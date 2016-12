Mehr als doppelt so teuer

Stadt Rotenburg muss die Straßenreinigungsgebühren deutlich anheben

+ Die große Kehrmaschine des Rotenburger Bauhofes im Einsatz an der Nödenstraße. Nicht immer kommt der Fahrer mit dem Wagen so nah an den Bordstein heran. In mehreren Problembereichen sind die Straßen nämlich oft zugeparkt. - Foto: Menker

Rotenburg - Das will die Stadt Rotenburg so nicht auf sich sitzen lassen: Nachdem der Rotenburger Werner Brüggemann in einem Leserbrief in unserer Zeitung die Absicht der Kreisstadt moniert hatte, in der Sitzung des Stadtrates am kommenden Dienstag die Gebühren für die Straßenreinigung zu erhöhen, hat die Verwaltung die Kritik am Donnerstag zurückgewiesen.

Neben Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und Kämmerer Hans-Joachim Bruns hat auch Stephan Lohmann zusammen mit Uwe Knabe aus dem zuständigen Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz an einem Gespräch dazu mit der Presse teilgenommen. Nachdem der Verwaltungsausschuss für die Erhöhung gestimmt hat, gilt es als sicher, dass der Stadtrat grünes Licht geben wird. Zurzeit verlangt die Stadt 23 Cent pro Frontmeter und Jahr für die Straßenreinigung, vom neuen Jahr an soll die Gebühr für drei Jahre um 29 auf dann 52 Cent steigen. „Wir müssen die Gebühren grundsätzlich über einen Zeitraum von jeweils drei Jahren kalkulieren“, erklärte Hans-Joachim Bruns. Über- oder Unterdeckungen innerhalb eines Abrechnungszeitraumes seien dann in der folgenden Periode auszugleichen. Von 2003 bis 2005 war die Straßenreinigung von einem privaten Anbieter übernommen worden. Zu einem Preis von 70 Cent. Von 2006 bis 2013 lag der Preis bei 53 Cent. Ab 2008 hatte die Stadt die Straßenreinigung wieder selbst übernommen und einen Überschuss erwirtschaftet, sodass der Preis zuletzt auf 23 Cent gesenkt werden musste. Nun sei er wieder auf 52 Cent anzuheben, so Bruns. Bei einer Frontlänge von 40 Metern – das entspricht einem normalen Einfamilienhaus – betrage die jährliche Straßenreinigungsgebühr von 2017 an also 20,90 Euro. Zuletzt waren dafür 9,20 Euro pro Jahr fällig geworden, rechnete der Kämmerer vor.

Zugleich haben Stephan Lohmann und Uwe Knabe deutlich gemacht, dass es in der Tat drei Problembereiche in der Kreisstadt gebe. In der Soltauer Siedlung, im Gebiet zwischen In der Ahe und Hoffeldstraße sowie im Bereich der Berufsbildenden Schulen seien die Straßen in der Zeit von 6 bis 16 Uhr von vielen Autos zugeparkt, was die Straßenreinigung erheblich einschränke.

Halteverboten nicht praktikabel

Dennoch versuche der Bauhof alles, seine Flexibilität zu nutzen, um der Aufgabe auch dort gerecht zu werden. Rücke der Bauhof früher aus, gebe es allerdings Beschwerden von Anwohnern, und die Einrichtung von Halteverboten zu bestimmten Zeiten sei nicht praktikabel, sagen Lohmann und Knabe. Bei einer Reinigung an Samstagen müssten diese Zeiten wieder ausgeglichen werden.

Zugleich stellt die Verwaltung fest, dass es weitaus weniger Beschwerden über die Straßenreinigung gebe, seit die Stadt diese wieder in die eigene Hand genommen hat. Seitdem seien nämlich zwei statt nur eine Maschine unterwegs. Insbesondere bei Sonderfällen sei der Bauhof auch außerplanmäßig unterwegs. Allerdings seien die Reinigungszeiten nicht mehr fest geregelt. Ein Grund dafür: Einige Bürger hätten sich darauf eingestellt und regelrecht darauf gewartet, um kurz zuvor noch ihre privaten Grünabfälle in die Gosse zu kippen. Trotz der jetzt praktizierten Form sei nachzuweisen, dass die Straßen gereinigt worden sind und werden. Begründet sei die Kritik an der Straßenreinigung lediglich dahingehend, dass die kleine Kehrmaschine im Herbst für einige Wochen ausgefallen ist und insbesondere die Reinigung der Radwege nicht optimal erfolgte. Diese Maschine werde allerdings noch in diesem Monat erneuert, sodass es in den nächsten Jahren keine derartigen Probleme geben sollte.

Von Guido Menker