Nächster Leerstand in der Rotenburger Innenstadt: Bäcker-Garde macht dicht

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Die Garde-Filiale in der Rotenburger Innenstadt ist geschlossen. © Röhrs

Die Bäckerei-Kette Garde wird zerschlagen. Die meisten Filialen des traditionsreichen Achimer Stadtbäckers übernehmen andere, in Rotenburg macht die bekannteste aber dicht. Das Team dort verabschiedet sich mit einem emotionalen Aushang.

Rotenburg - Es ist bereits die dritte Schließung innerhalb von acht Monaten in dieser Ecke: Seit Ende August ist nun auch die Filiale der Bäckerei Garde an der Großen Straße in Rotenburg geschlossen. Sie fällt dem Insolvenzverfahren zum Opfer, das am 1. September eingeleitet wurde. Das Achimer Traditionshaus ist damit nach 226 Jahren Geschichte - und damit die Innenstadt-Filiale. Zuvor hatten bereits Lederwaren Herbig und das Kinderhaus am Wasser in Stadtstreek-Nähe an der Großen Straße ihre Türen für immer geschlossen.

Das Team der Garde-Filiale hat sich derweil per handschriftlichem, emotionalem Aushang an der Tür von seinen Stammkunden verabschiedet. „Wir bedanken uns herzlich für Ihre tatkräftige Unterstützung, viele Jahre voller Gelächter und warmen Worten. Es war uns eine Ehre, Sie bedienen zu dürfen. Hochachtungsvoll, Ihr Garde-Team aus Filiale 1014“, heißt es darin.

Mehrere Insolvenzverfahren und -gerüchte

Unterdessen geht der Betrieb in der Filiale im Edeka-Center in Rotenburg allerdings weiter. Auch das Café Vielfalt im Wümmepark in der Kreisstadt ist nicht vom Insolvenzverfahren betroffen, wie die Insolvenzverwalter von Willmer und Köster aus Verden bestätigen. Beide Filialen hatte Garde erst Anfang des Jahres von der Bäckerei Brunnen-Müller übernommen. Schon damals hatte es Gerüchte über eine drohende Insolvenz des Achimer Stadtbäckers gegeben. Diese wurden seinerzeit aber von Bäckerei-Chef Roberto Ferrari Renzi dementiert.

Bereits 2013, 2019 und 2020 stand Garde kurz vor der Pleite, schaffte aber jeweils mithilfe von neuen Konzepten oder durch den Einstieg von Investoren die Wende. Nun, beim vierten Insolvenzverfahren innerhalb von gut zehn Jahren, war die Stadtbäckerei offenbar nicht mehr zu retten. Immerhin rund 160 Arbeitsplätze in Filialen seien dank der Übernahme von 14 der „26 aktiven Filialen“ durch Wettbewerber gesichert worden, so die Insolvenzverwalter in einer Pressemitteilung.

Etwa 180 Mitarbeiter insgesamt soll die Achimer Stadtbäckerei zuletzt in ihren Filialen gehabt haben. Einige bleiben bei den neuen Eigentümern, andere wechseln in andere Berufe. Rund 100 Beschäftige in Logistik, Produktion und Verwaltung sind noch auf der Suche nach einem neuen Job.