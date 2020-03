Material- und Raumsuche

Regionale Testzentren sollen schnellstmöglich eröffnen

Die Rotenburger Praxen bereiten sich bereits auf eventuelle Anfragen vor.

Rotenburg – Um die Gefahr weiterer Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus so gut es geht zu minimieren und Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal zu schützen, soll in den nächsten Tagen ein regionales Testzentrum für den Landkreis eingerichtet werden. Derzeit arbeiten die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) und das Gesundheitsamt daran, es schnellstmöglich an den Start zu bringen. Detlef Haffke, Leiter der Stabsabteilung Kommunikation und Information der KVN, hofft, dass es in der kommenden Woche losgehen kann. „In möglichst allen Landkreisen soll eines entstehen“, erklärt er auf Nachfrage.