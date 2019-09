Mehr Platz auf engem Raum

Rotenburg – Die Umgestaltung der Rotenburger Innenstadt schreitet voran. Und auch wenn der heiß diskutierte „Masterplan“ noch fehlt, wird durch Einzelprojekte viel bewegt. Die einen sprechen dabei kritisch von „Stückwerk“ und „Salami-Taktik“, andere sehen darin große Chancen und „ganz wichtige Schritte“. Zu Letzteren gehört auch Bürgermeister Andreas Weber (SPD).

Bernd Kuhlmann hat viel vor. Der Investor und Bauherr aus Wittorf ist gerade dabei, den zweiten Bauabschnitt des „Goetheparks“ mit Wohn- und Geschäftsräumen zu realisieren, da wird im Ausschuss für Planung und Hochbau der Stadt bereits sein nächstes, direkt angrenzendes Projekt auf den Weg gebracht – einstimmig, aber nicht ohne politisches Murren. Kuhlmann hat das Gebäude der ehemaligen Schlachterei Wünsch gekauft, dazu weitere Nebengebäude im innerstädtischen Bereich zwischen Am Wasser, Goethestraße und Steinbeißergasse, insgesamt 4 600 Quadratmeter. Dort soll nun vorrangig Wohnraum entstehen, der das Erscheinungsbild der Bebauung in diesem Areal aufwertet, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Zweigeschossig direkt am Stadtstreek, dahinter dreigeschossig, den umliegenden Gebäuden angepasst, heißt es. Der vorläufigen Visualisierung des Planungsbüros mit roten Klinkerbauten und – anders als bislang in diesem Gebiet – auch Wohnungen im Erdgeschoss zeigten sich die Ratspolitiker jedenfalls nicht abgeneigt.

Was allerdings für ein gewisses Unbehagen sorgt, ist die kleinteilige Planung der Stadt mit jeweils veränderten Bebauungsplänen. Auch dieser geht als „Nr. 31“ nun in die erste öffentliche Auslegung, doch das ist bei allen Möglichkeiten der Einspruchnahme vielen nicht genug. Und so kam zuletzt aus Reihen der CDU der Vorschlag, nicht nur das aktuelle Projekt, sondern auch gleich den gesamten Bereich der Großen Straße zwischen Am Wasser und Kirchstraße mit in den Plan aufzunehmen. Hintergrund: So hätte auch Geschäftsfrau Jette Grewe Sicherheit für ihr geplantes Wohnprojekt auf dem ehemaligen Carthago-Gelände. Doch darüber will Weber separat beraten lassen und warnt davor, beides zu vermischen: „Die Diskussion darüber wird vielleicht noch etwas länger dauern. Die Ablehnung des jetzigen Bebauungsplans würde dieses Bauvorhaben zudem auf unbestimmte Zeit aufschieben.“ Die Ausschussmitglieder folgten Weber zwar, gleichfalls gibt es eine Verständigung, dass auch das Grewe-Projekt mit den zuletzt strittigen Fragen um Bauhöhen und Fassadengestaltung spätestens im November auf den politischen Tisch der Kreisstadt kommt.

Insbesondere die Grünen kritisieren darüber hinaus, dass bei der notwendigen Nachverdichtung zu wenig Grünflächen berücksichtigt werden, was nun noch einmal im Laufe des Verfahrens geprüft werden soll. Gunter Schwedesky (FDP) gibt zudem die problematische Verkehrssituation mit der Zufahrt über die eh schon überlastete Goethestraße und die Einbahnstraßen in diesem Gebiet zu bedenken.

Dass diese Fragen zwar in das für 56 000 Euro in Auftrag gegebene und Mitte 2020 erwartete Stadtentwicklungskonzept einfließen, bestätigt Bürgermeister Weber. Aber eben nur in Grundzügen als Leitlinien. Der kleinteilige Blick auf jedes Bauprojekt werde im Plan nicht erbracht. Insofern müsse man schon jetzt konkret planen.