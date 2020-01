Markante Feinstaub-Extremwerte zu Silvester

Rotenburg – Albert Beneke schaut sich gerne Feuerwerk an. Auch in der Silvesternacht steht er auf der Rotenburger Bahnhofsbrücke, blickt in Richtung Wachtelhof und erfreut sich an dem, was da so über den Dächern der Kreisstadt explodiert. „Ich bin gelernter Pyromane“, scherzt der 62-Jährige. Beneke hat Chemie und Physik studiert, arbeitet als Lehrer an der Eichenschule in Scheeßel. Als Wissenschaftler will er aber schon seit ein paar Jahren genauer wissen, was Feuerwerk und Co. in der Luft auslösen. Auch in diesem Jahr hat er mit seiner selbst konstruierten Messanlage die Feinstaubbelastung gemessen. In Zeiten der immer dominanter werdenden Klimadiskussion spricht er auf Basis seiner ermittelten Daten von „markanten Extremwerten“.

Ein paar Abflussrohre aus dem Baumarkt, ein Sensor aus dem Elektronikfachhandel, Drähte, Halterungen, Gesamtwert 50 Euro: Unscheinbar wirkt die kleine Messanlage, die seit drei Jahren die Daten zu Feinstaubbelastung im Bereich Weicheler Damm aus Benekes Carport in das hauseigene W-Lan und dann über einen Laptop ins weltweite Netz speist. Die Neugier eines Forschers war es, die den Rotenburger dazu trieb, eine Anleitung Stuttgarter Studenten aus dem Netz zu laden und selbst aktiv zu werden. Beneke ist überzeugter Diesel-Fahrer und lebt an einer viel befahrenen Einfallstraße. Was für Auswirkungen hat das auf die unmittelbare Umgebungsluft? Drohen Gesundheitsgefahren? Der Naturwissenschaftler hält sich mit Schlussfolgerungen für die Allgemeinheit zurück, sagt aber über sich selbst: „Das Wissen darum hat mich davon überzeugt, dass ich kein eigenes Feuerwerk abbrenne. Dennoch kann mich ein gut zusammengestelltes, künstlerisches, professionelles Feuerwerk durchaus begeistern.“

Überrascht sei er gewesen von den Daten aus der jüngsten Silvesternacht. Die Wetterlage habe sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, und so spricht er von „faszinierenden Werten“ sowohl für größere Feinstaub-Partikel in der Luft (PM 10) wie auch für die bei ihm kleinsten messbaren (PM 2,5): „Bei PM 10 wurden an meiner Messeinrichtung Werte von über 620 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen – Werte ab circa 50 Mikrogramm sollten laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) selten überschritten werden. Bei PM 2,5 wurden Werte von über 530 Mikrogramm gemessen – Werte ab circa 25 Mikrogramm sollten laut WHO möglichst selten überschritten werden.“

+ Feuerwerk in Rotenburg. Zurück bleiben eine mit Feinstaub belastete Luft sowie jede Menge Müll. Für weitere Einschränkungen sieht die Stadt aber derzeit noch keine Notwendigkeit. © Menker

Natürlich weiß auch Beneke, dass seine Messanlage nicht geeicht ist und sich die Empfehlungen der WHO an längerfristigen Durchschnittswerten, nicht an kurzfristigen Ereignissen wie Silvesterfeuerwerk orientieren. Dennoch: Die drei weiteren privaten Messstationen, die es in Rotenburg im Imkersfeld, an der Wilhelm-Richard-Straße und im Bereich Verdener Straße gibt, bestätigen die Belastungen. Offizielle Messstellen gibt es in Rotenburg nicht. Bei Feinstaub handelt es sich um kleinste Teilchen. Je nach Größe können diese nicht nur tief in Lunge und Bronchien, sondern auch ins Blut gelangen und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems hervorrufen.

In Deutschland wie weltweit gibt es längst eine Debatte um die Notwendigkeit stärkerer Regulierungen der Silvesterfeuerwerke. Die könnte auch in der Kreisstadt Fahrt aufnehmen. Konkrete Pläne für Verbote gibt es nach Angaben des Ordnungsamtes noch nicht. Aber: Über den Abfall nach der Party dürfte gesprochen werden.

Hintergrund: Der Silvester-Effekt

Die Feinstaubbelastung durch das Silvesterfeuerwerk war in einigen deutschen Regionen auch nach den Feierlichkeiten recht hoch. Grund für die anhaltend hohen Werte sei eine Inversionswetterlage, heißt es aus dem Umweltbundesamt (UBA). Dabei seien die oberen Luftschichten wärmer als die unteren. Die Luft durchmische sich kaum und auch Feinstaub sitze wie unter einem Topfdeckel fest. 2015 und 2016 habe es an Silvester ähnliche Wetterlagen gegeben. Die Inversionslage erkläre vielleicht auch, warum die Feinstaubwerte in der Silvesternacht in vielen Städten zunächst weiter anstiegen statt nach dem Ende des mitternächtlichen Feuerwerks wieder herunterzugehen. Ernste Gesundheitsgefahren durch Feinstaub allein in der Silvesternacht sieht das UBA aber kaum. Verletzungen durch Raketen und Schäden durch Brände wögen im Vergleich dazu vermutlich deutlich schwerer. Insgesamt sei die Feinstaubbelastung in den vergangenen Jahren in Deutschland aber spürbar gesunken, heißt es vom UBA. Der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel werde an vielen Messstellen selten oder gar nicht an mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten.

Karten online

Die aktuellen Daten der vier Rotenburger Feinstaub-Messstationen sind online unter maps.luftdaten.info abrufbar.