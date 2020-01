Nils Bassen wechselt die Partei und bleibt im Kreistag

Rotenburg – Nachdem Nils Bassen Anfang dieser Woche angekündigt hat, die Linkspartei zu verlassen, trifft er am zweiten Tag des neuen Jahres zwei weitere Entscheidungen: Der junge Politiker aus Scheeßel will sein Kreistagsmandat behalten und sich erwartungsgemäß nun der SPD anschließen. Das erklärt er in einem Gespräch mit der Presse. „Den Mitgliedsantrag fülle ich an meinem Geburtstag aus“, so Bassen, der am Freitag 27 Jahre alt geworden ist. „Die Linke wächst, aber ich glaube, dass ich in einer großen Partei mehr bewegen kann“, erklärt Bassen.

Mit dem Schritt Bassens verliert der Rotenburger Kreistag weiter an politischer Farbe. Bereits im vergangenen Jahre hatte sich der Rotenburger Frank Peters von den Freien Wählern getrennt und sich der FDP angeschlossen. Nach den Freien Wählern verschwindet nun also auch die Linkspartei im Kreistag von der Bildfläche. An den Mehrheitsverhältnissen ändert sich indes nichts. Die SPD bleibt in der Oppositionsrolle.

Bassens Entscheidung, sein Mandat eben nicht zurückzugeben und damit den Weg für Tanja Eichfeld aus Bremervörde als Nachrückerin frei zu machen, stößt dem Kreisvorsitzenden der Linkspartei, Stefan Klingbeil, sauer auf: „Er hat sich im Rahmen seiner Rechte als Abgeordneter entschieden, sein Mandat mitzunehmen. Die Linke bedauert dies sehr, hätte doch mit Tanja Eichfeld, die im Bremervörder Stadtrat für uns tätig ist, eine in kommunalpolitischen Belangen erfahrene Kandidatin zur Verfügung gestanden, um das Mandat für Die Linke zu übernehmen.“

Linkspartei bedauert Missachtung des Wählerwillens

Besonders bedauere die Linkspartei im Landkreis Rotenburg Bassens Vorgehen, weil die Wähler erneut erleben müssten, dass ihr Votum bei einer Wahl durch die persönlichen Entscheidungen eines Abgeordneten für null und nichtig erklärt würde, „so, wie das in der Vergangenheit ja bereits geschehen ist“. Dieses Verfahren kenne der kommunalpolitische Beobachter schließlich schon „von anderen demokratischen Vorbildern“ im Landkreis, so Klingbeils Reaktion. Der Kreisvorsitzende wird am Ende seiner Mitteilung an die Kreiszeitung noch deutlicher: „In Anbetracht der Tatsache, dass Bassen sowohl Parteimitglied als auch Nachrücker eben nur aufgrund der Wahlliste der Linkspartei ist, grenzt dieses Verhalten an moralischer Ausnutzung des parlamentarischen Demokratieverständnisses. In unseren Augen ist dieses Vorgehen, frei nach Axel Hacke, eine Entscheidung ohne Anstand, die wir aufs Schärfste missbilligen.“

„Man bleibt in Kontakt“, versichert derweil Nils Bassen. Er spricht von einer „guten Zusammenarbeit“ mit dem Kreisvorstand der Linkspartei. Am Kreistagsmandat festzuhalten, hält er für richtig. Schließlich setze er sich auch weiterhin für linke Themen ein. Ganz so, wie er es auch in den zurückliegenden, fast drei Jahren getan habe. Dennoch habe er zuletzt immer wieder Gespräche mit der SPD und auch mit den Grünen geführt, um herauszufinden, „wie ich was bewegen kann im Landkreis“. Das Ergebnis: „Mit dem neuen Bundesvorstand rückt die SPD nach links – das ist mir näher.“ Den Bundesparteitag der Sozialdemokraten habe er sich angesehen, und insgeheim hoffe er nach wie vor auf eine Fusion von SPD und Linken. Man habe sich zu stark gegenseitig bekämpft, obwohl der eigentliche Kontrahent rechts zu finden sei.

Nils Bassen fühlt sich bei SPD am besten aufgehoben

Bassen gibt vor, im Herzen ein linker Sozialdemokrat zu sein, dennoch sei er 2016 Mitglied der Linkspartei geworden – nicht zuletzt auch wegen der Agenda 2010. Gut drei Jahre später seien auch die Grünen für ihn „eine ernsthafte Überlegung“ gewesen. „Ich halte sehr viel von ihrem Kreisverband. Die wollen was bewegen.“ Klimaschutz sei ihm schließlich ein großes Anliegen. Aber bei der Frage, wie sich dieser eben auch sozialverträglich gestalten lässt, fühle er sich bei der SPD besser aufgehoben: „Ich weiß nicht, ob die Grünen bereit sind, diesen Weg mitzugehen.“ Bassen erinnert außerdem daran, woher er kommt. „Meine Mutter war Altenpflegerin, mein Vater Buchhalter.“ Er selbst hat bei der Post eine Ausbildung zum Briefträger gemacht. Heute studiert er Volkswirtschaftslehre in Lüneburg und will in nun in den Bereich Wirtschaftspädagogik wechseln, um vielleicht einmal als Lehrer an den Berufsbildenden Schulen (BBS) tätig zu werden. Soziale Themen prägend sein politisches Vorgehen. Der SPD habe er vor diesem Hintergrund allerdings nie einen Vorwurf gemacht, sagt Bassen. Deren Kreisvorsitzender Klaus Manal habe „cool“ reagiert. Manal und auch SPD-Kreistagsfraktions-chef Bernd Wölbern bescheinigt der 27-Jährige große Erfahrung, „aber im Herzen sind sie noch jung“. Er selbst wolle nun für die letzten fast zwei Jahre im Kreistag die Erfahrung mitnehmen, in einer Fraktion zu arbeiten. „Denn es ist nicht immer ein Spaß als Einzelkämpfer.“ Als solcher hat er bisher auf sich aufmerksam gemacht und sich Respekt verschafft. Vor allem auch bei Klaus Manal, der das auf Anfrage betont.

Der Wechsel Bassens von der Linkspartei zur SPD ist beim Landkreis noch nicht angezeigt, teilt dieser mit. Bei einem Wechsel Bassens in die Kreistagsfraktion der Sozialdemokraten müsste es einen Losentscheid zwischen der Mehrheitsgruppe (CDU/WFB/FDP) und der AFR zur Besetzung des Kreisausschusses geben. Sollte der Losentscheid zugunsten der AFR ausgehen, würde die Mehrheitsgruppe einen Sitz verlieren und käme nur noch auf fünf Sitze, die AFR würde statt eines Grundmandates im Kreisausschuss voll stimmberechtigt werden. Sollte die Mehrheitsgruppe den Losentscheid gewinnen, bliebe alles wie gehabt, erklärt der Landkreis auf Anfrage der Kreiszeitung. Die SPD verfügt weiterhin über drei Sitze. Die Grünen sitzen nach wie vor mit einem Kreistagsabgeordneten im vertraulich tagenden Kreisausschuss mit am Tisch.

Kommentar von Guido Menker

Als nächstes ist der Wähler an der Reihe

Es ist gerade einmal ein paar Monate her: Michael Niestädt, parteiloser Nachrücker für die SPD im Rotenburger Stadtrat, kehrt der SPD-Fraktion den Rücken, schließt sich mitsamt Mandat der CDU an und sorgt für neue Mehrheitsverhältnisse. Der Aufschrei bei den Sozialdemokraten ist groß. Und nun das: Der Kreistagsabgeordnete Nils Bassen beendet seine Mitgliedschaft bei der Partei Die Linke, tritt in die SPD ein und hält ebenfalls an seinem Mandat fest. Die SPD kündigt für diesen Fall schon im Vorfeld an, Bassen mit offenen Armen zu empfangen. Das alles soll noch einer verstehen, der nicht auf dem politischen Parkett mittanzt.

Die Reaktion des Kreisvorsitzenden der Linkspartei ist nachvollziehbar. Ein solches Vorgehen ist zwar legal, aber man kann als Beobachter erneut nur zu dem gleichen Fazit kommen, wie schon im Fall Michael Niestädt: So etwas macht man nicht. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Wechsel von einer Partei zur anderen gute Gründe hat, vielleicht sogar nachvollziehbar ist. Denn das Klammern an Mandaten, die die Herren unter ganz anderen Voraussetzungen erhalten haben, geht eindeutig zu weit. Zurecht kommt ein solches Vorgehen beim Wähler gar nicht gut an. Auch wenn man Nils Bassen durchaus unterstellen kann, dass seine Entscheidung von tiefer politischer Überzeugung geprägt ist, muss er sich die Frage gefallen lassen, warum er nicht ähnlich konsequent mit seinem Mandat umgeht und es der Linkspartei überlässt. Das hätte Größe. Aber wer weiß? Vielleicht kommt die Quittung ja schon im September 2021. Denn dann ist der Wähler wieder an der Reihe.