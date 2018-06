Maskierte Impro bei „La Strada“

Rotenburg - Drei Tage im Jahr gleicht die Rotenburger Fußgängerzone einem Zirkus. Genauer gesagt einem Straßenzirkus. Denn von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. August, veranstaltet die Kulturinitiative Rotenburg (Kir) die bereits zehnte Ausgabe von „La Strada – unterwegs“, die seit der Premiere 2009 Tausende Besucher nach Rotenburg zieht. Seit fünf Jahren ist auch Hans-Joachim Reich, Dozent an der Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) Ottersberg, mit seinem Walking Act vertreten. Die Masken stellt er dafür mit anderen Mitstreitern in einem Workshop her.

In diesem Jahr widmet sich Reich der Beziehung zwischen Mensch und Lieblingstier, erzählt er, angelehnt an den Trickfilm „Der sprechenede Hund“ von Loriot. Sein Workshop findet vom 23. bis 27. Juli in der Kunsthochschule in Ottersberg statt. Dort lernen die Teilnehmer unter anderem, wie man den Kontakt zum Publikum aufbaut und seine Figur entwickelt. Mitmachen kann jeder, für die Workshops sollte man aber mindestens zehn Jahre alt sein. „Es spielen auch Geflüchtete mit“, erzählt Christine Reich-Ludwig, die ebenfalls ein Teil des Walking Acts ist und den integrativen Gedanken der Improvisationen betont. Nähere Informationen, Anmeldungen sowie die Kosten für den Workshop erteilt Hans-Joachim Reich per E-Mail an hans-joachim-reich@t-online.de. Interessenten, die bei „La Strada“ nur eine Maske spielen wollen, können umsonst teilnehmen, so Reich.

Aber nicht nur er sucht nach Mitstreitern. Die Kir benötigt auch noch Helfer, die sich beim Straßenzirkus einbringen möchten. Anmeldungen hierfür nimmt Uwe Goldschmidt per E-Mail an uwe.goldschmidt@kir-row.de entgegen. Erste Informationen zu dem konkreten Ablauf von „La Strada“ sollen in etwa zwei Wochen folgen , so der Sprecher der Kir.

