Maren Ellssel: Der Seelenstress und das körperliche Echo

Andrea Berndmeyer (l.) ist überzeugt von der heilenden Wirkung der Kurse von Maren Ellssel. © Heyne

Wenn die Seele leidet, hat das oft Auswirkungen auf den Körper. In der Physiotherapiepraxis von Andrea Berndmeyer in Rotenburg geht dem seit Neuestem Maren Ellssel auf den Grund.

Rotenburg – Neues Jahr, neue Vorsätze: In der Physiotherapiepraxis von Andrea Berndmeyer in Rotenburg startet im Februar ein neues Kursangebot von „Yogalehrerin, NLP-Master und Vitality Coach“ Maren Ellssel, in dem es darum geht, mögliche seelische Ursachen für körperliche Beschwerden zu finden und zu beseitigen. Esoterik oder Heilung mit anderer Perspektive? Wir haben bei den beiden Frauen aus dem Gesundheitswesen nachgefragt, was es mit dem neuen Format auf sich hat.

Frau Berndmeyer, Sie behandeln körperliche Leiden, Frau Ellssel auf seelischer oder spiritueller Ebene. Wie ist die Kooperation zustande gekommen?

Berndmeyer: Ich kannte sie von einem ihrer Yogakurse und habe selbst an zwei ihrer Kurse zu emotionalen Themen teilgenommen. Die Brücke, die sie zwischen Körperlichkeit und emotionalen Beeinträchtigungen schlägt, hat mir gut gefallen. Mein primärer Auftrag ist ja die Beseitigung von Störfaktoren im Körper, aber manchmal gibt es auch eine seelische andere Komponente – eine Lebenssituation, die zu anhaltenden körperlichen Beschwerden führt –, bei denen ich als Physiotherapeutin an meine Grenzen stoße und es gut wäre, zu schauen: Was steckt dahinter?

Können Sie das an einem Beispiel konkretisieren?

Berndmeyer: Ein Klassiker ist Stress am Arbeitsplatz, fortwährende Überforderungen, schlechte Stimmung: Das führt zu anhaltenden Verspannungen. Oder bei Fuß- oder Knieschäden, wo die Genesung schlecht vorangeht, kann es ein Hinweis dafür sein, dass man seinen Weg nicht weitergehen will. Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Das versuche ich, meinen Patienten zu vermitteln und stelle bei Bedarf den Kontakt zu Maren her. Ich habe Patienten schon immer alternative Wege im Sportbereich aufgezeigt, wie Yoga- oder Pilateskurse, aber dies ist noch einmal eine ganz neue Herangehensweise, die bisher in Rotenburg gefehlt hat!

Wo waren Sie denn bisher, Frau Ellssel?

Ellssel: Meine Familie ist hierher gezogen, als ich zwölf war, ich habe meine Jugend hier verbracht. Später habe ich in Sittensen gewohnt, die letzten fünf Jahre in Hamburg. Nun bin ich mit meinem kleinen Sohn wieder hergezogen und bringe meine 20 Jahre Erfahrungen im Gesundheitswesen als Yoga-Lehrerin, NLP-Master und Life-Coach hier ein.

Apropos: Sind das eigentlich geschützte Titel oder kann jeder sich so nennen?

Ellssel: Der Titel des Coaches ist grundsätzlich nicht geschützt. Als seriöser Life-Coach und Trainer habe ich natürlich umfangreiche Ausbildungen absolviert und die entsprechenden Zertifizierungen.

An wen richtet sich der Kurs?

Ellssel: Immer mehr Menschen beginnen, ihre körperliche Gesundheit durch das Auflösen unbewusster Traumata, Glaubenssätze und Erfahrungen zu unterstützen. Wir machen uns tief liegende Denk- und Verhaltensmuster bewusst und kehren sie ins Positive um. Der Kurs ist generell für alle Menschen, die sich eine Veränderung wünschen.

Und wie geschieht das konkret?

Ellssel: Mit kurzen Vorträgen und NLP-Formaten (Anm. d. Red.: Neurolinguistisches Programmieren), Atemübungen, Yogahaltungen und Techniken, um innere negative Überzeugungen zu entdecken, als auch Veränderungen und positive Energien dafür freizusetzen. Wir begeben uns auf eine intuitive Reise, horchen in uns: Wonach lebe ich eigentlich? Was will ich vom Leben? Was sagt mir mein Körper?

Das klingt für jemanden, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, ziemlich esoterisch. Erfahren Sie oft Ablehnung von Menschen, die diese ja nicht wissenschaftlich erwiesenen und schwer greifbaren Techniken und Theorien belächeln oder als „Humbug“ abtun?

Ellssel: Nein, überhaupt nicht. Die Menschen, die zu mir kommen, haben sich schon auf diesen Weg gemacht, viele kommen bisher über die Yogakurse, sind offen für mentale Prozesse.

Was für Menschen kommen zu Ihnen?

Ellssel: Menschen, die unzufrieden sind mit ihrer Situation, die merken: „Da gibt es noch mehr.“ Viele sind zwischen 30 und 50 und in einer beruflichen oder privaten Findungsphase. Aber es gibt auch Jüngere, die aus ihrer eigenen Konditionierung herauskommen möchten oder auch immer mehr Eltern, die – genau wie ich selbst – ihre Ängste nicht auf ihre Kinder übertragen möchten, die die sehr genau spiegeln. Ich hatte auch schon öfter eine Mutter mit ihrer Tochter im Kurs. Diese Konstellation oder auch Ehepartner sind natürlich super, weil sie sich zuhause weiter bestärken und gegenseitig daran erinnern können: „Jetzt fällst Du gerade wieder in dieses alte Muster.“

Das klingt so, als ob die Teilnehmer sich öffnen und „seelisch die Hosen herunterlassen“ müssten – ist das allen vor anderen, fremden Teilnehmern überhaupt möglich und recht?

Ellssel: Nein, meistens wächst das von selbst. Ich schaffe einen geschützten Rahmen. Aber wer nicht möchte, muss nichts selbst fragen. Jedem bleibt selbst überlassen, wie viel er oder sie herauszieht, ebenso, ob man nur die Abende mitmacht oder sich darüber hinaus mit dem Bonusmaterial, welches ich digital bereitstelle, beschäftigt.

Berndmeyer: Man nimmt auch viel mit, wenn man selbst keine Fragen stellt. Viele Themen haben unter den Teilnehmern eine große Deckung. Auch das ist eine positive Erfahrung, zu sehen: Ich bin nicht allein.

Nun bieten Sie den Kurs ja hybrid an, also auch eine Online-Zuschaltung, falls gewünscht. Funktioniert das?

Ellssel: Ja, sogar sehr gut, und nicht nur mit acht Teilnehmern, sondern bis zu 500, wie ich festgestellt habe. Für diejenigen, die einen Termin verpasst haben und nachholen möchten, zeichne ich die Stunde auf, natürlich ohne den Teil, wo persönliche Fragen gestellt werden. Das körperlich-emotionale Erlebnis, der „Wow“-Effekt, er stellt sich auch online ein.

Mit 299 Euro für acht Termine klingt so ein Kurs nicht eben günstig ...

Berndmeyer: Würde man ihn mit herkömmlichen Yogakursen vergleichen, bei denen man um die 15 Euro pro Termin zahlt, vielleicht. Aber hier steckt so viel mehr dahinter: die ergänzenden Videos zu den einzelnen Themen, Yoga-Einheiten, Meditationen, das Workbook...

Ellssel: Für diesen Bereich ist das nicht hoch. Eine private Coaching-Session kostet bei mir 300 Euro. Kollegen sagen mir oft, meine Kurse seien zu günstig, da sie vergleichbare Kurse für das Zwei- bis Zehnfache anbieten. Ich möchte jedoch vielen Menschen helfen, deshalb soll es für jeden bezahlbar sein. Für alle, die neugierig sind oder mich kennenlernen möchten, biete ich am Mittwoch, 25. Januar, von 18.15 bis 19.15 Uhr einen kostenlosen Impulsvortrag als Einführung ins Thema an.

