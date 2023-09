Manege frei an der Schule am Grafel

Von: Tom Gath

Nicht nur gut fürs Körpergefühl und das Selbstbewusstsein: Der Balanceakt auf dem Drahtseil stärkt auch den Zusammenhalt der Schüler. © Gath

Seit Sonntag gastiert der Kinderzirkus La Luna in der Schule am Grafel. Die 250 Grundschüler treten nach zwei Tagen harter Proben unter anderem als Akrobaten, Clowns und Zauberer auf. Ein Projekt, das die Schüler begeistert und den Zusammenhalt stärken soll.

Rotenburg – „Ich, ich, ich“, ertönt es aus zahlreichen Kinderkehlen in der Turnhalle der Grundschule am Grafel, als Silvia die Frage in den Raum wirft, wer denn in drei Teile zersägt werden will. Lediglich ein Schüler ist skeptisch: „Ich möchte eigentlich nicht zersägt werden.“ Die Zauberin Silvia vom Team des Kinderzirkus La Luna stellt klar: „Wie ich am Anfang schon gesagt habe: Es ist alles nur eine optische Täuschung.“ Außerdem werde die Stichsäge heute, am allerersten Tag der Proben, noch ohne Strom ausprobiert.

Nachdem sich die Kinder von der Schärfe der Sägeblätter überzeugt haben, wird es langsam ernst: Ein Freiwilliger geht nach vorne und sucht den richtigen Schlitz in der Sägevorrichtung. Höchste Konzentration ist hier gefragt, damit nach der Vorstellung wieder genauso viele Zuschauer das große Zirkuszelt auf dem Schulhof verlassen werden, wie anfangs eingetreten sind. Denn bei den vier Vorstellungen von Mittwoch bis Samstag, muss sich jemand aus dem Publikum auf die Werkbank legen und darauf hoffen, dass jeder Handgriff sitzt.

Hartes Geschäft Zirkusleben

Zumindest dem siebenköpfigen Team des Zirkus La Luna, das seine Zelte und Wohnwagen für eine Woche in Rotenburg aufgeschlagen hat, kann man nicht vorwerfen, mit zu wenig Ernsthaftigkeit an die Sache heranzugehen. Auf der anderen Seite der Turnhalle steht die Akrobatiktrainerin Sandra. Mit einer Trillerpfeife in der linken Hand gibt sie den Kindern recht rigorose Anweisungen: „Nicht lachen und reden!“ „Liegenbleiben!“ „Kannst du eine Brücke machen?“ „Nicht runterfallen, wie ein Sack Kartoffeln!“ „Morgen dein Haargummi nicht vergessen!“. Erst wenn die Brücke klappt, wird sie weich: „Sehr schön, Maus, das hast du sehr gut gemacht.“ Zuckerbrot und Peitsche – das Zirkusleben ist nun mal ein hartes Geschäft.

Die Wahl des richtigen Schlitzes könnte bei der Vorführung mit angeschlossener Säge entscheidend sein. © Gath

Rund 250 Grundschüler aus zwölf Klassen dürfen die ganze Woche in dieses auch für Erwachsene faszinierende Leben eintauchen. Die Lehrer unterstützen die Trainer und auch die Eltern haben mit angepackt. Schulleiter Marc Puschmann sitzt auf der Holztribüne des großen Zelts, während vor ihm die Drahtseiltänzer balancieren und die Trapezakrobaten in luftiger Höhe üben. Er ist begeistert. „Es ist ein richtiges Zirkuszelt, am Sonntag haben wir mit den Eltern das Innenleben aufgebaut, das war der Hammer“, sagt Puschmann.

Schon seit dem Ende des vergangenen Schuljahres hätten sich die Kinder auf das Projekt gefreut, als die Lehrer die einzelnen Gruppen nach individuellen Stärken und Wünschen eingeteilt haben. Die Schüler tauchen nicht nur in die Rollen von Artisten und Zauberern, sondern probieren sich auch als Clowns und Scherbenläufer. Die frisch eingeschulten Erstklässler proben separat und bringen ein Schwarzlicht-Theaterstück in die Manege.

Projekt fördert Zusammenhalt und Selbstbewusstsein

Der Kinderzirkus macht aber nicht nur Station in Rotenburg, um ein bisschen Abwechslung in den Schulalltag zu bringen und Eltern sowie Lehrer zu begeistern. „Es ist auch gut für das Gruppengefüge. Die Klassen sind durchgemischt und die Großen lernen von den Kleinen und umgekehrt“, sagt Puschmann.

Als die Kinder sich auf dem Trapez rund drei Meter über dem Boden stapeln, reicht die Leiter für Trainer Ricardo kaum aus, um seine Schützlinge bei den Tricks tatkräftig zu unterstützen. Doch das ist eigentlich ohnehin nicht nötig, das Scheinwerferlicht scheint die Kinder zu Höchstleistungen anzuspornen. Als ob sie nie etwas anderes gemacht hätten, rollen sie sich um ihre eigene Achse. Puschmann dreht sich zu seiner Kollegin auf der Tribüne und sagt: „Das sind die Momente, die ich toll finde. Dass sich die Kinder etwas trauen, was sie vorher nie gemacht hätten.“

Trainer Ricardo unterstützt die Akrobaten in luftiger Höhe. © Gath

Auch Ricardo vom Zirkusteam ist davon überzeugt, dass die Kinder durch das Projekt ihr Selbstwertgefühl steigern – nicht zuletzt durch den anerkennenden Applaus am Ende jeder Vorstellung. „Jedes Kind bekommt seine Rolle, bei der es hervorstechen kann, unabhängig von seinem Hintergrund“, sagt der Akrobatiktrainer. Durch die Rahmengeschichte der kleinen Luna werde zudem die Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt. „Zu Beginn der Vorstellung schläft Luna ein und alles, was sie träumt, passiert in der Manege“, erklärt Ricardo, der jedes Jahr rund 30 Schulen mit seinem Zirkus besucht.

Bevor das Team am Sonntag die Zelte wieder im Laster verstaut und weiterzieht, haben auch Kinder und Erwachsene ohne Bezug zur Schule am Grafel die Möglichkeit, dem Spektakel beizuwohnen. Die öffentlichen Vorstellungen laufen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 17 bis 19 Uhr. Am Samstag findet eine letzte Vorstellung von 10 bis 12 Uhr statt.