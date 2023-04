Medizin soll digitaler werden, noch fehlen viele Schnittstellen

Von: Judith Tausendfreund

Björn Müller und Eduard Melnik (v.l.) sind von den Vorzügen der Digitalisierung im Gesundheitswesen überzeugt. Der Datenschutz muss aber gesichert sein, sagen sie. © Tausendfreund

Der weite Weg zur digitalen Akte begleitet Patienten, Mediziner und auch Apotheker schon seit Jahren. Schon im kommenden Jahr könnten digitale Patientenakte und E-Rezept Realität werden, auch in Rotenburg. Wir haben Mediziner, Apotheker und das Diako-Klinikum nach den Problemen, Sorgen, aber auch Chancen gefragt.

Rotenburg – Sie soll endlich kommen, die digitale Patentienakte. Und mit ihr auch das E-Rezept. Beides sind bundespolitische Vorhaben, die weit weg scheinen, aber die die Menschen in der Region beschäftigen. Es geht um Transparenz und Datenschutz. Über diese Aspekte wird gestritten. Es geht aber auch um Effizienz, um die Ersparnis von Kosten und von Arbeit.

Denn der Pflegenotstand ist nach wie vor da. Es fehlt Personal, in Krankenhäusern und in der Pflege. Der Mangel an Ärzten drückt, gerade in einem ländlichen Landkreis. Die Kosten für den Krankenhausbetrieb müssen tragbar bleiben. Die geplanten Digitalisierung soll dem System Medizin helfen – aber wie nur?

Das Diako und die ePA

In Rotenburg wissen das zum Beispiel Björn Müller, Projektmanager Digitalisierung, und Eduard Melnik, Teamleiter für medizinische Innovationssysteme, beide im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg tätig. Die IT-Experten beschäftigen sich täglich mit dem Thema. „2004 gab es das Modernisierungsgesetz der gesetzlichen Krankenversicherung, das war der Ursprung“, erinnert sich Müller an Anfänge der Idee, das Gesundheitswesen zu reformieren. „Das ist fast 20 Jahre her. Gefühlt ist bisher nicht viel passiert“, gibt er an. Damit bezieht er sich auf die Bundesebene. Im Diako ist das anders. Schon 2016 wurde hier die eigene digitale Akte für alle Patienten eingeführt. Auch dabei ist von einer „ePA“, der „elektronischen Patientenakte“ die Rede. „Der Begriff ,ePA‘ ist nicht geschützt“, sagt Müller.

Seit dieser Umstellung arbeitet das Krankenhaus mit iPads statt mit Papierakten. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheininung gibt es ebenfalls. „Mit E-Rezepten arbeiten wir aber noch nicht“, so Müller. Datenschutzbedenken stehen der Sache im Weg. „Sobald der Gesetzgeber die Probleme gelöst hat, gehen wir in die Umsetzung“, ergänzt Melnik.

Doppelte Untersuchungen werden vermieden, aber noch fehlen Schnittstellen

Beide können die Vorteile der digitalen Systeme erläutern: Doppelte Untersuchungen werden vermieden, verschiedene Mediziner, aber auch Pflegekräfte, Physiotherapeuten und weitere Fachkräfte können jederzeit auf die Daten des Patienten zugreifen. Das spart Zeit. Und Kosten. „Ich sehe keine Nachteile. Aber der Datenschutz, der muss funktionieren“, sagt Melnik. „Datenschutz hat seine Berechtigung“, bekräftigt Müller.

Einen weiteren Vorteil benennt er: Informationen werden nicht mehr handschriftlich und somit leserlicher hinterlegt. Durch die gemeinsame Arbeit auf einer Plattform entstehen Synergien. Das System, welches hier im Diako seit sieben Jahren aufgebaut wurde, funktioniert.

Allerdings tut es das eben bislang losgelöst von den bundesweiten Ideen, ePA und E-Rezept einzuführen. Es fehlt die Verbindung zwischen dem krankenhauseigenem System und dem System, welches an Tag X bundesweit stehen soll. „Wenn die Software da ist, der Datenschutz geregelt ist und es den Startschuss gibt, sind wir bereit“, beschreibt Melnik. Bislang sei aber gar nicht klar, wann es die entsprechende bundesweite App gibt und auch nicht, wie der Weg dorthin aussieht.

Bislang stellen einzelne Krankenversicherungen ihren Patienten jeweils eine App zur Verfügung. Perspektivisch soll es eine App für alle geben, also unabhängig von der jeweiligen Kasse. Doch noch ist das offensichtlich eine Vision. „Ich stelle mir vor, dass wir in fünf Jahren keine Gesundheitskarte mehr nutzen, sondern eben wirklich nur die App. „Vielleicht dauert es doch eher zehn Jahre“, bremst Melnik seinen Kollegen.

ePA in der Apotheke

René Große ist Inhaber der Apotheke an der Verdener Straße und weiterer Filialen. „Nach meinem Eindruck findet die digitale Patientenakte in der Praxis überhaupt nicht statt“, erklärt er. Zwar sei es theoretisch möglich, mit Hilfe der App umfangreiche Daten zu sammeln. „Aber bislang macht das niemand“, so Große. Für die Apotheken sei vor allem der elektronische Medikationsplan und das sogenannte E-Rezept das Thema. „Wir sind mit allen technischen Voraussetzungen ausgestattet und zahlen hierfür auch Gebühren“, berichtet er.

Schon vor Jahren hat der Apotheker ein Gerät angeschafft, mit dem er die digitalen Rezepte einlesen kann. Aktuell befürchtet er, dass das Gerät veraltet ist, bis die ganze Geschichte in Schwung kommt. Noch sei das Aufkommen überschaubar. Nicht nur müssten die Patienten Interesse daran haben, auch die Ärzte müssten die Technologien anwenden. Und da sieht es noch mau aus: Patienten, die seine Apotheken mit einem E-Rezept betreten, haben dieses keineswegs digital dabei. Nein, sie kommen aller Regel nach mit einem weißen Blatt Papier statt dem rosafarbenem Rezept. Auf dem Papier ausgedruckt ist ein Barcode, den kann der Apotheker dann einscannen. So richtig digital klingt das nicht. „So lange Politik und Datenschützer sich nicht einig werden, wird das nichts“, vermutet Große. Schwierig vorzustellen sei auch, wie vor allem die Senioren, die teilweise nicht über ein Handy verfügen, den Sprung in die medizinische Digitalisierung schaffen sollen.

René Große erhält die meisten Rezepte in Papierform. © Tausendfreund

ePA beim Hausarzt

Martin Scholten betreibt eine Hausarztpraxis in Scheeßel. Aus seiner Sicht begrüßen alle Hausärzte die Digitalisierung in der Medizin. „Es hat keiner etwas dagegen“, betont er. Aber viele Fragen seien noch offen. „Bislang ist das alles unausgegoren, es läuft nicht störungsfrei, das macht uns Kopfzerbrechen“, sagt er. Seit drei Jahren funktioniere das E-Rezept nicht wirklich, auch die elektronische Arbeitsunfähigskeitsbescheinigung laufe später als anvisiert. „Die staatlichen Stellen entscheiden, dass es laufen soll. Aber es gibt keine erkennbare und einfache Lösung“, kritisiert er. Schön wäre es, wenn alle – also Patienten, Ärzte, weiteres Fachpersonal – in die Akte Einsicht erhalten, und zwar ohne, dass man hierfür ein eigenes Gerät erwerben muss.

Die KVN und ePA

Bei der Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist Sören Rievers für Rotenburg zuständig. „In Rotenburg-Stadt und auch im Landkreis sieht es sehr gut aus, was die Voraussetzungen innerhalb der Arztpraxen angeht“, schildert er. Die technische Infrastruktur sei da.

Insgesamt sei aber das gesamte Verfahren komplex, auch das gibt er zu. Inwiefern die Ärzte mit ihren Patienten über das Thema im Austausch sind, kann er nicht einschätzen.

Senioren und ePA

Helmut Sündermann, Vorsitzender des Kreisseniorenrat Rotenburg, beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema . „Aufhalten lässt sich die Sache nicht“, so die Einschätzung des Rosebruchers. Gerade für Senioren sei die Digitalisierung einerseits eine Unterstützung, etwa wenn Arztbesuche anstehen. Auf der anderen Seite stehen zuweilen auch Hürden, die Technik zu nutzen.

„Wenn mir mal etwas passiert, ist es doch gut, wenn die Daten transparent sind – das ist aber nur meine persönliche Meinung“, schildert er. Noch in diesem Jahr will er für den Kreisseniorenrat eine Infoveranstaltung zur Thematik organisieren, ein konkreter Termin steht noch nicht. „Viele haben sich nach meinem Eindruck noch nicht damit auseinandergesetzt, obwohl es wirklich wichtig wäre“, so Sündermann.