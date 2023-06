Gefährdeter Mann vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

+ © - Dieser 30 Jahre alte Mann wird seit Samstag vermisst. © -

Rotenburg –Seit Samstagnachmittag sucht die Polizei im Rotenburger Stadtgebiet, insbesondere in der an das Diakonieklinikum angrenzenden Feldmark, nach einem aus dem Krankenhaus abgängigen, 30-jährigen Patienten. Für die Suche nach dem Vermissten waren am Samstag bereits Spürhunde, ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenteams im Einsatz. Die Beamten bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung:

Wer den Mann gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich dringend unter der Rufnummer 04261 / 947-0 zu melden.

Der Vermisste ist laut Polizeiangaben 190 Zentimeter groß, hat kurze dunkle Haare, die vorne etwas licht sind, und trägt möglicherweise eine Brille. Bekleidet gewesen sei er zuletzt mit einer blauen Jeans und einem blauen Unterhemd. Schuhe habe der Mann nicht getragen. Auffällig an ihm sind Verbände von Verletzungen an beiden Armen.