Lutz Früchtenicht von der DLRG Rotenburg über das Schwimmen

Von: Nina Baucke

Teilen

Lutz Früchtenicht (2.v.r.) mit einem Teil seines Teams: Die DLRG-Retter haben ihren Einsatzort unter anderem am Bullensee. © Baucke

Wenn es warm wird, zieht es viele ins kühle Nass. Doch wie ist es in Zeiten der Pandemie und des Bädersterbens um die Schwimmfähigkeit vieler bestellt? Wir fragen bei Lutz Früchtenicht, Vorsitzender der Rotenburger DLRG-Ortsgruppe, nach.

Rotenburg – Je höher die Temperaturen steigen, desto mehr ist in den Freibädern und Badeseen los. Vor allem bei Letzterem schwimmt das ein oder andere Risiko mit: unbekannte Tiefen und Strömungen, plötzlicher Temperaturabfall im Wasser. Dazu haben zwei Jahre Pandemie dafür gesorgt, dass ganze Jahrgänge an Kindern keinen Schwimmunterricht hatten. Wie sieht es daher bei den Menschen in der Region mit der Fähigkeit, sich über Wasser zu halten, aus? Wir haben daher darüber, aber auch über die Gefahren im Wasser mit Lutz Früchtenicht, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Rotenburg, gesprochen.

Jetzt ist der Weichelsee von Blaualgen betroffen, der Bullensee nicht. Inwiefern rechnen Sie daher in den kommenden Tagen und Wochen mit einem erhöhten Aufkommen an Schwimmern?

Vermutlich werden das gar nicht mal so viel mehr. Wir sitzen natürlich auch am Weichelsee, aber vom Landkreis hören wir auch mal: Seid mal lieber hier am Bullensee, hier sind es oft mehr Leute. Und Sie sehen ja: Der Parkplatz ist voll. Wir sind jetzt mit sechs bis acht Leuten hier – und normalerweise ist das auch ausreichend.

Was zu der Frage führt: Wie gut können die Deutschen überhaupt noch schwimmen?

Tja, das ist die große Frage. Ich habe mich heute Morgen noch mit einem früheren Mitschüler über das Thema, wie wir früher das Schwimmen in der Wümme gelernt haben, unterhalten. Da ist der Opa mit den Kindern dahin gegangen und hat ihnen das Schwimmen beigebracht. Oder es war in der Schule Pflicht, sodass ein Kind spätestens mit Ende der Grundschule wusste: Okay, Wasser ist schön zum Spielen, aber auch nicht ungefährlich – und ich kann mich einigermaßen über Wasser halten. Und das ist das Problem: dass durch Ausfall von Sportunterricht und aus Lehrermangel das Schwimmen an der Schule nicht mehr stattfindet.

Wer zählt eigentlich als Nichtschwimmer?

Die, die wirklich nichts können. Es muss nicht jeder Freischwimmer haben, wir haben hier sicherlich auch Menschen, die sehr gut schwimmen können, es vielleicht von der Oma gelernt, aber kein Abzeichen haben – weil sie einfach nie die Möglichkeit gehabt haben.

Warum sollte man denn Schwimmen können, wenn man zum Beispiel in einer Therme einfach nur ein bisschen baden will?

Auch für eine Therme reicht das nicht aus. Dort ist natürlich Aufsichtspersonal, aber auch da gilt: Schwimmen auf eigene Gefahr. Denn wenn ich bei einer Beckentiefe von 1,80 Meter nicht weiß, worauf ich mich einlasse, können 25 Meter auch schon mal sehr lang werden.

Früher haben viele Menschen das Schwimmen in der Schule gelernt, heute nicht mehr. Woran liegt das?

Wenn der Lehrer keine Lust hat, mit den Kindern ins Schwimmbad zu gehen, dann machen sie es nicht. Das ist das große Problem: Schwimmen gehört zum Sportunterricht, es ist leider kein eigenes Fach explizit.

Welche Rolle spielt bei der sinkenden Schwimmfähigkeit das Bädersterben?

Das ist ein großes Thema – auch bei der DLRG. Wenn wir kein Schwimmbad haben, können wir nicht trainieren. Das heißt, wir können keine Menschen ausbilden. Und da sind wir wieder beim Schulunterricht: Ich als Lehrer kann ja mit einer Klasse nicht bis sonst wohin fahren. Dazu muss ich einmal die Woche einen Bus organisieren, und das kostet Geld. Dann muss ich die Eltern dazu kriegen – und wer fällt dann hintenüber? Die, die sich das nicht leisten können. Dazu kommt die Vielschichtigkeit in den Schulklassen: Es ist zum Beispiel ganz schwierig, den muslimischen Mitbürgern, vor allem den Mädchen, das Schwimmen beizubringen. Da wollen sich Lehrer dann nicht in die Nesseln setzen – und der Schwimmunterricht findet erst gar nicht statt.

Welche Rolle spielt dann noch die Corona-Pandemie?

Da sind wir wieder in gewisser Weise bei der Bäderschließung. Zudem mussten viele Kurse ausfallen. Selbst wir durften in den extremen Phasen der Pandemie nicht trainieren, und als wir es dann durften, weil der Verband interveniert hat, unter vielen Auflagen. Wir durften niemanden ausbilden, alle Übungen mit Körperkontakt waren gestrichen. Aber die fehlenden Kurse – das gilt natürlich auch und vor allem für die Schwimmanfänger.

Lässt sich dann von zwei verlorenen Jahren reden?

Mindestens. Weil wir jetzt die Menschen erst wieder da hinbringen müssen zu schwimmen. Dazu kommt jetzt das wunderbare Wetter – da steigt das Gefahrenpotenzial Tag für Tag. Denn viele Leute kommen auf die Idee, an Stellen schwimmen zu gehen, über die man am besten nicht nachdenkt.

Manche Dinge lassen sich leichter einüben, wenn man noch Kind oder Jugendlicher ist, Sprachen zum Beispiel. Wie lernt man als Erwachsener noch schwimmen?

Das ist immer ein Riesenthema. Es gibt Menschen, die als Kind oder Jugendliche ins Wasser geschmissen wurden, diese Angst nie losgeworden sind und sich erst sehr viel später entscheiden, Schwimmen zu lernen. Da gibt es sogar Extra-Kurse, oft abends und kurz vor Schließung des Bads. Weil: Diesen Menschen ist das Schwimmenlernen im höheren Alter oft sehr peinlich – leider.

Geht man die Vermittlung genauso an wie bei Kindern?

Bei Erwachsenen ist es etwas schwieriger, die Angst vor dem Wasser loszuwerden. Das ist bei Kindern nicht so. Sie wissen: Schon von Anfang an, beim Duschen und Baden sind Mama und Papa immer dabei und ziehen mich wieder hoch, wenn was ist. Die Wassergewöhnung an sich ist das Entscheidende, wenn mal der Kopf unter Wasser ist. Bei Kindern ist das noch recht einfach, bei Erwachsenen wird das schon schwierig. Wenn jemand unter Wasser Panik bekommt, ist es ganz schnell vorbei mit dem Schwimmen.

Wie wirkt sich mangelnde Schwimmfähigkeit auf die Zahl der DLRG-Helfer aus?

Bei uns kommt das nicht so an. Wir als Ortsgruppe haben immer wieder Kurse für Schwimmscheine, unter anderem für das Studium, angeboten. Und da bleiben von zehn in der Regel immer ein oder zwei bei uns hängen.

Lutz Früchtenicht © Baucke

Lassen sich Stationen wie diese hier am Bullensee noch problemlos besetzen oder gibt es personelle Engpässe?

Wir machen das ehrenamtlich, und sind gefragt – auch am Weichelsee und zu Spitzenzeiten auch im Schwimmbad. Aber gerade in der Woche ist das schwierig. Und ansonsten sind unsere Leute gerne hier am Bullensee. Also die Problematik, die Station hier zu besetzen, haben wir nicht. So hat sich sogar in der Woche für nachmittags ein Trupp gefunden, der dann hier ist – zumal viele Leute noch nachmittags und abends hier noch einmal eine Runde schwimmen gehen. Aber das sind auch in der Regel Menschen, die schwimmen können. Problematisch wird es allerdings, wenn eher Nicht-Ortskundige nicht auf das Hinweisschild mit der Steilkante achten.

Was sind den die häufigsten Fehler, die Schwimmer im freien Gewässer machen?

Zu lange in der Sonne sitzen und dann einfach ins Wasser gehen. Zwar hat zum Beispiel der Bullensee seine Temperaturen von 23 oder 24 Grad – aber diese kuschelige Wärme ist nur im abgesperrten Bereich, wo das Wasser nur einen Meter tief ist. Geht man über die Absperrung hinaus, wird es sehr schnell eiskalt, da erschrickt man sehr schnell – auch durch die kalten Quellen, die es immer noch gibt. Daher sollte man, wenn man den Bullensee nicht kennt, im abgesteckten Bereich bleiben. Dazu gibt es vorne viele Hinweisschilder, an denen man sich schlaumachen kann. Und natürlich sind da die Gefahren laut der Baderegeln – also nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen und all diese Geschichten.

Wie kann ich denn sehen, ob ein Gewässer sicher ist oder nicht?

Im Prinzip gar nicht, und da liegt eben die große Gefahr. Klar, auch in der Elbe kann ich schwimmen gehen sowie im Hafenbereich. Aber die Strömungen dort sieht keiner. Die, die sich auskennen, schwimmen die ersten fünf Meter, die die sich nicht auskennen, fünf Meter weiter und landen im schlimmsten Fall in der Strömung und im Fahrwasser.

Was mache ich denn, wenn mir entfernt vom Ufer die Kräfte ausgehen?

Ruhe bewahren und auf den Rücken legen. Dann komplett ausgestreckt langsam und in aller Ruhe zurückpaddeln. Was anderes kann ich nicht machen. Das Entscheidende ist vor allem: Ruhe bewahren! Das gilt auch für hier am Bullensee: Wenn ich hier eine kalte Quelle erwische, mich erschrecke und panisch werde, habe ich hier schlechte Karten. Aber da sind wir auch wieder bei der Frage der Wassergewöhnung: Wenn ich weiß, ich lege mich jetzt auf den Rücken und kann auf diese Weise fast gar nicht untergehen. Dann überlege ich, was ich mache.

Merken Sie, das Menschen sich immer wieder überschätzen?

Immer wieder Menschen hier im Bullensee: Ach, ich kann da mal rüberschwimmen. Aber der See ist 500 mal 300 Meter. Und wo schwimmt man mal 500 Meter, ohne sich irgendwo festzuhalten? Das trainieren unsere Leute zwar auch, aber da fährt jemand als Stand-up-Paddler parallel mit. Da sind wir auf eigene Sicherheit bedacht.

Woran erkenne ich vom Ufer aus, ob jemand Hilfe braucht?

Im günstigsten Fall ruft jemand um Hilfe. Alles andere ist erst einmal schwierig. Gute Augen sind da vor allem gefragt. Es gibt ja alle möglichen Arten des Ertrinkens, beispielsweise, wenn Menschen einen Herzkasper kriegen, vielleicht weil sie vorgeschädigt sind. Dann macht es ein leises Plätschern und man ist weg. Dann reichen acht Augen nicht aus. Wir achten inzwischen besonders auf ältere Menschen. Da schauen wir dann: Okay, sie ist am einen Ende angekommen und schwimmt wieder zurück.

Wie kann ich als Laie helfen?

Als allererstes gilt es, die 112 zu wählen. Da hat man schon ganz viel richtig gemacht. Und einfach für sich selber die Lage einschätzen. Ich sag immer: Helden sterben einsam. Dementsprechend gilt auch für uns ,safety first‘. Immer! Ich muss niemanden meiner Kameraden oder mich selber in Gefahr bringen, um jemanden zu retten. Das ist völliger Quatsch. Wir gehen schon genug grenzwertige Situationen ein. Und je schneller der Rettungswagen hier ist, desto besser. Bei einem Fall wie einem Herzinfarkt zählt jede Minute.

Was sind denn beispielsweise grenzwertige Situationen?

Wenn wir im Fließgewässer unterwegs sind. Wir führen ja nicht nur Aufsicht, sondern sind zum Beispiel auch an Personensuchen beteiligt. Dann geht es im Neoprenanzug auch mal in Wümme, Rodau oder Wiedau. Wenn da mal ein Baum im Wasser hängt, kann ich von keinem meiner Leute verlangen, da zum Beispiel irgendwo durchzukrabbeln. Das muss jeder selber entscheiden, und wenn jemand zu übermütig wird, muss ich ihn bremsen. Wenn da beispielsweise eine gesuchte Person zu Schaden gekommen ist, ist das ja nicht unser Fehler. Wir helfen – auch aber wir wollen lebend davon kommen.

Die DLRG Rotenburg Die Rotenburger Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist eine von etwa 2.000 örtlichen Gliederungen. Im Sommer besetzen die Retter in den roten Hosen und roten T-Shirts zeitweise die Wachstation am Bullensee – erkennbar an der DLRG-Fahne am Aussichtsturm. Zur Ausrüstung am Bullensee zählt unter anderem ein Motorboot, aber mittlerweile auch ein Board für Stand-up-Paddling. „Das komplette Engagement aller bei der DLRG ist ehrenamtlich“, betont Lutz Früchtenicht.