Malende trifft zum Auftakt gleich doppelt

Schlossparkcup: RSV siegt 5:1 gegen Langwedel/Völkersen / Niepel neu dabei

+ Rotenburgs Yannik Malende schoss beim 5:1-Sieg zwei Treffer. Foto: Freese

Rotenburg – Viel besser hätte das erste Testspiel für den Rotenburger SV in der Vorbereitung auf die kommende Saison nicht laufen können. Der Fußball-Landesligist gewann beim Schlossparkcup in Etelsen zum Auftakt mit 5:1 (2:1) gegen den Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen. Die Mannschaft von Coach Tim Ebersbach hatte dabei auch ein neues Gesicht im Kader. Künftig trägt Jannik Niepel (zuletzt U19 des JFV Verden/Brunsbrock in der Niedersachsenliga) das Trikot des Wümme-Clubs.