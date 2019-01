Rotenburger Ärzte kritisieren das Terminservice- und Versorgungsgesetz

Rotenburg - Von Farina Witte. Die Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommen bei den Medizinern nicht gut an. So protestierten am Mittwoch auch in Rotenburg einige niedergelassene Ärzte. Sie hatten ihre Praxen geschlossen und sich vor dem Haake Meyer versammelt.

Eines der drängenden Probleme ist auch hier in der Region der demografische Wandel. In Niedersachsen sind knapp zehn Prozent der Kassenärzte älter als 65 Jahre. Das Durchschnittsalter der Ärzte in Niedersachsen liegt bei 54,1 Jahren. Gehen Ärzte in den Ruhestand, fänden viele von ihnen mittlerweile keinen Nachfolger, so sei es auch in zwei Fällen in Rotenburg und in einer Praxis in Scheeßel gewesen. Für die Haus- und Fachärzte in der Region ist klar: Die Situation wird sich in den kommenden Jahren weiter zuspitzen.

Das von Gesundheitsminister Spahn geplante Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSG) sei keine Lösung für dieses Problem. Schon jetzt bieten die meisten niedergelassenen Ärzte rund 27 Stunden Sprechstundenzeit an pro Woche, erklärte Dr. Alexander Kirchhoff, Vorsitzender der Rotenburger Ärztevereinigung. Nur ein kleiner Teil liege bei weniger als 25 Stunden. Doch auch neben diesen Sprechzeiten falle noch weitere Arbeit an - Nachbereitung und Abrechnungen etwa. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit eines Kassenarztes betrage 54 Stunden. Das TSG sieht vor, dass Hausärzte wöchentlich mindestens 25 Stunden Sprechzeit anbieten müssen. Da aber sowieso die meisten mehr anbieten, hätte das kaum Auswirkungen.

Aus Sicht der Ärztevereinigung ergebe es keinen Sinn, die Arbeitsbelastung eines einzelnen Arztes einfach nur zu steigern, weil die meisten ohnehin schon am oberen Limit arbeiteten. Stattdessen fordert sie, dass mehr Nachwuchs in die ländlichen Regionen geholt wird. Hilfreich und notwendig sei daher, die Anzahl der Studienplätze für Medizin auf den Stand von 1990 zu bringen. „Die sind seit den 90ern rückläufig“, erklärte Kirchhoff. Das würde bedeuten, dass bundesweit 16 .000 stattderzeit nur 10. 000 Plätze zur Verfügung stehen sollen. Das müsse so schnell wie möglich umgesetzt werden, damit das wachsende Problem der Ärzteversorgung zeitnah aufgefangen würde. „Die Ausbildung zum Facharzt dauert elf Jahre, der positive Effekt tritt also erst mit einer deutlichen Verzögerung ein“, sagte Kirchhoff.

Um Ärzte in ländliche Regionen zu locken, müssten außerdem die Arbeitsbedingungen attraktiver gestaltet werden. „Es fehlt die Wertschätzung der Arbeit“, findet Dr. Clemens Herkert, der eine Augenarztpraxis in Oyten betreibt. Stattdessen würde von den Medizinern einfach immer mehr gefordert. „Der Beruf wird schlechter geredet als er ist“, meinte auch sein Kollege Kirchhoff.

Eine weitere Forderung ist der Bürokratieabbau. „Es gibt mittlerweile so viele Vorschriften und Anforderungen, das schreckt viele ab“, sagte Dr. Andrea Kohlsaat. Die Entwicklung von Jobsharing-Möglichkeiten könne zudem dazu beitragen, dass der Beruf für junge Familien attraktiver wird.

Aus der Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachen (KVN) aus dem vergangenen Dezember geht hervor, dass die Hausarztversorgung im südlichen Teil des Landkreises Rotenburg bei 101,8 Prozent liegt. Aus dieser Zahl sei nicht zu schließen, dass der Südkreis überversorgt sei, heißt es von der KVN. Davon könne erst die Rede sein, wenn der Versorgungsgrad bei 110 oder mehr Prozent lande. Im Vergleich zu angrenzenden Regionen steht der Altkreis allerdings relativ gut da. Von den vorgesehenen Stellen seien nur zehn Prozent nicht besetzt. In Verden liege diese Quote bei 31, im Bereich Soltau bei 24 und in Munster und umzu sogar bei 37 Prozent.

Aber auch weitere Punkte, die im Gesetz geregelt werden, finden bei den Ärzten wenig Anklang. So gibt es für bestimmte Leistungen extra Zuschläge. „Wir finden den Ansatz nicht gut, einfach mit den Euros zu winken“, kritisierte Kirchhoff. Vielmehr fordern die Mediziner, dass die Patienten bei ihrer Arbeit im Mittelpunkt stehen.