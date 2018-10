Stadtbibliothek setzt weiter auf den digitalen Weg

Rotenburg - Von Guido Menker. Christine Braun fühlt sich bestätigt. Seit fast zehn Jahren befindet sich die Rotenburger Stadtbibliothek auf der digitalen Autobahn. An diesem Nachmittag sitzen sieben Teilnehmer um einen PC-Bildschirm herum und lassen sich in die Welt der 3-D-Druckerei einweisen. Genau darum geht es bei der Wahl des digitalen Weges: Die Nutzer der Stadtbibliothek sollen die Techniken für sich entdecken, mit ihnen lernen, sich weiterentwickeln, Neues entdecken und – je nach Angebot – auch kreativ werden. Das klappt bislang gut.

„Eigentlich haben wir immer schon den Fuß in der Tür gehabt“, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek. Begonnen habe der digitale Weg für sie und ihre Kollegen mit dem interaktiven Online-Katalog. Plötzlich konnten die Kunden ihre Bücher von zu Hause aus verlängern oder auch Vorbestellungen vornehmen. Nach und nach hat sich das digitale Angebot weiterentwickelt. Hörbücher und Konsolenspiele standen plötzlich in den Regalen. Dann der nächste große Schritt: Seit mehreren Jahren schon gehört die Rotenburger Stadtbibliothek zum Verbund NBib24. Seitdem steigt die Zahl der E-Book-Leser von Tag zu Tag. „Die Zugriffe schießen nach oben“, berichtet Braun. Kurz zuvor hatte sie sie den angemeldeten Nutzern bereits die Munzinger- sowie die Duden-Datenbank zur Verfügung gestellt. Mit Tiger Books folgte eine Auswahl an interaktiven Büchern für Kinder. Seit mehreren Monaten schon steht in der Bibliothek ein freies W-Lan zur Verfügung, außerdem lässt sich mit dem Bibliotheksausweis jetzt auch ein Musik-Streamingdienst nutzen. Auch mehrere Apps für Smartphones und Tablets verwendet das Team – für Wissensrallye-Angebote und die Wissensvermittlung. Digitale Angebot von hoher Qualität und gepaart mit fachkundiger Begleitung – das ist der Kernpunkt dieser Entwicklung. Christine Braun: „Es geht uns um Medienerziehung – die kommt nämlich überall zu kurz.“

Ein Teil dieser neuen Angebote ist dem sogenannten Maker Space zugeordnet. Dazu gehört neben dem jetzt angeschafften 3-D-Drucker ein Schneid-Plotter, aber auch ein Kreativregal. Der Job der Bibliothekarin hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Der pädagogische Anteil der Arbeit wächst und ist nur zu bewältigen, weil die Kunden dank der neuen Techniken dem Personal so manche Arbeit abnehmen – in der Selbstverwaltung. Und so können sich die Beschäftigten mit den Kunden direkt befassen. Sie helfen beim Auffinden von Titeln, beraten in allen Bereichen der Medien und erklären, wie das mit dem E-Book oder auch mit der Datenbank funktioniert. Christine Braun ist sich sicher: „Die ältere Generation bleibt eben nicht auf der Strecke – weil sie bei uns die nötige Hilfe findet.“

+ Markus Casser kennt sich mit 3D-Druckern aus und zeigt, wie sich mit ihnen arbeiten lässt lässt. © Menker

Vor diesem Hintergrund ist das Motto für den bevorstehenden Tag der Bibliotheken am 24. Oktober gut gewählt: „Zukunft beginnt hier. Jeden Tag.“ Genau das kennzeichne die Entwicklung des Jobs, den Christine Braun und ihre Kollegen machen. Da gibt es keinen Stillstand, keine Routine. Daher gehören Fortbildungen dazu. Auch für die Kunden. So, wie an diesem Nachmittag, an dem Markus Casser sieben Interessierten erklärt, wie das mit einem 3-D-Drucker so funktioniert. Er kommt aus Bremen und gehört dem Verein Fab Lab an. Dort treffen sich Menschen, die Spaß daran haben, aus digital entwickelten Ideen etwas Greifbares zu machen. Das kann nützlich sein, aber auch einfach nur schön.

Mit Blick auf den 3-D-Drucker sei es ganz wichtig, Wissen zu vermitteln. Ansonsten würde die Stadtbibliothek zu einem Druckdienstleister verkommen. Genau das ist allerdings nicht das Ziel. Und: Mit dieser Form des Angebotes erreicht die Einrichtung im Kantor-Helmke-Haus wieder das, was sie früher schon ausgezeichnet hat, als fast nur Bücher in den Regalen standen: Die Menschen kommen zusammen, tauschen sich aus, lernen von- und miteinander. Braun: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“