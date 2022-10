Autor Martin Walker über Bruno, das Périgord und Russlands Politik

+ © Klaus-Maria Einwanger / © Diogenes Verlag In Schottland geboren, in den USA und Frankreich mittlerweile Zuhause: Martin Walker verzeichnet in seinem Leben schon einige Abenteuer. © Klaus-Maria Einwanger / © Diogenes Verlag

Der gebürtige Schotte Martin Walker ist für eine Lesung in der Wümmestadt. Im Interview spricht er nicht nur über seine Bruno-Krimis und seine Leidenschaft für das französische Périgord, sondern auch über die aktuelle Lage im Osten Europas - er war lange als Korrespondent in Moskau.

Rotenburg – Gutes Essen, guter Wein, die Geschichte: Das alles macht das französische Périgord für Martin Walker zu etwas Besonderem. In diese Region entführt der Autor in den Romanen um den Polizisten Bruno, der als „Chef de Police“ seit 2008 dort seine Fälle löst. Seine Leidenschaft für gute Küche lockert die Kriminalfälle auf. Als Journalist war Walker zudem 25 Jahre lang für die britische Tageszeitung „The Guardian“ im Einsatz, unter anderem während der Perestroika als Korrespondent in Moskau. Für eine Lesung ist der gebürtige Schotte morgen Abend in Rotenburg und hat vorher ein paar Fragen beantwortet.

Viele Leser kennen Sie durch Ihre Bruno-Serie. Sie sind Historiker, haben aber lange für den „Guardian“ gearbeitet. Warum schreiben Sie nun Romane?

Ich habe angefangen, Romane zu schreiben, weil mich das Périgord und seine Geschichte fasziniert haben. Der Roman „Caves of Périgord“ erschien in Großbritannien und den USA 2002, in Deutschland unter dem Titel „Schatten an der Wand“. Es hat mir viel Spaß gemacht, diesen historischen Roman zu schreiben, der gleichzeitig Charaktere aus dem modernen Périgord enthält – wie Horst, der deutsche Archäologe, und seine Partnerin Clothilde. Bruno dient später als Zeuge bei ihrer Hochzeit.

Haben Sie immer noch Freude daran, über Bruno zu schreiben? Oder sind irgendwann alle Geschichten erzählt?

Nein, es gibt endlose Themen im Périgord. Aktuell schreibe ich an einem Roman über eine junge Amerikanerin, der Bruno hilft, sich als Reiseführerin für Amerikaner zu etablieren, spezialisiert auf die vielen Verbindungen zwischen den USA und dem Périgord – von den Gedichten von T.S. Eliot und Ezra Pound bis hin zu einem General, der geholfen hat, den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1781 zu gewinnen. Und ich habe viele weitere Pläne für Bruno-Geschichten.

Ihr neuer Bildband über Ihre Wahlheimat zeigt schöne Landschaften und die berühmte regionale Küche. Haben Sie diesen Ort zum Leben gewählt, um der ernüchternden Realität, mit der Sie während Ihrer journalistischen Karriere in Kontakt gekommen sind, zu entfliehen?

Nein, wir haben unser Haus dort gekauft, weil wir die Gegend lieben; das Essen, den Wein und die endlose Geschichte. Es ist ein magischer Ort, einer der verführerischsten Plätze der Welt. Mein neues Buch, Brunos Périgord, ist mein Liebesbrief an diese Region und ihre Menschen, die uns so viel Freude gebracht haben.

Die Fälle ihrer Kriminalromane spielen im Périgord. Eine Metapher für die Existenz von menschlichen Abgründen hinter der schönen Fassade?

Kriminalität ist überall zu finden, sogar Mord – meine lokalen Freunde in der Polizei beschweren sich manchmal, dass ich die Landschaft mit Leichen gepflastert habe. Aber sie begrüßen es, dass so viele neue Touristen aus allen Ländern der Erde ins Périgord kommen, um Brunos Heimat zu erkunden. Aus diesem Grund hat mir die französische Regierung eine Auszeichnung für Brunos Einfluss auf den Tourismus verliehen.

Sie haben als Journalist viele Jahre in Russland gelebt und sind zugleich Historiker. Hätten Sie die gegenwärtige russische Aggression für möglich gehalten?

Ich erinnere mich an Putins Rede auf der Münchener Sicherheitskonferenz vor 15 Jahren, als er angefangen hat, über die „Aggression“ der Nato gegenüber Russland zu sprechen. Dann ist er 2008 in Georgien einmarschiert, 2014 folgte der erste Angriff auf die Ukraine. Vor zwei Jahren folgte sein Essay über die historische Verbindung zwischen Russland und der Ukraine. Daher war der diesjährige Angriff keine große Überraschung. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Ukraine 1994 alle aus der Sowjetunion geerbten Nuklearwaffen abgegeben und Russland formell das Budapester Memorandum unterzeichnet hat, unter internationalem Recht, in welchem es die Grenzen einer freien und unabhängigen Ukraine anerkennt. Der Roman, der im kommenden Jahr in Deutschland erscheint, befasst sich mit einigen Problemen durch russische Geheimdienstoperationen in Westeuropa.

Sie haben auch die Perestroika und das Ende des Kalten Kriegs aus der Nähe miterlebt. Wie geht es Ihnen persönlich mit den aktuellen Entwicklungen in Russland, mit dem Ukraine-Krieg?

Es bricht mir das Herz, ist aber keine Überraschung. Putin hat darin versagt, eine moderne Wirtschaft in Russland aufzubauen. Das Land ist immer noch abhängig von Gas-, Öl und Lebensmittelexporten. 1990 habe ich in Artikeln vorgeschlagen, dass der Westen für Russland tun könnte, was die USA für Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben mit dem Marshallplan: um die Wirtschaft wieder aufzubauen und Russland in die Familie der Demokratie zu lenken. Der damalige US-Präsident Bill Clinton sah die Partnerschaft für den Frieden (Anm. d. Red.: eine 1994 ins Leben gerufene Verbindung zur militärischen Zusammenarbeit zwischen der NATO und 20 europäischen sowie asiatischen Nicht-Nato-Mitgliedern) als einen Weg für Russland, eine neue Beziehung mit der Nato zu ermöglichen. Beim Gipfeltreffen in Vancouver sagte mir Boris Yelzin, er wäre der Erste, der eine solche Partnerschaft unterzeichnen würde. Es gab viele vertane Gelegenheiten.

Glauben Sie, wir sollten uns auf fundamentale Veränderungen unseres alltäglichen Lebens als Resultat großer politischer Veränderungen in den nächsten Jahren einstellen?

Ich denke, dass die politischen Transformationen von den ökologischen Herausforderungen überlagert werden. Nicht nur aufgrund unseres Energieverbrauchs, sondern aufgrund der Schnelligkeit, mit der sich das Klima verändert. Die Gletscher schmelzen und der Oberboden wird abgetragen – während wir acht Milliarden Menschen sattkriegen müssen.

Kann das Eintauchen in gute Bücher während Krisenzeiten eine hilfreiche individuelle Bewältigungsstrategie darstellen?

Sich mit einem guten Buch zurückzulehnen, ist immer eine gute Idee – es ist nicht nur eine Flucht, es regt auch zum Nachdenken an.