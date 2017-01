Mehr Platz fürs Gewerbe

Rotenburg - Von Guido Menker. Wenn es um die Bereitstellung von Bauflächen geht, denkt die Stadt Rotenburg nicht nur an private Bauherren, sondern auch an das Gewerbe. Und dabei hat sie die Zukunft im Blick. Zurzeit ist das im Gewerbegebiet Hohenesch der Fall: Dort stehen schon bald in einem 18 Hektar großen Areal zwölf zusätzliche Hektar für die Ansiedlung von Unternehmen bereit.

Clemens Bumann, Chef im Rotenburger Planungsamt, geht davon aus, dass die Stadt die Grundstücke im Laufe der nächsten vier bis sechs Jahre an den Mann bringen wird. Ein solches Areal zusätzlich auszuweisen, sei wichtig, weil die vorhandenen Flächen in Hohenesch bis an den Beginn der jetzt eingerichteten Baustelle heran nahezu ausverkauft sind. Daher gelte es, weitere Grundstücke für Interessenten bereitzuhalten. Nun geht es aber erst einmal darum, das zusätzliche Gebiet in Richtung Waffensen und Bötersen, also in der Verlängerung der Trinidadstraße, bautechnisch zu erschließen. Eine Straße muss gebaut werden, es geht um die Kanalisation sowie im weiteren Verlauf um die Versorgungsanschlüsse, erklärt Bumann in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung. Die 18 Hektar umfassen nicht nur die reinen Bebauungsflächen, sondern eben auch Verkehrs- und Grünbereiche. Die Stadt hatte die Flächen selbst bereits vor einigen Jahren erworben und wird sie nach der Erschließung zu Preisen von knapp 20 Euro anbieten können. Im ersten Teil des Gewerbegebietes lagen die Preise noch bei 12,40 Euro. Bumann: „Das lag an der Förderung, die wir dafür noch bekommen haben. Die fällt jetzt aber weg.“

Die Interessenten können sich beidseits der Trinidadstraße ihre Flächen aussuchen und bebauen. Der Bereich, um den es in der Verlängerung der Trinidadstraße geht, reicht bis an die Grenze zu Bötersen heran. Die Erschließung wird voraussichtlich in drei Monaten abgeschlossen sein.

„Diese Erweiterung ist wichtig. Sie geschieht vorsorglich, um in den kommenden Jahren weitere Unternehmen ansiedeln und damit zusätzliche Arbeitsplätze in die Stadt holen zu können“, sagt Bürgermeister Andreas Weber, der sich über den Start der Maßnahme freut.