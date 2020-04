Margarethes Geläut

Rotenburg – Es ist 18 Uhr, die Rotenburger Innenstadt ist menschenleer, ab und an schleicht ein Auto durch die Goethestraße, nur das Zwitschern der Vögel dominiert die Szene auf dem leeren Platz vor der Stadtkirche. Einsames Läuten einer Glocke.

Kirche hat es schwer in Pandemie-Zeiten. Jetzt, wo Menschen in existenzielle oder zumindest mentale Not geraten und Zuflucht suchen, darf Geistlichkeit ihren üblichen Service nicht in gewohnter Weise anbieten, muss sie sogar die Türen ihrer Gotteshäuser verschlossen halten. Die Stadtkirche macht da eine rühmliche Ausnahme, weil derzeit verbotene Menschenmassen in Erwartung großer Kunstschätze in ihren Mauern nicht zu befürchten sind. Pfiffige Kirchenbedienstete lassen sich manches einfallen, um für ihre Gemeinde in diesem Ausnahmezustand dennoch erreichbar zu sein, Technik macht‘s möglich, Andacht auf Youtube. Und da ist dieses einsame Läuten am Abend. Eine Länder übergreifende Initiative sorgt derzeit geräuschvoll für Aufmerksamkeit, die immer weitere Kreise zieht. Werktags werden um 18 Uhr Betglocken geläutet, streuen sie ihren metallenen Klang von Kirchtürmen herab in die trostsuchende Welt und geben so ein ausdrucksvolles Zeichen mahnender Solidarität. Im hiesigen Kirchenkreis beteiligen sich Ahausen, Brockel, Fintel, Horstedt, Kirchwalsede, Lauenbrück, Schneverdingen, Scheeßel, Sottrum, Visselhövede und Wittorf an der Aktion und läuten.

In Rotenburg ist es eine sehr betagte Dame im Glockenstuhl der Stadtkirche. Die „Margarethen-Glocke“ aus dem Mittelalter schwingt seit 1379 beinahe 650 Jahre ihre mit 80 Zentimeter schmalen Hüften. Sie ist das älteste noch erhaltene Erinnerungsstück aus bewegten Zeiten Rotenburger Kirchengeschichte. Ihr Klang ist das technisch ursprünglichste Geräusch weit und breit, das in dieser Stadt zu hören ist.

„Margarethe“ war ihr tönendes Leben lang äußerst umtriebig. Nachweislich stammt die Glocke aus dem ersten Kirchen-Bau Rotenburgs, der 1192 an Stelle des heutigen Pferdemarktes errichtet wird. Im Laufe vieler Kriegswirren, Stürme und Feuersbrünste kommt es immer wieder zu Zerstörung und Neubau von Kirchen, und „Margarethe“ zieht jedes Mal wieder mit um von einem Glockenstuhl in den nächsten. Insgesamt hat sie bis heute nacheinander in sieben Kirchen gewohnt, muss sogar einmal 40 Jahre lang im Freien unter einem Baum geläutet werden, weil ihr kein Turm eine feste Bleibe bietet. Erst 1648 nach Ende des 30-jährigen Krieges gibt man den ursprünglichen Kirchplatz auf und errichtet Rotenburgs sechste Kirche, die sogenannte „Friedenskirche“ außerhalb des damaligen Stadtkerns „auf dem hohen Feld“, wie man einst den Standort der heutigen Stadtkirche nannte. Hier darf „Margarethe“ immerhin über 100 Jahre an Ort und Stelle abhängen und schwungvoll schaukelnd vor sich hin läuten, bis man ihr 1 752 ein neues und solides Domizil mit bis zu einem Meter dicken Wänden aus verputztem Fels- und Backstein baut.

„Margarethe“ ist ausgesprochen rüstig und aktiv, bis heute dreimal täglich solistisch als Betglocke zu hören, an Sonn- und Festtagen im vollen Geläut mit ihren vier Stuben-Schwestern. Insgesamt kommen die Damen auf 1 355 Jahre Glocken-Geschichte. Die alte „Margarethe“ ist, wer hätte das gedacht, tätowiert und trägt die geheimnisvolle Inschrift: „mergerite . es . mine . name - miin . luut . si . gode . bequame . ghemaect . int . iar . m.ccc . e-n . lxxlx.“ Übersetzt heißt das: „Margarethe ist mein Name. Mein Laut sei Gott angenehm. Gemacht im Jahr 1300 und 79.“

Schwingt sie also archaisch wohltönend tagtäglich und auch um 18 Uhr ihren Klöppel, dann einfach mal in Ehrfurcht innehalten, vielleicht ein Vaterunser gen Himmel schickend. Für „Margarethe“ ist diese Pandemie nur eine sehr kurze Episode, die alte Dame hat schon ganz andere Zeiten erlebt.

Digitale Kirche zu Ostern

Gottesdienste dürfen auch zu Ostern nicht stattfinden. Die Rotenburger Kirchen helfen sich aber mit kurzen Online-Andachten aus, von denen es sonntags je zwei zu sehen gibt. Auch Karfreitag und am Ostermontag wird es das Angebot geben. Die Videos der Andachten sind dann auf der Homepage des Kirchenkreises unter www.kirche-rotenburg.de zu finden. Auch die Rotenburger Werke sind mit Online-Gottesdienste aus der Kirche Zum Guten Hirten über Kanal 11 oder www.zum-guten-hirten.org mit eigenem Programm. Außerdem ist die Stadtkirche weiterhin täglich zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet.