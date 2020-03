Der Matschweg ist Geschichte - ein neuer Radweg kommt

Der Radstreifen am Luhner Weg ist oft matschig und wird deshalb von Radfahrern gemieden.

Rotenburg – Es ist kein Geheimnis, dass Andreas Weber Fan des Radfahrens ist. Er radelt jeden morgen zur Arbeit. Deshalb ist es dem Bürgermeister der Stadt Rotenburg immer ein besonderes Anliegen, die Wege für die Radfahrer in der Kreisstadt zu verbessern und auszubauen. Das neueste Projekt ist der Bau eines befestigten Radweges zwischen der Siedlung Luhne und dem Gewerbegebiet Hohenesch Nord. Am Montag beginnen die Bauarbeiten. Ende Mai soll alles fertig sein. Auf jeden Fall muss bis Ende Juni alles passen, denn dann laufen die Fördergelder aus.

Die Siedlung Luhne wird bis Mai nur einspurig befahrbar sein bis zur Einmündung Zum Eichhoop. Es kommen große Baufahrzeuge. Richtung Innenstadt ist die Straße gesperrt, es geht nur noch raus aus dem Wohngebiet. Auch Anwohner sind von der Umleitung über die B 71 bis zur Ausfahrt Rotenburg Süd nicht befreit. Stattdessen geht es ebenfalls für sie über die „neue“ Bundesstraße und den Aral-Kreisel in die Stadt. „Lediglich die beiden Schulbusse, die morgens die Kinder abholen, haben eine Ausnahmegenehmigung“, erklärt Ingenieurin Beate Behrens.

Die Bauarbeiten starten ab Montag an beiden Enden des Radwegs. Die rund 820 Meter lange Strecke beginnt dort, wo bisher der befestigte Radweg im Luhner Weg aufhört. Entlang der Straße wird der neue Radweg 2,80 bis drei Meter breit sein. Enden wird der neue Weg im Gewerbegebiet Hohenesch Nord bei den Lagerhallen von Holzbau Behrens. Dort wird die Breite bei 3,50 Metern liegen. Der Radweg wird derweil nicht direkt an der Kreuzung zur Siedlung Luhne der Bundesstraße 71 überführen, sondern ein wenig weiter ortsaußerhalb die Straße in Höhe der Segelflieger kreuzen. Dort wird eine Ampel eingerichtet während der Bauphase. Als Untergrund sind für die Strecke Sinuspflasterung und roten Asphalt gewählt.

Insgesamt kostet das Vorhaben 250 .000 Euro. Davon werden zwei Drittel durch Gelder aus dem EU-Fördertopf „Nationale Klimaschutzinitiative“ finanziert. Für Weber ist das eine gute Investition: „Seit Jahren war es von den Anwohnern und den Soldaten der Wunsch, dass dort ein guter Radweg gebaut wird“, erklärt der Bürgermeister. „Und wir wollen das Gewerbegebiet und die Siedlung Luhne auch für Fahrräder besser erschließen.“

Bisher endet entlang des Luhner Weges der befestigte Radweg und geht in einen Sanduntergrund über. Dieser ist jedoch oft sehr matschig und wird gemieden.