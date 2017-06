Freizeitverhalten der Jugend: „Mehr Geld fürs Reiten“

Rotenburger Jugendausschuss befasst sich mit dem Thema

+ © Ujen Sozialarbeiter Eduard Hermann präsentierte die Umfrage zum Freizeitverhalten der Rotenburger Schüler. © Ujen

Rotenburg - Von Joris Ujen. Die Rotenburger Jugend trifft sich am liebsten in der Stadt, bei Freunden oder draußen in der Natur, verlangt mehr Reitangebote sowie ein Kino vor Ort. Diese und viele weitere Verhaltensweisen und Bedürfnisse hatte das Team der „aufsuchenden Jugendsozialarbeit“ um Viktoria Düver und Eduard Hermann vor eineinhalb Jahren in einer Umfrage von rund 710 Schülern (von etwa 1 700 verteilten Fragebögen) ermittelt. Hermann stellte am Mittwoch die Ergebnisse dem Jugendausschuss der Stadt Rotenburg vor.