Für den „Spaß“ und gegen das „Klein-Klein“: Marco Mohrmann will CDU-Kreisvorsitzender bleiben

Von: Michael Krüger

Blick nach vorn und auch etwas nach oben: Die politische Karriere von Marco Mohrmann geht stetig bergauf. Er will auch Kreisvorsitzender der CDU bleiben. © Guido Menker

Die politische Karriere von Marco Mohrmann kannte in den vergangenen Jahren nur einen Weg: steil bergauf. Der 49-jährige Agraringenieur aus Rhadereistedt hat seit 2017 das Landtagsmandat im Wahlkreis Bremervörde inne, mittlerweile ist er agrarpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und seit diesem Jahr Generalsekretär der Partei in Niedersachsen. Dazu sitzt er weiterhin im Kreistag und im Gemeinderat seiner Heimat. Beim Kreisparteitag am Sonnabend lässt er sich erneut zum Kreisvorsitzenden der CDU wählen. Viel zu tun für den dreifachen Familienvater. Wir haben nachgefragt.

Zeitgleich zu Ihrem Kreisparteitag in Sottrum spricht SPD-Chef Lars Klingbeil bei der SPD in Scheeßel. Welche Frage sollte er dort unbedingt beantworten?

Er sollte am dringendsten beantworten, wie sich die Bundesregierung die Umstellung auf erneuerbare Energien konkret vorstellt. Da gibt es noch zu viele Fragen zu Netzausbau und Speicherkapazitäten zum Beispiel, sodass am Ende Wirtschaft und Menschen mit auskömmlichen Energiepreisen weiterhin vernünftig leben können.

Wie schlägt sich Klingbeils SPD als Regierungspartei?

Zurzeit wird eindeutig zu wenig erklärt. Vieles, was wir aus Berlin hören, verängstigt die Menschen eher. Wir sind in ganz unsicheren Zeiten, und man merkt es, wenn man unterwegs mit den Menschen spricht. Ich habe noch nie eine so unsichere Stimmung wahrgenommen. Die Leute wissen nicht, wohin der Weg geht. Es ist ganz wichtig, dass besser kommuniziert wird und die Menschen mitgenommen werden, dass man sie einbindet. Das Leben ist in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Mir macht dabei Sorge: Was ist mit denen, die ganz normal verdienen? Die ganz normale Jobs haben, 2 500 oder 3 000 Euro brutto im Monat verdienen und damit ihre Familie durchbringen müssen? Für sie ist alles sehr unsicher. Wenn dann Fragen aufkommen wie die, was mit meiner eigenen Heizung ist, dann ist es wichtig, dass hier deutlich nachgebessert wird. Dass wir was für den Klimaschutz tun müssen, ist unbestritten. Bis auf wenige haben das alle verstanden. Die Menschen müssen es nur hinbekommen. Die Politik ist derzeit nur viel zu wenig zielorientiert, sie ist zu viel maßnahmenorientiert.

Am Weg gibt es aber wenig zu rütteln.

Am Ziel gibt es nichts zu rütteln, am Weg schon. Menschen mit sehr kurzen Übergangsfristen mitzuteilen, dass sie ihre Heizung nicht mehr nutzen dürfen, ist nicht durchdacht. Es gibt die Vielzahl an Wärmepumpen gar nicht, und es ist technisch auch nicht möglich, alle Häuser damit auszustatten, vor allem nicht die alten. Es ist für mich kein Weg, im Kampf gegen den Klimawandel dem kleinen Häuslebauer so mit der Kneifzange zu kommen.

Zurück zu Klingbeil: Tauschen Sie sich auch aus regionaler Verbundenheit überparteilich aus und streben Lösungen mit lokaler Brille an?

Momentan habe ich länger nicht mit ihm gesprochen. Guter Hinweis. Könnte ich mal wieder tun.

Sie sind jetzt drei Monate General der CDU in Niedersachsen. Welche Themen müssen Sie für die Partei nach vorne treiben?

David McAllister hat mal bei einer Rede in Rotenburg erklärt, dass der Landesvorsitzende auf dem Sonnendeck des Schiffes ist und der Generalsekretär im Maschinenraum. Ich habe momentan einen auf Monate hinaus unendlich vollen Terminkalender, um mich in den Parteigliederungen vorzustellen und deutlich zu machen, dass wir als CDU, als größte politische Bewegung in Niedersachsen, bei vielen Themen wieder klarer und deutlicher werden müssen. Wir müssen uns direkter positionieren und Aussagen nicht daran messen, ob sie potenziellen Koalitionspartnern passen könnten. Das dürfen auch streitbare Positionen sein. Ganz konkret haben wir aktuell die Fragen der Klimapolitik. Aber auch die Fragen des ländlichen Raums sind entscheidend. Bis hin zur klaren Positionierung beim Thema Wolf. Die ausufernde Vergrößerung der Population funktioniert nicht, da müssen wir jagdlich eingreifen. Das gefällt nicht jedem.

Zur Person Marco Mohrmann ist 49 Jahre alt und kommt aus Rhadereistedt. 2005 hat er seinen Doktortitel der Agrarwissenschaften am Lehrstuhl für Haustiergenetik in Kiel verliehen bekommen. Mitglied der CDU ist er seit 1990. 2017 begann seine Karriere in der Landespolitik. Den Wahlkreis Bremervörde gewann er als Nachfolger von Hans-Heinrich Ehlen wie darauf folgend 2022 klar. Mohrmann ist agrarpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und wurde im Januar zum Generalsekretär der Landespartei gewählt. Den Kreisverband führt er seit 2017 – auch als Ehlens Nachfolger. Mohrmann ist verheiratet und hat mit seiner Frau drei Kinder im Alter von 21, 18 und 15 Jahren. Nebenberuflich ist er weiter als Land- und Forstwirt tätig.

Was ist noch einmal „CDU pur“ in kurzen Worten? Die wollten und sollen Sie herausstellen als Generalsekretär.

Das bedeutet, sich eng an die Seite derer zu stellen, die diese Gesellschaft tragen. Diejenigen, die morgens früh aufstehen und zur Arbeit gehen und die unter immer größeren Kosten leiden. Zudem müssen wir uns in Fragen der Agrarpolitik darüber im Klaren sein, dass Ernährungssouveränität friedens- und migrationsrelevant ist. Wir können es uns nicht erlauben, die Produktion ins Ausland zu verlagern. Das gilt übersetzt für ganz viele Bereiche. Alle, die im Land etwas beschicken, zerbrechen unter großen bürokratischen Herausforderungen. Wir müssen den Menschen das Leben leichter machen, damit sie ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen können. Wir haben uns in diesem Land zu sehr verheddert und verlieren uns im bürokratischen Klein-Klein.

Wer wird 2027 neuer Ministerpräsident?

Der neue Ministerpräsident des Landes Niedersachsen kommt von der CDU. Wer Spitzenkandidat wird, werden wir in den kommenden Jahren gemeinsam erarbeiten. Unsere Fraktion ist stark verjüngt und weiblicher sowie strukturell neu aufgestellt. Momentan erleben wir, dass wir mit einer Vielzahl von guten Ideen Anklang finden. Die CDU ist keine Oppositionspartei. Bei Rot-Grün stellen wir kurioserweise fest, dass diese Liebesheirat noch nicht in einer harmonischen Beziehung gelandet ist. Vor fünf Jahren zu diesem Zeitpunkt waren wir mit Rot-Schwarz volle Pulle im Arbeitsmodus. Das ist jetzt nicht der Fall. Von ihnen selbst kommt sehr wenig. Wir hatten erwartet, dass sie zusammen deutlich mehr Initiativen entwickeln. Wir haben ja nun einiges, was in Niedersachsen drückt. Aber da kommt nicht viel. Stattdessen beschäftigen wir uns in der Plenarwoche mit Entschließungsanträgen zur Exotenhaltung in Zirkussen, der Verpflichtung zur Gendersprache im öffentlichen Dienst und Dienstfahrrädern für Beamte. Das kann man vielleicht irgendwann mal machen, aber eigentlich haben wir derzeit ganz andere Themen, die uns bewegen.

Warum wollen Sie Kreisvorsitzender der CDU bleiben?

Weil mir diese Arbeit für die CDU wirklich Spaß macht. Ich habe große Lust dazu, wir haben einen tollen Kreisverband, stabile Mitgliederzahlen und vor allem ein tolles Team im Kreisvorstand. Alle wollen weitermachen. Sie machen auch deswegen weiter, weil wir als Gemeinschaft gut sind. Auch im Kreistag sind wir als führende Fraktion sehr gut unterwegs, sind auch hier deutlich jünger und weiblicher geworden. Darauf bin ich stolz. Die Arbeit mit Eike Holsten als Landtagsabgeordneten für den Südkreis und Kreistagsfraktionschef sowie mit Landrat Marco Prietz (CDU) klappt gut, wir können vieles auf dem kurzen Dienstweg besprechen. Das ist Politik aus einem Guss. Auch die Gemeinschaft der Kreisvorsitzenden der CDU in Niedersachsen ist gut.

Mit der CDU-Mehrheit im Landkreis müssen Sie Themen umsetzen, die Sie als Landtagsabgeordneter unter einer rot-grünen Landesregierung erfahren. Eine schwierige Situation?

Ja. Letztlich geht es aber darum, umzusetzen. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Thema Windkraft.

...kann man das auf Schützenfesten vermitteln?

Das kann man, wenn man als Allererstes ganz klar sagt, dass es nur funktioniert, wenn wir die Menschen vor Ort beteiligen. Wir müssen mit offenen Karten spielen und sagen, was hier passiert. Und wenn man in Aussicht stellt, dass die Menschen vor Ort etwas davon haben. Ich führe derzeit viele Gespräche mit Investoren, Bürgern und Gemeinden. Mein erster Hinweis ist stets: Geht damit an die Öffentlichkeit! Und überlegt euch gute Konzepte, damit die Menschen ganz pekuniär etwas davon haben. Da gibt es viele Modelle: Bürgerbeteiligung oder Bürgerstiftungen. Der Weg über die erneuerbaren Energien bietet auch viele Chancen. Das ist für mich überspitzt gesagt die Demokratisierung der Energieerzeugung. Wir reden über dezentrale Projekte, die Leute vor Ort umsetzen, und nicht mehr über riesengroße Firmen, die wie ein Atomkraftwerkbetreiber weit weg sind. Das ist die eine Sache. Die andere ist die, dass wir über das Ausbauziel von 4,89 Prozent der Kreisfläche für Windenergie sprechen müssen. Da gingen wir schon in die Knie – die Projektierer übrigens auch. Auch die haben gesagt, dass das etwas arg sportlich ist. Es laufen aber Gespräche zwischen den Kreisen und dem Land, damit kleine Dämpfer eingebaut werden. Andere Landkreise könnten sich vielleicht vorstellen, etwas mehr zu machen, oder sie haben sogar schon mehr als in den Zielen verankert. Im Grunde geht es darum, dass man tauschen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden. Es wäre unklug, das nicht zu machen, denn auch ein Umweltminister Christian Meyer (Grüne) muss zusehen, eine gewisse Akzeptanz im Land hinzubekommen. Wir werden aber trotzdem eine sehr große Fläche an Windkraft behalten. Zu erneuerbaren Energien gibt es keine Alternative, aber es muss klug und vernünftig umgesetzt werden.

Dafür gibt es ja kaum eine bessere Qualifikation als, wie Sie, Politiker und gleichzeitig Agraringenieur zu sein: Bauern sind wie kaum ein anderer Berufszweig an der Energiewende beteiligt.

Ich würde mich nicht als den bestqualifizierten bezeichnen, aber ich habe auch schon vor meiner Berufspolitikerkarriere Erfahrung in der freien Wirtschaft gesammelt, und ich habe einen praktischen Blick durch meine Ausbildung und mein Tun auf die Dinge. Die gewisse naturwissenschaftliche Ausbildung hilft. Das geht bis zu ganz konkreten Fragen wie die, warum bei Auslaufflächen für Legehennen keine Agri-Photovoltaik-Anlagen aufgestellt werden dürfen. Es gibt ein unsinniges Doppelnutzungsverbot. Das wäre eigentlich total klug. Das ist ein ganz praktisches Thema, da bin ich dran, da ist ein Agraringenieur dicht an den Dingen. Aber es ist wie immer kompliziert.

Nach sechseinhalb Jahren haben Sie am Donnerstag das Bürgermeisteramt der Gemeinde Rhade an Hanjürgen Grabner angegeben. Warum?

Ich habe immer gesagt im Gemeinderat, dass ich es solange mache, wie ich es kann. Das ist der Preis für die Arbeit, wenn ich in Hannover etwas mehr Verantwortung übernehme. Das haben wir gut geregelt. Das verschafft mir mehr Luft. Viele unterschätzen, wie viel Arbeit ein ehrenamtlicher Gemeindebürgermeister hat. Das ist keine Kleinigkeit.

Bleibt bei all den Themen und bei all den Aufgaben eigentlich noch Zeit für die eigenen Schafe?

Ich bin tatsächlich unter der Woche weitestgehend in Hannover und übernachte dort auch. Ich habe halt Termine quer durch Niedersachsen und rücke von Hannover aus. Mein Allerheiligstes ist mir aber natürlich mein Wahlkreis. Die Termine dort sind nun schwerpunktmäßig am Freitag und Samstag. Zuhause mit den Schafen klappt es, weil unser Zweiter, Theodor, 18 Jahre alt und elfte Klasse Fachgymnasium Landwirtschaft, sich kümmert. Der hat da Bock zu. Der macht die Arbeit, wenn ich nicht da bin.