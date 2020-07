Mehr Flexibilität für Eltern

Rotenburg – Wie wichtig Kinderbetreuung ist, hat sich in der Corona-Krise gezeigt. Homeoffice, -Schooling, Kinderbetreuung, Haushalt. Alles musste nebeneinander funktionieren. Und tat es oft nicht, ist die Erfahrung von Ina Helwig vom Familienforum Simbav, die dabei nicht nur über Erfahrungen aus ihrem Bekanntenkreis spricht, sondern auch über viele Gespräche mit Eltern, die sie bei Simbav geführt hat. Wie zufrieden aber Familien generell mit der Kinderbetreuung in Rotenburg und ihrem Familienleben sind, das haben Helwig und Kerstin Blome, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, bereits im vergangenen Herbst in einer Studie abgefragt. Die Ergebnisse wird Blome heute Abend in der Ratssitzung vorstellen und einen Ausblick darauf geben, was die Politik machen kann, um Familien mehr zu unterstützen.

Was sich Eltern den Ergebnissen zufolge vor allem wünschten, ist mehr Flexibilität. Das betrifft etwa die Schließzeiten in den Kindertagesstätten. Es sei schwierig, erklärt Helwig, wenn die Kinder nur bis 14 Uhr betreut werden können oder andernfalls bis 16 Uhr im Kindergarten bleiben müssen. Das könne für Elternteile bedeuten, dass sie zwischen Arbeit und Familienzeit wählen müssen, weil sie ihren Nachwuchs noch nicht um 14 Uhr abholen können. Im Zweifel entscheiden sie sich für Familienzeit, verdienen aber weniger, so der Eindruck der Simbav-Leiterin.

Und meistens sind es immer noch Mütter, die in Teilzeit arbeiten, stellt Blome fest. Das habe sich auch in dieser Studie gezeigt. 96 Antworten von Eltern der städtischen Einrichtungen haben Blome und Helwig erhalten, 105 von Eltern, die an Simbav-Kursen im gesamten Altkreis teilnehmen. In den Familien mit Kindern in städtischen Kitas herrsche mit 60 Prozent „mehrheitlich das klassische Modell eines vollberufstätigen Mannes und einer teilzeitberufstätigen Frau“ vor. Bei den Simbav-Befragten sind es zwar nur 29 Prozent, dafür aber 60 Prozent Frauen, die sich in Elternzeit befinden.

Ganz bewusst sei die Studie so angelegt worden, nach dem Idealzustand zu fragen, „nach der Utopie“, so Helwig. So fragten die beiden darin nach: „Wie würden Sie Ihr Familienleben am liebsten gestalten, wenn Sie die freie Wahl hätten?“ Hier hätte eine knappe Mehrheit der Kita-Eltern geantwortet, dass beide Eltern dann in Teilzeit arbeiteten. Mehr Zeit also für die Familie. Das allerdings sei in der Realität finanziell nicht machbar für die meisten, gibt Helwig zu bedenken. Es müsse schon eine Steuerreform geben, damit sich das ändert. Helwig und Blome sprechen etwa das Ehegattensplitting an. „Ist das noch zeitgemäß?“, stellt die Gleichstellungsbeauftragte infrage. Heute gebe es viele verschiedene Familien- und Lebensentwürfe. Statt die Ehe an sich auf diese Weise zu bevorzugen, sollten steuerlich eher Familien stärker unterstützt werden, sind sich beide einig. „In Deutschland wird viel für Familien ausgegeben. Die Modelle sollten aber trotzdem überarbeitet werden“, meint Blome. Das betreffe zum Beispiel die Elternzeit.

Überwiegend Frauen hätten geantwortet und sich nicht nur flexiblere Betreuungszeiten gewünscht, sondern auch Arbeitszeiten, die an das Familienleben angepasst werden können. Bemerkenswert findet Helwig, dass viele angegeben hätten, dass sie ihren Beruf des Geldes wegen ausübten, nicht, um sich selbst zu verwirklichen. Da zeige sich, dass es für viele finanziell einfach nötig ist, obwohl sie sich mehr Familienleben wünschen.

Und das sei, meint Helwig, ein weiterer entscheidender Punkt. „Was brauchen Familien?“ müsse immer die Frage sein, die sich Entscheidungsträger stellen müssten. Es gebe so viele unterschiedliche Lebensmodelle und -vorstellungen – manche Elternteile wünschten sich eben mehr Raum, um sich beruflich auszuleben, andere mehr Unterstützung, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Beides müsse möglich sein, und eine gute Kinderbetreuung spiele dabei eine wichtige Rolle. „Der Personalschlüssel ist da ein Faktor“, bestätigt Blome. Aber nicht nur die Quantität sei ausschlaggebend, sondern auch die Qualität der Erzieher, ergänzt die Simbav-Leiterin. „Es ist nicht immer nur eine Frage von mehr Kinderbetreuung, sondern von einer guten, den Ansprüchen der Familien angepassten“, meint Helwig. Damit das möglich ist, müsse der Erzieher-Beruf aufgewertet werden.

Es sind viele Themen, die Blome und Helwig mit der Studie aufwerfen, auch wenn die Befragung von insgesamt rund 200 Eltern oder Elternteilen nur die Region abbildet. Nicht alles, was sich an den Ergebnissen abzeichnet, lasse sich auf lokaler Ebene umsetzen oder verbessern. „Aber es ist wichtig, die Themen immer wieder anzusprechen“, sagt Helwig und erklärt, dass der Verein deshalb auch erst kürzlich ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil (SPD) geführt hat.

Blome hat sich für die Ratssitzung vorgenommen, zunächst die Ergebnisse vorzustellen. In einem nächsten Schritt möchte sie den Politikern aber auch Modelle präsentieren und „Best-Practice-Beispiele heraussuchen“, wie auch in der Stadt Rotenburg mehr Flexibilität in der Kinderbetreuung erreicht werden kann. Auch mit der Frage, wie das Personal in den Kitas gebunden werden kann, werde sie sich beschäftigen.

Einen Anspruch auf Repräsentativität erhebe die Studie aber nicht, das könne sie bei der Anzahl der Befragten gar nicht, stellt Blome klar. Trotzdem biete sie einen guten Überblick über die Familienkonstellationen in der Kreisstadt und wie zufrieden Eltern mit der Betreuungssituation sind. „Verzerrungen gibt es immer“, sagt Blome und gibt das Beispiel, dass bei der Studie in erster Linie Berufstätige mitgemacht hätten, Sozialhilfeempfänger seien kaum vertreten.

Die Studienergebnisse

Die Studie haben die Rotenburger Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Blome und Simbav-Leiterin Ina Helwig gemeinsam durchgeführt. Gefördert wurde sie vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung im Rahmen des Programms „Gleichstellung sichtbar machen – CEDA in Niedersachsen“. Ausgegeben haben die Frauen einen Fragenkatalog an rund 350 Eltern und Elternteile von Kindern in städtischen Kindertagesstätten sowie 200 an Teilnehmer der Simbav-Kurse. 96 beziehungsweise 105 Antworten haben sie erhalten. Die meisten Befragten sind berufstätig, nur wenige beziehen Sozialleistungen. Väter hätten seltener die Fragen beantwortet (Kitas: 14 Prozent, Simbav: sechs Prozent). Ein Großteil der Eltern ist verheiratet. Nachgefragt haben Blome und Helwig auch die Rollenverteilung in der Familie. Sowohl unter vielen Simbav-Teilnehmern als auch Kita-Eltern werden Haushalt und Erziehung zur Hälfte aufgeteilt (45 und 43 Prozent). Allerdings komme es auch vor, dass die Mutter allein zuständig ist.