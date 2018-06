„Max und Moritz“ feiert Geburtstag

Seit 15 Jahren Kinderkrippe in Rotenburg / Neue Räume gesucht

+ Alexander Geins (r.) und Maximilian Graf im Krippen-Spielgarten mit Kindern. Sie denken gerne an ihre Zeit dort zurück. - Foto: go

Rotenburg - Rotenburgs erste Kinderkrippe „Max und Moritz“, am Waldstegener Weg gelegen, hat am Samstag ihren 15. Geburtstag gefeiert. Neben den aktuell betreuten Kindern und deren Eltern waren viele Ehemalige dabei. So auch Alexander Gein und Maximilian Graf, die Krippenbesucher der ersten Stunde. Erzieherin Christine Schulz staunte nicht schlecht, als sie die beiden jungen Männer mit einem Gardemaß von nahezu zwei Metern bei der Begrüßung umarmte. Auch Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) schaute vorbei und ließ es ich nicht nehmen, der Krippenleiterin Jennifer Schletz ein Geburtstagsgeschenk zu überreichen.