Maskierte Einbrecher knacken Tresor im Ronolulu

Den Tätern fällt ein größerer Bargeldbetrag in die Hände

+ © Goldstein Die Täter knacken in der Nacht den Tresor. Badleiterin Irena Rat steht fassungslos vor der aufgebrochenen Tür. © Goldstein

Rotenburg – Zwei bislang noch unbekannte Einbrecher, haben sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zugang zum Rotenburger Erlebnisbad Ronolulu verschafft und in einem der Büroräume einen Tresor geknackt. Dabei fiel ihnen ein größerer Bargeldbetrag in die Hände, teilt die Rotenburger Polizei auf Anfrage der Kreiszeitung mit. Die genaue Höhe der Beute nennt sie allerdings nicht.