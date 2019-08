Ferdinands-Feld-Veranstalter blickt auf das kommende Festival

Entspannt und gelöst wirkt Roland Nielebock am Montag, zwei Tage nach dem Ferdinands Feld Festival auf dem Rotenburger Flugplatz. Und das, obwohl die Abbauarbeiten mitten im Gange sind. Bis zum Ende der Woche wollen Nielebock und die beiden Mitveranstalter Marco Fricke und Benjamin Pekrul das Gelände in den ursprünglichen Zustand versetzen. „Vollkommen fertig, aber glücklich“, beschreibt Nielebock seinen Gemütszustand während des Gesprächs mit der Kreiszeitung auf dem Flugplatz. Zeit sich auszuruhen, gibt es aber für ihn nicht. Neben dem Abbau gehen schon die Planungen für das kommende Festival los.

Rotenburg - „Seit heute morgen sind wir in Gesprächen mit Grundstückseigentümern“, sagt Nielebock und spricht damit mögliche andere Parkflächen an. Denn trotz eines neuen Leitsystems habe die Abreise nicht so reibungslos geklappt, wie erhofft. Dass es mal Stau bei der An- oder Abreise geben kann bei einer Veranstaltung wie dieser, lasse sich nicht gänzlich vermeiden. „Man muss mit Wartezeiten rechnen“, meint Nielebock. Erste Ideen und eben auch Gespräche, um die Situation im kommenden Jahr zu entschärfen, gibt es bereits, berichtet er. Wie das genau aussehen könnte, dazu könne er derzeit aber noch keine Angaben machen.

Sicher ist hingegen schon, dass die Veranstalter im kommenden Jahr den Bus-Shuttle noch einmal aufstocken werden. „Wir hatten in diesem Jahr schon mehr Busse“, so Nielebock. Trotzdem habe das Kontingent nicht ausgereicht. „Das wird sehr gut angenommen“, sagt er über den Service, den es bei dem Festival bereits seit der ersten Ausgabe vor vier Jahren gibt.

Ein Festival, bei dem – wie bei allen Großveranstaltungen – eine Menge Müll anfällt. Nielebock nennt dabei den Camping-Platz als Beispiel, der als erstes gereinigt wurde. „Dort ist viel zurückgelassen worden, etwa Zelte und Pavillons.“ 1 000 Besucher haben dort übernachtet. Auf dem Gelände vor den Bühnen fallen nach dem Festival auch jede Menge Plastikbecher auf, die noch herumliegen. Ein Problem, dem die Veranstalter sich bewusst sind. Denn derzeit gibt es noch kein Pfandsystem. „Das war finanziell bislang noch nicht möglich“, sagt Nielebock. Ein Pfandsystem einzurichten koste zwischen 75.000 und 100.000 Euro. Allerdings planten die Veranstalter, auf Mehrweg umzusteigen. Insgesamt gesehen sei die Müllmenge aber niedriger. Trotz höherer Besucherzahl gebe es nicht mehr Müll als im Vorjahr.

Das Festival ist im fünften Jahr und hat sich etabliert. Nielebock: „Wir haben das erste Mal 15.000 Besucher erreicht.“ Auch sei das Festival mittlerweile überregional bekannt. In diesem Jahr ging ein Großteil der Karten im Vorverkauf weg, und am Ende war das Ferdinands Feld Festival ausverkauft. Zeit, um im kommenden Jahr noch größer zu werden? 15.000 Besucher sollen es Nielebock zufolge auf jeden Fall wieder werden.