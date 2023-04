Maitour zum Bullensee kann starten - mit bekannten Auflagen

Von: Michael Krüger

Mit der Verlauf der Maitour Richtung Bullensee im vergangenen Jahr sind die Ordnungsbehörden zufrieden. Eskalation wie in manchen Vorjahren blieben aus. © Mediengruppe kreiszeitung / Heinz Goldstein

Alles einigermaßen im Rahmen, hieß es nach dem Neustart der Maitour zum Bullensee im vergangenen Jahr. So kann es weitergehen, sagen die Ordnungsbehörden. Unter Auflagen natürlich.

Rotenburg - Das Wetter könnte ein Faktor sein. Ganz so rosig sehen die Prognosen auch für kommenden Montag nicht aus, zudem scheint das Interesse der jüngeren Menschen an der einst tausende „Party-Pilger“ anziehenden Maitour zum Bullensee nicht mehr ganz so groß zu sein. Klar ist immerhin: Die Tour darf stattfinden. Aber es gibt Auflagen.

„Da 2022 weniger Müll auf der Strecke zu finden war, es keine Vandalismusschäden gab und nur wenige Straftaten, sind die beteiligten Ordnungsbehörden übereingekommen, die Tour erneut zu gestatten. Die einschränkenden Maßnahmen haben Erfolg gezeigt und eine Eskalation wie zuletzt vor der Pandemie verhindert“, heißt es in einer Mitteilung von Stadtsprecherin Ann-Christin Beims. Die schon 2022 aufgestellten Regeln gelten auch an diesem Maifeiertag zwischen 8 und 24 Uhr und sind als Allgemeinverfügung auch auf der Webseite der Stadt Rotenburg einsehbar:

Im gesamten Mühlenviertel herrscht in diesem Zeitraum ein Verzehrverbot für Alkohol.

Auf sämtlichen Zuwegungen von Rotenburg und Unterstedt aus zum Bullensee und auf dem dortigen Parkplatz dürfen Spirituosen weder mitgeführt noch getrunken werden – es ist also kein harter Alkohol erlaubt.

Auf der Strecke herrscht dazu ein Verbot von Glas sowie Glasflaschen, um Scherben in der Natur zu vermeiden.

Rauchen, Grillen und Feuer sind im Schutzgebiet untersagt.

Auf dem Parkplatz wird ein Bereich für die Teilnehmer der Maitour abgesperrt. Das Seeufer ist für sie ebenfalls gesperrt, um Unfälle sowie Verschmutzung zu vermeiden. Erholungssuchende können den See weiterhin nutzen. Dafür bleiben einige Parkplätze natürlich frei.

Der Landkreis Rotenburg hat zudem Geschwindigkeitsbeschränkungen angeordnet: An der B440, in der Ortsdurchfahrt Rotenburg, Brauerstraße, Ortseingang bis zum Kreisverkehrsplatz gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Im Kreuzungsbereich der K206 (Bullenseekreuzung) wird die Geschwindigkeit in beiden Richtungen zunächst auf 70, dann auf 50 km/h reduziert. Auf der K206 im Abschnitt zwischen der Bullenseekreuzung und der Zufahrt zum Bullensee gilt 50 km/h, auf der Zufahrt dann 30 km/h.

Die Einschränkungen sind den Angaben nach notwendig geworden aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Verstöße könnten mit Geldbußen geahndet werden. „Die Allgemeinverfügung wird erlassen, damit die Beeinträchtigungen für Mensch und Natur auf ein vertretbares Maß reduziert werden“, erklärt Ordnungsamtsleiter Thorsten Schiemann. Dazu gehöre, im Landschaftsschutzgebiet Lärm und laute Musik zu vermeiden und die Natur sauber zu hinterlassen. Damit diese nicht zum Mülleimer wird, finden die Teilnehmer unterwegs einen Container. Außerdem werden sowohl am Hartmannshof als auch am Bullensee mobile Toiletten aufgestellt.

„Die Veranstaltung lief im vergangenen Jahr sehr gesittet ab. Ich selber bin die Strecke mit dem Fahrrad abgefahren und habe keinen Müll an den Wegen gesichtet“, zeigt sich Bürgermeister Torsten Oestmann zufrieden. Er hofft für dieses Jahr auf einen erneut friedlichen Verlauf. „Denn sollte die Maitour wieder eskalieren, könnte sie künftig ganz untersagt werden“, mahnt er. Um das zu verhindern, würden auch das Ordnungsamt sowie die Polizei vor Ort unterwegs sein. Außerdem sei die DLRG ebenfalls am Bullensee vertreten.