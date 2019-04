Nach dem Urteil folgt die formale Neuaufstellung: Die heftig in die Diskussion geratene Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJP) am Agaplesion Diakonieklinikum hat einen neuen Chef. Malte Mechels folgt auf Bernhard Prankel. Zudem werden Strukturen verändert, um erneute Missstände verhindern zu können.

Rotenburg – Das erstinstanzliche Urteile im Arbeitsgerichtsprozess gegen den ehemaligen Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJP) am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg ist in der vergangenen Woche gefallen: Dr. Bernhard Prankel ist mit seiner Klage auf Wiedereinstellung vor dem Arbeitsgericht Verden gescheitert. Das Diako hatte Prankel, der das Haus 18 Jahre lang geführt hatte, Ende Juni fristlos gekündigt. Die Vorwürfe reichten von schlechter Mitarbeiterführung über fehlende Kooperation mit Behörden bis hin zu falscher Medikamentengabe und anderer Behandlungsfehler. Ausschlaggebend war für das Gericht letztlich ein Vorfall von vor gut einem Jahr, als Prankel sich über Weisungen des Landkreises Celle hinweggesetzt haben soll und einen gewalttätigen Jugendlichen über die Feiertage nach Hause entlassen habe. „Wir sind sehr froh, dass das Gericht unserer Sichtweise gefolgt ist“, sagt Diako-Geschäftsführer Detlef Brünger.

Nach Urteil auch formal neu aufgestellt

Wenige Tage nach dem Urteil ist die KJP nun auch formal neu aufgestellt: Dr. Malte Mechels, seit Prankels Freistellung im vergangenen Jahr kommissarisch an der Klinikleitung beteiligt, ist seit 1. April offiziell neuer Chefarzt dort. Das hat Brünger bestätigt. Mechels ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zudem werde das neue ärztliche Team weiter ausgebaut, zwei Oberärzte und eine neue Leitung für Pflege und Erziehungsdienst seien bereits aktiv. „Aber wir suchen noch weiter“, so Brünger. Schon jetzt sei man „deutlich besser aufgestellt als die letzten Jahre“.

Zur personellen Veränderung komme eine strukturelle hinzu, die verhindern soll, dass sich ähnliche Missstände wie unter der alten Führung über Jahre entwickeln können. Brünger nennt diesbezüglich eine Trennung der Bereiche Ärzte/Therapie und Pflege/Erziehung, zudem führe man auch in der KJP die digitale Krankenakte und ein anonymes Beschwerdemanagement ein. „Das sorgt für eine hohe Transparenz für alle am Prozess Beteiligten", sagt Brünger. Auch lasse man sich weiterhin für die Neuausrichtung von einem externen Beratungsunternehmen helfen.

Die rund 80 Mitarbeiter seien insgesamt „sehr offen für eine Neuausrichtung“ der KJP, so Unternehmenssprecher Matthias Richter – auch wenn es natürlich einige gegeben habe, von denen man sich wegen der Situation getrennt habe. Vorgesehen sei perspektivisch ein gemeinsames Zentrum von Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in enger Kooperation mit der Pädiatrie, der Kinderpsychosomatik und Sozialpädiatrischen Zentrum. Als Ziel sei ein umfassender Veränderungsprozess hin zu einer menschlich zugewandteren und modernen Kinder- und Jugendpsychiatrie definiert.

Patientenzahlen brachen zunächst ein

Nachdem die Missstände in der KJP von Kollegen aus dem Diako, besorgten Eltern und niedergelassenen Fachärzten öffentlich gemacht worden waren, habe es zunächst einen Einbruch bei den Patientenzahlen gegeben, bestätigt Brünger. Doch nach vielen Gesprächen und der offensiven Neuausrichtung sei das Vertrauen wieder hergestellt. Sowohl mit niedergelassenen Ärzten als auch den Behörden bestehe ein entsprechender Austausch.

Prankels Anwalt Bernhard Winkelvos lässt derweil noch offen, ob er gegen das Urteil vom 26. März Rechtsmittel einlegen will. Einen Monat hat er dafür Zeit, eine erneute Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht in Hannover hielt sogar die Verdener Richterin Susanne Trautmann bei der Verkündung für „sehr wahrscheinlich“. Winkelvos: „Unser Mandant wird bis zum Ablauf der einmonatigen Rechtsmittelfrist entscheiden, ob er das Urteil des Arbeitsgerichts Verden vom 26. März dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen in Hannover zur Überprüfung vorlegt.“

Gegen Prankel wird aktuell auch noch in strafrechtlicher Hinsicht wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.