang“ heißt ein Konzert, das am 4. September ab 19 Uhr „ChorWerk Ruhr“, das Osnabrücker Symphonieorchester, Sebastian Breuing (Klavier) und Paul Hillier (Dirigent) geben. Tickets kosten zwischen 17 und 27 Euro, ermäßigt zwischen 12 und 22 Euro.

Auditorium der Leuphana Universität Lüneburg: Das Avishai Cohen Trio, Antje Weithaas, Krisztián Palágyi und der Kammerchor St. Michalis Lüneburg spielen ein Konzert mit dem Titel „Avishai Cohen“. Neue Räume“ am 23. September, 18 Uhr. Tickets: Zwischen 20 (Studierende) und 37 Euro.

Auf dem Reiterhof der Familie von Samson in Bomlitz treten Faltenradio und das Theophil Ensemble Wien am 22. September, 20 Uhr, auf. Tickets: 25 Euro, 20 Euro ermäßigt.

Karten und Infos unter www.musiktage.de und 0800 / 4566540.